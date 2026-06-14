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周日動動腦／「鑿空」之旅是指中國哪位古人的劃時代旅程？

吳菲
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下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.「鑿空」之旅是指中國古代哪位人物的劃時代旅程？

2.全世界最受歡迎的香料之一「香草」，是由哪裡的原住民最早培植的？

3.義大利的哪個城市有一項古老法規，要求市民除了參加葬禮或去醫院探病外，在所有公共場合都必須隨時保持微笑？

4.斯瓦巴(Svalbard)全球種子庫堪稱全球農業的「挪亞方舟」，它是由哪個國家出資建造？

5.「阿凡達」導演詹姆斯•卡麥隆(James F. Cameron)在成為電影導演之前做過什麼工作？

6.「魔鬼氈」(Velcro)是發明家觀察哪種東西沾在狗毛上而獲得靈感的？

7.有關黃金比例(Golden Ratio)的論述，早在公元前300年左右的哪一本書中即已提及？

8.第一個在中國紫禁城(故宮)實地取景拍攝的西方電影是哪一部？

9.什麼是地球上已知壽命最長的脊椎動物，據信可活超過400年？

10.美洲原住民有一種傳統的「三姐妹」種植法，以互利共生的原理，將哪三種植物先後種在一起？

答案：1.張騫 2.墨西哥 3.米蘭 4.挪威 5.卡車司機 6.牛蒡種子 7.幾何原本 8.末代皇帝 9.格陵蘭鯊 10.玉米、豆類、南瓜

義大利 原住民 故宮

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