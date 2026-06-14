我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歌手黃大煒驟逝 享壽61歲「你把我灌醉」紅透半邊天

NBA／封王戰飆45分比肩喬丹 尼克隊布朗森寫多項紀錄

世足攻略／A組 實力分明 墨西哥、南韓力爭前二

趙榮瑞
聽新聞
test
0:00 /0:00
A組四國焦點球星，由左至右為捷克紹切克、南韓孫興慜、南非佛斯特與墨西哥希曼尼茲。...
A組四國焦點球星，由左至右為捷克紹切克、南韓孫興慜、南非佛斯特與墨西哥希曼尼茲。 (美聯社、路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：A組實力分明，墨西哥與南韓被看好攜手晉級前二。
  • 重點二：高海拔主場是最大變數，將左右墨韓與對手的發揮。
  • 重點三：捷克與南非整體處於下風，出線機會明顯不如墨韓。

A組雖無傳統意義上的「超級強隊」，但四隊特色鮮明，實力層次非常分明。其中，高海拔環境將成為本組最關鍵的「X因子」，占盡天時地利人和的東道主墨西哥與亞洲勁旅南韓，被看好攜手突圍。

身為地主之一、世界排名第15的墨西哥大賽經驗豐富，戰術風格偏向細膩的短傳滲透，並透過兩翼速度齊飛進行中路吊球破門。加上2000公尺以上的高原主場優勢與瘋狂球迷的加持，小組第一出線機率高達七成。不過，陣容年齡偏高、面對高強度逼搶時中場控制力易失控，是墨西哥最大隱憂。

墨西哥過去連七屆、長達28年在16強止步，上屆更是未能從小組賽脫穎而出，本屆能否藉主場氣勢打破魔咒挺進八強，將是全球焦點。

孫興慜領軍的「太極虎」南韓隊，團隊身價居本組之冠。(路透)
孫興慜領軍的「太極虎」南韓隊，團隊身價居本組之冠。(路透)

世界排名第25的「太極虎」南韓隊，團隊身價居本組之冠。南韓擁有孫興慜、李剛仁、金玟哉等頂級旅歐球星，球風已全面「歐洲化」，具備高強度的前場壓迫與快速攻守轉換能力，其充沛體能更是世界聞名。

而南韓的致命傷是過度依賴明星選手，容易導致其他球員在場上顯得綁手綁腳。此外，在用兵較為保守的情況下，團隊在高地氣候下的耐戰能力，將考驗其鋼鐵般的意志，不過仍有很高機率能以分組前兩名晉級。

相較之下，世界排名第41的捷克與第60的南非則面臨嚴峻挑戰。捷克雖高人馬大、擅長高空球與身體對抗，但技術細膩度不足且兩翼突破速度較慢，面對高原氣候與墨、韓的技術體能衝擊，恐難以抗衡，出線機率僅四成。而缺乏五大聯賽球星坐鎮的南非，雖具備爆發力，但技術相對粗糙且缺乏大賽經驗，被預估將在本組墊底。

地主墨西哥首戰，就是世足開幕戰。(美聯社)
地主墨西哥首戰，就是世足開幕戰。(美聯社)

至於本組的焦點賽事，「墨西哥對南韓」將直接決定分組第一的歸屬，墨西哥雖占盡高地優勢，但南韓擁有不服輸的強烈民族精神與鬥志，「這場比賽鹿死誰手還很難說，頂多是一球的差距。」

高海拔環境對墨韓影響

高海拔環境預計將成為2026世界盃足球賽A組賽事中的關鍵變數，東道主墨西哥與亞洲勁旅南韓因地利之便，被普遍看好能攜手晉級。

墨西哥憑藉其世界排名第15的實力，加上海拔2000公尺以上的主場優勢及球迷熱情支持，有高達七成的機率以小組第一出線。然而，墨西哥陣容年齡偏高，以及在高強度逼搶下中場控制力可能下滑，是其潛在的隱憂。

看墨是否打破16強魔咒

身為2026年世界盃足球賽的東道主之一，墨西哥隊在A組中占有地利與人和的絕對優勢，高海拔主場環境與熱情球迷的支持，使其在小組賽階段被看好能攜手亞洲勁旅南韓隊攜手出線。

