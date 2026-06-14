養生／少吃紅肉、多吃番茄與魚 改善攝護腺肥大

醫師建議50歲以上男性，每年應至泌尿科門診進行攝護腺特定抗原抽血檢查（PSA）及肛門指診；示意圖。（圖／123RF）

58歲李先生夜間頻尿4、5次，卻要好久才能解得出來，嚴重影響睡眠品質，就醫診斷為「攝護腺肥大」。醫師指出，隨著年齡增長，男性常見攝護腺肥大問題，李先生透過飲食調整及藥物治療後，症狀獲得明顯改善，終於可以一覺到天明。

攝護腺又稱為「前列腺」，台中榮總嘉義分院泌尿科醫師謝享宸表示，40歲以上的中年男性，容易開始有攝護腺肥大問題；60歲以後，一半以上男性會罹患攝護腺肥大；80歲以後，八成以上男性患有此症。到榮民醫院就醫男性，老年患者比率尤其高。

一般男性在青春期後，攝護腺就維持一定的大小，隨著年紀的增長，大約45歲前後，攝護腺組織就開始增生，逐漸出現攝護腺肥大問題。常見症狀：尿流細小無力、小便時必須等待才能解得出來、老是覺得尿排不乾淨、剛解完小便後很快又需再次小便、要用力才能解得出來、解完後還會滴滴答答、時有尿急感、半夜需起身小便數次等。

謝享宸問診發現，李先生的飲食習慣不健康，經常食用高脂肪和高熱量的食物，因此建議患者改變飲食結構，增加蔬果的攝取，並減少食用紅肉及加工食品。於是李先生每天會吃一些富含茄紅素的番茄，對於減緩攝護腺肥大有不錯效果，也多攝取魚類、堅果和亞麻籽等富含Omega-3脂肪酸的食物，有助於抗發炎並促進攝護腺健康。

謝享宸建議，50歲以上男性，每年應至泌尿科門診進行攝護腺特定抗原抽血檢查（PSA）及肛門指診，透過檢查可得知攝護腺的現況及是否有疼痛感或腫瘤，攝護腺癌也可藉此檢查出來。平時飲食可藉由攝取含茄紅素、鋅、大豆異黃酮等食物來延緩攝護腺肥大問題，富含茄紅素食物如番茄、甜椒、西瓜、芭樂、木瓜等，可幫助抗氧化、抗發炎，減緩攝護腺肥大、預防攝護腺癌。

當藥物治療無效，或症狀嚴重、引起併發症（尿滯留、膀胱結石、腎功能損傷等） 的患者，謝享宸建議，此時須手術治療，以經尿道微創手術為主，使用的手術方式包括經尿道攝護腺切除術、雷射攝護腺手術，其他手術形式則有攝護腺拉提手術、水蒸氣消融手術、水刀消融手術、短暫性尿道支架撐開術等，應與醫師討論後，制定出最適合患者的治療方案。

專家提醒攝護腺肥大患者，飲食多攝取蔬菜水果，減少食用紅肉及加工食品；示意圖。（圖／123RF）