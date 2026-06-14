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理財百科／3大理由 退休後續付房貸未必是壞事

編譯俞仲慈
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：退休後繼續付房貸，可保留現金與投資資產流動性。
  • 重點二：房貸利息在列舉扣除下，仍可能帶來部分稅務節省。
  • 重點三：若房貸壓力不大，納入退休預算即可，不必急著清償。

許多退休族追求「無債一身輕」，通常會在退休前繳清所有債務，以減輕退休生活負擔，不過專家主張房貸例外，認為退休後繼續付房貸反倒有利於維持財務穩定。

根據今日美國報(USA Today)報導，退休族一旦停止上班，收入來源可能只剩下社安金(Social Security)與退休帳戶。不過理財專家基於以下三大理由，建議退休後繼續付房貸。

1.可保持財務流動性

許多人會計畫在退休前，動用大筆儲蓄，繳清所有房貸，以便退休生活更加輕鬆，然而房產屬於流動性較低資產，若將過多資金綁在房產上，一旦面對突發支出時，可能捉襟見肘。

假設個人退休帳戶(IRA)存款25萬元，動用大半金額繳清房貸，之後若有房屋維修和汽車修理等大筆金額支出的需要，可能被迫動用存款餘額，顯然並非理想狀況。

2.可能享有房貸利息稅務扣除

如果採用「列舉扣除額」(itemized deductions)申報所得稅，房貸利息可能可以列入，意味著繳納房貸期間，向國稅局(IRS)申報的所得稅可能減少；如果房貸僅入最後階段，即使每月繳納的房貸，償還本金占比可能高於利息，但仍有某種程度的節稅效果。

3.房貸支出未必影響退休預算

退休族急於繳清房貸的主要原因之一，就是希望減少固定開銷，但如果每月支付的房貸金額合理，能夠列入退休預算內，不一定會成為財務壓力來源；但若房貸超出負荷則是一項難題，不過在這種情況下，縮減居住空間、更換較小住房(downsizing)，還是比挪用大筆資金提前繳清房貸更加合適。

總之，為繳清房貸挪用大筆退休儲蓄，未必值得，退休後繼續繳房貸並非壞事，尤其對多數人來說，預留足夠現金與投資資產，維持良好資金流動性，可能比追求「零負債」更有利於維持退休生活的財務穩定。

精華 FAQ

  • 因為提前清償房貸會占用大量退休資金，降低現金與投資部位的彈性。若未來遇到修繕、醫療或車輛支出，手邊資金較充足，財務調度也更從容。

  • 有可能，但要視報稅方式而定。若採列舉扣除額申報，房貸利息可能列入扣除項目，讓所得稅負減輕；即使接近貸款尾聲，通常仍可能保有一定節稅空間。

  • 若每月房貸已超出退休預算，專家認為不一定要動用大筆儲蓄提前清償。較適合的做法是縮小居住空間、換較小住宅，讓支出下降並保留退休資金。

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