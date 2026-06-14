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養生／每晚睡6.4至7.8小時 「健康老化」最佳平衡點

編譯周靜芝
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研究人員發現，每晚睡6.4至7.8小時是促進全身健康老化的最佳平衡點。（圖／12...
研究人員發現，每晚睡6.4至7.8小時是促進全身健康老化的最佳平衡點。（圖／123RF）

睡得太少、太多，還是剛剛好？每個人都能感受到睡眠品質不佳的影響，而讓頭放在枕頭上的時間長短，對大腦的衰老程度具關鍵作用。科學家現在發現，每晚的睡眠時長不僅會導致腦袋昏沉和眼皮浮腫，還會加速生理年齡。

與活了多久的實際年齡不同，「生理年齡」是指細胞和組織所經歷的磨損與老化；而老化會受到遺傳、壓力、飲食、環境以及睡眠等多種因素影響。

紐約郵報報導，在「自然」（Nature）期刊發表的一項研究中，研究人員發現，每晚睡6.4至7.8小時是促進全身健康老化的最佳平衡點。

研究團隊分析了50萬名37至84歲參與者的23種生理「老化時鐘」，由參與者自行回報每晚的睡眠時長。

透過分析各生理時鐘的數據，研究人員得以判斷包括大腦、肺臟、肝臟、免疫系統、皮膚、心臟、胰臟、脂肪組織等各器官的功能狀態，是否比參與者的實際年齡更老或更年輕。

在九種生理生鐘的共同模式顯示，睡眠時間少於六小時或超過八小時，皆與老化加速、疾病風險升高以及早逝機率增加有關。

促進健康老化的理想睡眠時長範圍，雖會因測量器官的不同及性別而有所變化；但無論是睡眠不足還是睡眠過長，都會對身體造成影響，只是表現形式不同。

睡眠時間過短會導致廣泛的身心健康風險，包括與心血管疾病、高血壓、第二型糖尿病、肥胖、腎臟疾病、下背痛、骨關節炎、憂鬱症、焦慮症及物質使用障礙症（substance use disorders）有關。

而每晚睡眠超過八小時則會產生不同的結果，通常會影響大腦，並表現為重度憂鬱症、思覺失調症、雙極性情緒障礙及注意力不足過動症等病症。

這些現象可能暗示大腦或身體中已存在潛在病變，而非直接的風險因素。然而，這兩種睡眠模式均伴隨更高的全因死亡風險：睡眠時間過短者增加50%，過長者則增加40%。

儘管自我報告的睡眠時長與臨床研究的實際測量結果有所不同，研究人員認為這些發現顯示，當涉及休息時，身體會精確地記錄每分每秒，而這不僅僅是影響大腦。

精華 FAQ

  • 研究團隊分析50萬名參與者與多種生理老化時鐘後指出，每晚睡眠6.4至7.8小時，最能在全身層面達到健康老化的平衡。

  • 睡眠少於六小時會增加心血管疾病、高血壓、糖尿病、肥胖等風險；超過八小時則常與憂鬱、思覺失調等腦部相關病症，以及更高死亡風險有關。

  • 研究人員以參與者自述睡眠時長，對照23種老化時鐘，評估大腦、肺、肝、心臟與免疫系統等器官是否比實際年齡更老，進而推估睡眠影響。

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