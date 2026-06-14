世足攻略／A組 實力分明 墨西哥、南韓力爭前二

A組四國焦點球星，由左至右為捷克紹切克、南韓孫興慜、南非佛斯特與墨西哥希曼尼茲。 (美聯社、路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： A組實力分明，墨西哥與南韓被看好攜手晉級前二。

A組實力分明，墨西哥與南韓被看好攜手晉級前二。 重點二： 高海拔主場是最大變數，將左右墨韓與對手的發揮。

高海拔主場是最大變數，將左右墨韓與對手的發揮。 重點三：捷克與南非整體處於下風，出線機會明顯不如墨韓。

A組雖無傳統意義上的「超級強隊」，但四隊特色鮮明，實力層次非常分明。其中，高海拔環境將成為本組最關鍵的「X因子」，占盡天時地利人和的東道主墨西哥 與亞洲勁旅南韓 ，被看好攜手突圍。

身為地主之一、世界排名第15的墨西哥大賽經驗豐富，戰術風格偏向細膩的短傳滲透，並透過兩翼速度齊飛進行中路吊球破門。加上2000公尺以上的高原主場優勢與瘋狂球迷的加持，小組第一出線機率高達七成。不過，陣容年齡偏高、面對高強度逼搶時中場控制力易失控，是墨西哥最大隱憂。

墨西哥過去連七屆、長達28年在16強止步，上屆更是未能從小組賽脫穎而出，本屆能否藉主場氣勢打破魔咒挺進八強，將是全球焦點。

孫興慜領軍的「太極虎」南韓隊，團隊身價居本組之冠。(路透)

世界排名第25的「太極虎」南韓隊，團隊身價居本組之冠。南韓擁有孫興慜、李剛仁、金玟哉等頂級旅歐球星，球風已全面「歐洲化」，具備高強度的前場壓迫與快速攻守轉換能力，其充沛體能更是世界聞名。

而南韓的致命傷是過度依賴明星選手，容易導致其他球員在場上顯得綁手綁腳。此外，在用兵較為保守的情況下，團隊在高地氣候下的耐戰能力，將考驗其鋼鐵般的意志，不過仍有很高機率能以分組前兩名晉級。

相較之下，世界排名第41的捷克與第60的南非則面臨嚴峻挑戰。捷克雖高人馬大、擅長高空球與身體對抗，但技術細膩度不足且兩翼突破速度較慢，面對高原氣候與墨、韓的技術體能衝擊，恐難以抗衡，出線機率僅四成。而缺乏五大聯賽球星坐鎮的南非，雖具備爆發力，但技術相對粗糙且缺乏大賽經驗，被預估將在本組墊底。

地主墨西哥首戰，就是世足開幕戰。(美聯社)

至於本組的焦點賽事，「墨西哥對南韓」將直接決定分組第一的歸屬，墨西哥雖占盡高地優勢，但南韓擁有不服輸的強烈民族精神與鬥志，「這場比賽鹿死誰手還很難說，頂多是一球的差距。」

高海拔環境對墨韓影響

高海拔環境預計將成為2026世界盃足球賽A組賽事中的關鍵變數，東道主墨西哥與亞洲勁旅南韓因地利之便，被普遍看好能攜手晉級。

墨西哥憑藉其世界排名第15的實力，加上海拔2000公尺以上的主場優勢及球迷熱情支持，有高達七成的機率以小組第一出線。然而，墨西哥陣容年齡偏高，以及在高強度逼搶下中場控制力可能下滑，是其潛在的隱憂。

看墨是否打破16強魔咒

身為2026年世界盃足球賽的東道主之一，墨西哥隊在A組中占有地利與人和的絕對優勢，高海拔主場環境與熱情球迷的支持，使其在小組賽階段被看好能攜手亞洲勁旅南韓隊攜手出線。

然而，球隊面臨的陣容年齡偏高、以及在高強度逼搶下中場控制力容易失控的結構性問題，將是能否突破自1998年以來連續七屆、長達28年在16強止步的歷史魔咒的關鍵考驗。

墨韓對戰攸關分組第一

在A組的賽程安排上，墨西哥隊對上南韓隊直接關係到分組第一的歸屬。南韓隊擁有孫興慜、李剛仁、金玟哉等眾多旅歐球星，球風已走向歐洲化，具備高強度前場壓迫與快速攻守轉換的能力。