然而，球隊面臨的陣容年齡偏高、以及在高強度逼搶下中場控制力容易失控的結構性問題，將是能否突破自1998年以來連續七屆、長達28年在16強止步的歷史魔咒的關鍵考驗。

墨韓對戰攸關分組第一

在A組的賽程安排上，墨西哥隊對上南韓隊直接關係到分組第一的歸屬。南韓隊擁有孫興慜、李剛仁、金玟哉等眾多旅歐球星，球風已走向歐洲化，具備高強度前場壓迫與快速攻守轉換的能力。

精華 FAQ

  • 文章認為墨西哥與南韓最有機會從A組突圍，兩隊分別具備地主高海拔優勢與成熟的旅歐陣容，整體實力與條件都明顯高於捷克和南非。

  • 墨西哥最大的優勢是世界排名與大賽經驗，加上2000公尺以上高原主場和球迷助威；但陣容年齡偏高，遇到高強度逼搶時，中場控制力可能下滑。

  • 因為這場比賽可能直接決定A組第一名歸屬。墨西哥有地利，南韓則擁有孫興慜等球星與強大鬥志，雙方差距不大，勝負可能只在一球之間。

南韓 墨西哥

上一則

世足攻略／B組 瑞士最強 加拿大等三隊混戰

下一則

世界盃／看好西班牙奪冠

延伸閱讀

世界盃A組巡禮╱「四洲混戰組」誰能突圍？

世界盃A組巡禮╱「四洲混戰組」誰能突圍？
世足攻略／B組一強三混戰 地主加拿大、「義大利殺手」波赫料將生死鬥

世足攻略／B組一強三混戰 地主加拿大、「義大利殺手」波赫料將生死鬥
世足攻略／H組戰術大盤點 四大風格強烈碰撞的「硬仗之組」

世足攻略／H組戰術大盤點 四大風格強烈碰撞的「硬仗之組」
世足攻略／I組一超一強一變數由法國獨走 挪威上演「單核心突圍」

世足攻略／I組一超一強一變數由法國獨走 挪威上演「單核心突圍」

熱門新聞

白髮示意圖。（圖／123RF）

養生／不靠燙染 3招逆轉白髮

2026-06-07 02:04
台灣作家楊双子(左)創作、金翎英譯的「台灣漫遊錄」獲得英國國際布克獎，這是首部獲獎的台灣作品，也是華文世界首度有作品摘下此獎。(歐新社)

封面故事／臺灣漫遊錄連奪國際大獎 虛實見魅力

2026-06-07 13:45
在美國政治日益兩極化之際，反加州商品銷售量增加。(取自亞馬遜網站)

美國現象／販售「不滿」商機…「別把我們變加州」成獲利密碼

2026-06-07 10:00
白宮記者協會晚宴4月在華府希爾頓飯店舉行，川普總統首度以總統身分出席，未料宴會廳傳出槍響。(路透)

新聞眼／白宮記協晚宴槍案 竟與1993年老電影雷同

2026-06-07 09:36
台灣作家楊双子(右)創作、譯者金翎翻譯的小說「臺灣漫遊錄」5月19日在倫敦奪得國際文學大獎「布克國際獎」。(中央社)

封面故事／臺灣漫遊錄作者與譯者 兩度獲獎致詞全文

2026-06-07 02:29
示意圖。Photo by Joe Caione on Unsplash

本周星座／6月7日至13日 金牛座愉快安穩 摩羯座事事完美

2026-06-07 02:00

超人氣

更多 >
為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」

為已故愛女苦讀8年 包小柏博士畢業致詞「一度哽咽中斷」
李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光

李安電影男主角 昔「台灣第一美男」變100公斤樣貌曝光
房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂

房屋淨值超過這數字 退休生活大致無憂
世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向

世界盃／Lisa開幕表演遭被罵低俗？粉絲怒指假評帶風向
男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」

男星金澤猝死 前女友曝對話 他疑遭潛規則「身體已透支」