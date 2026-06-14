我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

NBA／封王戰飆45分比肩喬丹 尼克隊布朗森寫多項紀錄

養生／少吃紅肉、多吃番茄與魚 改善攝護腺肥大

李宗祐
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師建議50歲以上男性，每年應至泌尿科門診進行攝護腺特定抗原抽血檢查（PSA）及...
醫師建議50歲以上男性，每年應至泌尿科門診進行攝護腺特定抗原抽血檢查（PSA）及肛門指診；示意圖。（圖／123RF）

58歲李先生夜間頻尿4、5次，卻要好久才能解得出來，嚴重影響睡眠品質，就醫診斷為「攝護腺肥大」。醫師指出，隨著年齡增長，男性常見攝護腺肥大問題，李先生透過飲食調整及藥物治療後，症狀獲得明顯改善，終於可以一覺到天明。

攝護腺又稱為「前列腺」，台中榮總嘉義分院泌尿科醫師謝享宸表示，40歲以上的中年男性，容易開始有攝護腺肥大問題；60歲以後，一半以上男性會罹患攝護腺肥大；80歲以後，八成以上男性患有此症。到榮民醫院就醫男性，老年患者比率尤其高。

一般男性在青春期後，攝護腺就維持一定的大小，隨著年紀的增長，大約45歲前後，攝護腺組織就開始增生，逐漸出現攝護腺肥大問題。常見症狀：尿流細小無力、小便時必須等待才能解得出來、老是覺得尿排不乾淨、剛解完小便後很快又需再次小便、要用力才能解得出來、解完後還會滴滴答答、時有尿急感、半夜需起身小便數次等。

謝享宸問診發現，李先生的飲食習慣不健康，經常食用高脂肪和高熱量的食物，因此建議患者改變飲食結構，增加蔬果的攝取，並減少食用紅肉及加工食品。於是李先生每天會吃一些富含茄紅素的番茄，對於減緩攝護腺肥大有不錯效果，也多攝取魚類、堅果和亞麻籽等富含Omega-3脂肪酸的食物，有助於抗發炎並促進攝護腺健康。

謝享宸建議，50歲以上男性，每年應至泌尿科門診進行攝護腺特定抗原抽血檢查（PSA）及肛門指診，透過檢查可得知攝護腺的現況及是否有疼痛感或腫瘤，攝護腺癌也可藉此檢查出來。平時飲食可藉由攝取含茄紅素、鋅、大豆異黃酮等食物來延緩攝護腺肥大問題，富含茄紅素食物如番茄、甜椒、西瓜、芭樂、木瓜等，可幫助抗氧化、抗發炎，減緩攝護腺肥大、預防攝護腺癌。

當藥物治療無效，或症狀嚴重、引起併發症（尿滯留、膀胱結石、腎功能損傷等） 的患者，謝享宸建議，此時須手術治療，以經尿道微創手術為主，使用的手術方式包括經尿道攝護腺切除術、雷射攝護腺手術，其他手術形式則有攝護腺拉提手術、水蒸氣消融手術、水刀消融手術、短暫性尿道支架撐開術等，應與醫師討論後，制定出最適合患者的治療方案。

專家提醒攝護腺肥大患者，飲食多攝取蔬菜水果，減少食用紅肉及加工食品；示意圖。（圖...
專家提醒攝護腺肥大患者，飲食多攝取蔬菜水果，減少食用紅肉及加工食品；示意圖。（圖／123RF）

精華 FAQ

  • 常見症狀包括尿流變細、排尿無力、解尿等待、尿排不乾淨、剛解完又想尿、滴滴答答、尿急，以及夜間需起床多次小便等。

  • 他在醫師建議下減少紅肉與加工食品，改吃較多蔬果，並常攝取番茄、魚類、堅果與亞麻籽等食物，以幫助抗發炎並促進攝護腺健康。

  • 當藥物治療無效，或症狀嚴重並出現尿滯留、膀胱結石、腎功能損傷等併發症時，醫師通常會建議手術，並依病況選擇合適的微創方式。

上一則

養生／調味料全部丟冰箱？保存方式不同 你學會了嗎？

下一則

養生／人體無合成Omega-3脂肪酸 可以從這些食物「吃進去」

延伸閱讀

白內障定期檢查 別等過熟才開刀 醫：視力模糊就評估

白內障定期檢查 別等過熟才開刀 醫：視力模糊就評估
養生／降血壓只能控鈉？ 香蕉、青花菜是好幫手

養生／降血壓只能控鈉？ 香蕉、青花菜是好幫手

10種超強食物 預防眼睛老化

10種超強食物 預防眼睛老化
8旬婦膝關節磨到變形靠1手術擺脫輪椅

8旬婦膝關節磨到變形靠1手術擺脫輪椅

熱門新聞

白髮示意圖。（圖／123RF）

養生／不靠燙染 3招逆轉白髮

2026-06-07 02:04
台灣作家楊双子(左)創作、金翎英譯的「台灣漫遊錄」獲得英國國際布克獎，這是首部獲獎的台灣作品，也是華文世界首度有作品摘下此獎。(歐新社)

封面故事／臺灣漫遊錄連奪國際大獎 虛實見魅力

2026-06-07 13:45
在美國政治日益兩極化之際，反加州商品銷售量增加。(取自亞馬遜網站)

美國現象／販售「不滿」商機…「別把我們變加州」成獲利密碼

2026-06-07 10:00
白宮記者協會晚宴4月在華府希爾頓飯店舉行，川普總統首度以總統身分出席，未料宴會廳傳出槍響。(路透)

新聞眼／白宮記協晚宴槍案 竟與1993年老電影雷同

2026-06-07 09:36
台灣作家楊双子(右)創作、譯者金翎翻譯的小說「臺灣漫遊錄」5月19日在倫敦奪得國際文學大獎「布克國際獎」。(中央社)

封面故事／臺灣漫遊錄作者與譯者 兩度獲獎致詞全文

2026-06-07 02:29
示意圖。Photo by Joe Caione on Unsplash

本周星座／6月7日至13日 金牛座愉快安穩 摩羯座事事完美

2026-06-07 02:00

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光
房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂

房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂
世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向
男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」