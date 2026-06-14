世足攻略／L組 英克再遇 續寫恩怨對決

L組球隊有英格蘭、克羅埃西亞、迦納和巴拿馬，沒意外雙強英格蘭與克國能輕鬆晉級。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 英格蘭與克羅埃西亞被看好出線，爭奪小組第一更受矚目。

英格蘭與克羅埃西亞被看好出線，爭奪小組第一更受矚目。 重點二： 克羅埃西亞靠莫德里奇與防守經驗，但年齡與體能是隱憂。

克羅埃西亞靠莫德里奇與防守經驗，但年齡與體能是隱憂。 重點三：迦納與巴拿馬實力較弱，須首戰搶分才有機會晉級。

L組球隊有英格蘭、克羅埃西亞、迦納和巴拿馬。英格蘭是種子隊，也是這次大賽賠率前三名的冠軍熱門，和克羅埃西亞從小組出線問題不大；迦納和巴拿馬應該有一隊可以以分組第三晉級，但需要第一場至少打平，才有機會。

英格蘭世界排名第四，球員總身價13.1億歐元，這次選手年齡主要在25到29歲之間，是國家隊選手最成熟階段，就看能否突破冠軍魔咒，終結1966年隊史奪冠後的等待。

英格蘭只要不把大賽當熱身賽的小毛病發生，拿到分組第一沒有問題。人物是隊長凱恩(Harry Kane)，球隊中場、後衛都不錯，最大風格是打「4-2-3-1」陣式，歐洲球隊高強度的壓迫攔截，兩翼快速推進，攻擊兩邊後衛大幅壓上去，轉成「2-3-5」的攻擊陣式，屬於攻擊欲望相當強的進攻方式。

克羅埃西亞世界排名11，身價2.82億歐元，球隊「黃金一代」已經成為老將，尤其40歲的「魔笛」莫德里奇(Luka Modric)五度參賽，受年齡影響，上場時間預計會受到嚴格控制。

克羅埃西亞的優勢是中場經驗很好，莫德里奇是帶球推進的變速器，格瓦迪奧爾(Joško Gvardiol)是世界前三的中後衛，球隊採「4-3-3」陣式，節奏偏慢、失誤極少，防守幾乎全退到中線之後，不讓對方打背後空間的球；隱憂是體能，老將第三場小組賽程是否跑得動打上問號，且攻擊線是較弱的一環。 克羅埃西亞的優勢是中場經驗很好，莫德里奇(左二)仍然是推進器，他在7日對陣斯洛維尼亞的友誼賽中射入了一球，且因傷配戴了防護面罩。(路透)

非洲傳統勁旅迦納世界排名74，球員總身價2.3億歐元，球隊最大武器是身體素質佳，平均身高第二名、體能第一名，主將是即將33歲的帕爾特伊(Thomas Partey)。

迦納陣形打防守的「4-4-2」，用身體對抗貫穿全場，中場創造力比較缺乏，後防線反應偏慢，只能靠反擊和死球破網。

巴拿馬世界排名34，球員總身價3200萬到3400萬歐元，全隊沒有一人在歐洲五大聯賽踢球，國際賽經驗較少，只能靠耐力和拚勁打全場，必然處於下風；球隊優勢是心態，沒人期待巴拿馬出線，球員打起球沒有包袱。

法哈多(Jose Fajardo)是巴拿馬會外賽的最大射門手，球隊戰術風格是「5-4-1」，完全始於防守，只能找機會攻擊；進攻只有兩場，後場長傳找法哈多，或製造混亂伺機突破。

「三獅軍團」實力堅強 從國際足總（FIFA）最新排名來看，英格蘭隊高居世界前列，是本組實力最強的球隊。「三獅軍團」近年來保持穩定競爭力，自2018年世界盃獲得第四名以來，又先後在2021年、2024年歐國盃上晉級決賽，球隊陣容深度和人才儲備達到近年來最佳水平。 英格蘭隊與克羅埃西亞隊再度相逢，無疑是2026年美加墨世界盃L組的最大看點。克羅埃西亞隊從2008年歐國盃資格賽將「三獅軍團」擋在會內賽之外，到2018年世界盃準決賽完成逆轉，曾多次給英格蘭隊留下苦澀記憶。如今兩隊將為爭奪小組頭名而戰。 本組最受關注的比賽無疑是英格蘭隊對陣克羅埃西亞隊。過去20年間，兩隊曾多次在重大賽事中較量，也因此結下頗深「恩怨」。

英格蘭國家足球隊在比賽前與球童合影的場面，球隊當時正在佛州進行世界盃熱身賽訓練。隊長哈利·凱恩 (後排右一)有自己的踢球風格。(路透)