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理財百科／退休族 別讓你豐厚的401(k)失血

編譯周靜芝
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自從1978年401(k)方案被納入美國稅法以來，這項由雇主贊助的退休儲蓄計畫，...
自從1978年401(k)方案被納入美國稅法以來，這項由雇主贊助的退休儲蓄計畫，不僅是所有明智投資組合的基礎要素，更是多數退休人士黃金歲月的重要財務安全網。(圖／123RF)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：401(k)餘額過高可能推升退休後社安金課稅。
  • 重點二：RMD加上社安金收入，恐讓85%福利被列入課稅。
  • 重點三：退休前可用羅斯轉換與QCD降低未來稅負。

自從1978年401(k)方案被納入美國稅法以來，這項由雇主贊助的退休儲蓄計畫，不僅是所有明智投資組合的基礎要素，更是多數退休人士黃金歲月的重要財務安全網。

然而，理財網站GO Banking Rates指出，部分退休人士發現，豐厚的401(k)帳戶餘額實際上可能讓他們荷包失血；具體來說，就是社會安全福利需繳納更多的稅。

1.社安金追回(Social Security Clawback)的衝擊

據理財網站24/7 Wall St.的最新分析，401(k)帳戶餘額超過80萬元的退休人士，可能會面臨更高的稅負。基本上，75歲以上納稅人的「最低提領額」(RMD)，若與社安金相加，可能使退休人士的收入達到某個門檻，導致其中85%的社安金面臨課稅風險，此即該網站所稱的「社安金追回」。

2.如何避免意外的社安稅

24/7 Wall St.撰稿人貝倫(David Beren)建議，退休人士應在退休開始(通常約65歲)至RMD生效(約10年後)的期間進行「羅斯轉換」(Roth conversion)，並趁「邊際稅率」(marginal tax rates)較低時執行；如此可降低未來的RMD金額，進而減少社安金的課稅額。

財務分析師密爾斯(Evan Mills)對此表示贊同，他表示，最值得考慮的是羅斯轉換，將稅前帳戶中的資金轉移至稅後的羅斯帳戶，長遠來看將可降低RMD。

密爾斯表示，一旦到了必須執行最低提領的時候，情況會略有不同。屆時，若條件允許，合格慈善捐贈(QCDs)等措施便可派上用場；將最低提領金額直接捐贈給慈善組織，能降低應稅所得，進而減少實際需課稅的社安金金額。

他指出，另一個關鍵在於資產配置，一般來說，應將低成長的資產配置在稅前帳戶中，以協助長期維持較低的RMD；至於高成長的資產，則更適合配置在羅斯帳戶甚至應稅帳戶中，因為在這些帳戶中，資本利得稅的處理方式通常比普通所得稅更有利，這有助於長期控制RMD的影響。

精華 FAQ

  • 因為401(k)提領屬應稅所得，若與社安金合計後超過門檻，社安福利最高85%可能被課稅，讓退休族實領金額下降。

  • 建議在退休初期、尚未開始RMD前進行羅斯轉換，通常約介於65歲退休到十年後RMD生效前，趁邊際稅率較低時先降低未來應稅提領。

  • 可考慮合格慈善捐贈QCD，直接把RMD捐給慈善機構，能減少應稅所得；同時也應調整資產配置，把低成長資產放在稅前帳戶。

退休 社安金 401(k)

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