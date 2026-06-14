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綠手指／網傳園藝妙招 存5大迷思恐毀了花園

編譯周靜芝
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減少澆水頻率但增加澆水量，以促進根系更深層地生長。(美聯社)
減少澆水頻率但增加澆水量，以促進根系更深層地生長。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：醋除草只能灼傷葉片，無法根除雜草且可能傷土壤。
  • 重點二：修樹切口多不必塗癒合劑，正確修剪後讓傷口自然癒合。
  • 重點三：少量天天澆水與鋪防草布都不理想，應改用覆蓋物與深澆。

隨著園藝季節的展開，網路上一些所謂的「妙招」也不斷湧現，社群媒體抖音(TikTok)、小紅書等不乏自詡為「專家」者分享所謂的實測體驗，朋友圈裡還有一些出於好意卻根本不知自己在說什麼的。美聯社報導，這些建議乍聽或許很棒，但深入探究後，會發現其中許多根本該扔進堆肥堆；以下是一些常見的迷思與誤解，它們看似有道理，卻會毀了花園並且浪費金錢。

錯誤建議1：使用醋作為「安全且天然」的除草劑

家用醋僅能作為接觸型除草劑(contact herbicide)，它會灼傷葉片卻無法殺死根部，因此雜草往往會再次生長。園藝用醋雖因醋酸濃度較高而效果更佳，但會破壞土壤、危害周邊植物，且需戴上手套、護目鏡謹慎使用，以免傷及皮膚與眼睛。

正確作法：用手拔除雜草，然後在土壤上覆以3-4吋厚的有機覆蓋物，以防止更多雜草生根；在覆蓋物中發芽的任何雜草都能輕鬆地拔除。

若要清除鋪路石縫隙中的細小雜草，可在乾燥無風的日子撒上小蘇打粉並靜置(切勿用在花圃或草坪上)；其他有效方法包括使用縫隙除草工具，或以丙烷除草槍針對雜草燒除。無論採用何種方式，事後都應以沙子或密封劑填補縫隙，以防止雜草復生。

錯誤建議2：使用樹木傷口癒合劑密封樹枝修剪的切口

樹木會將傷口分隔，因此通常不需要密封劑；此外，這些產品可能鎖住水分與致病病原體，加速樹木腐爛，不僅違背所標榜的功能，還會干擾樹木的自然癒合過程。癒合劑僅應薄塗於生長季節內修剪或受傷的榆樹或橡樹，以預防荷蘭榆樹病和橡樹萎凋病。若在冬眠期修剪這些樹木，則無需使用癒合劑。

正確作法：務必以正確的修剪技巧，僅在適當的季節進行修剪，並讓傷口自行癒合。

過度翻耕花圃會破壞有益微生物，可在花床鋪上兩至三吋厚堆肥，讓其隨時間自然滲入土壤...
過度翻耕花圃會破壞有益微生物，可在花床鋪上兩至三吋厚堆肥，讓其隨時間自然滲入土壤。(美聯社)

錯誤建議3：每年翻耕花圃以鬆土

雖然這能讓花園看起來整潔美觀，但過度翻耕會破壞有益微生物、殺死蚯蚓、干擾植物根系與真菌共生互利系統、破壞土壤結構、加劇侵蝕，並將埋藏的雜草種子帶到地面，讓它們有更佳的發芽環境。此做法亦可能影響土壤的保水能力。

正確作法：在一般條件下，在花床鋪上兩至三吋厚堆肥，讓其隨時間自然滲入土壤。

若要增闢新花床，可在秋季用厚層報紙或瓦楞紙板覆蓋該區域，再鋪上幾英寸厚的覆蓋物或堆肥，讓其在冬季至春季期間悶死草叢與雜草。若未預先規畫，現在亦可鋪上瓦楞紙板，並在紙板上開洞、直接種植。務必在種植後鋪上覆蓋物。

若必須翻土以疏鬆花園中壓實的土壤，可用寬齒耙或長柄園藝耙輕輕操作；再使用相同工具將堆肥等改良劑輕輕混入土壤中。

錯誤建議4：每天為植物少量澆水

無論是室內盆栽、庭院植物、戶外盆栽或草坪，若每天僅澆灑少量水，只能使土壤表層濕潤，而未觸及真正需要的植物根部。澆水過少，會讓植物根系停留在靠近水源的表層，而非向下及向外生長。

正確作法：減少澆水頻率但增加澆水量，以促進根系更深層地生長，藉此從周圍環境獲取更多水分來源，增強抗旱能力。

錯誤建議5：在花床下方鋪設防草布以抑制雜草

防草布無法長期阻擋雜草，會造成根系糾結的混亂狀況，阻礙水分與氧氣的流通，且在分解過程中將塑膠微粒滲入土壤中。

正確作法：在土壤表面鋪設兩至四吋厚的有機覆蓋物，例如樹皮碎屑、木屑或稻草，並與樹幹、莖部保持一定距離；覆蓋物分解時，需及時更換。這將有助於調節土壤溫度與濕度，在分解過程中滋養土壤，並支持維持植物生長的土壤生態。

例外情況：在礫石或石板小徑下方，或人行道下方鋪設園藝布是有幫助的，因為它能在硬質景觀與下方的土壤間形成一道屏障。

過度翻耕花圃會破壞有益微生物，可在花床鋪上兩至三吋厚堆肥，讓其隨時間自然滲入土壤...
過度翻耕花圃會破壞有益微生物，可在花床鋪上兩至三吋厚堆肥，讓其隨時間自然滲入土壤。(美聯社)

精華 FAQ

  • 家用醋只能灼傷葉面，無法殺死根部，雜草容易再生；高濃度園藝醋雖更強，卻可能破壞土壤並傷及周邊植物，使用時也需防護。

  • 樹木本來就會自行分隔傷口，密封劑多半多餘，還可能鎖住水分與病原體，加速腐爛；只有榆樹、橡樹在特定時期才較需要。

  • 應以有機覆蓋物取代常態翻耕與防草布，厚鋪樹皮、木屑或稻草可抑草、保濕、調溫並滋養土壤；澆水則宜少次多量。

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