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世足攻略／I組法國超強 哈蘭德領挪威上演關鍵變數

趙榮瑞
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I 組呈現「一超、一強、一變數」的格局，法國與塞內加爾仍是晉級前兩名的首選。由左...
I 組呈現「一超、一強、一變數」的格局，法國與塞內加爾仍是晉級前兩名的首選。由左至右的代表球星為法國姆巴佩、挪威哈蘭德、塞內加爾蓋伊與伊拉克哈馬迪。(路透、美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：I組被視為死亡之組，法國與塞內加爾最被看好晉級。
  • 重點二：法國陣容成熟且戰術完整，姆巴佩將是小組出線關鍵。
  • 重點三：挪威仰賴哈蘭德突圍，但中後場失衡使其變數最大。

今年世界盃足球賽被視為「死亡之組」熱門候選的 I 組，集結了豪強法國、非洲勁旅塞內加爾、由超級巨星哈蘭德(Erling Haaland)領軍的挪威，以及時隔40年重返世足賽舞台的亞洲黑馬伊拉克，這四支風格迥異的球隊碰撞，在我看來，本組將呈現「一超、一強、一變數」的格局，法國與塞內加爾仍是晉級前兩名的首選。

上屆亞軍法國無疑是本組實力最頂級的超級強隊，雖然他們目前在中場的控制力上，與全盛巔峰時期相比稍有下滑，守門員也偶有起伏，成為球隊隱憂；但法國整體陣容的成熟度與大賽經驗仍是頂尖。

法國是 I 組的超級強隊，也是奪冠大熱門。(美聯社)
法國是 I 組的超級強隊，也是奪冠大熱門。(美聯社)

法國的戰術核心極其成熟，擁有姆巴佩(Kylian Mbappe)等頂級球星，臨場應變與戰術紀律皆屬頂級，他們主打快速進攻轉換，兩翼啟動速度極快，進攻時追求縱向滲透與穿越，特別依賴姆巴佩的爆發力去撕裂防線，以法國的戰力深度，小組第一出線的機率高達八至九成。

本組第二張32強門票，我認為塞內加爾有六至七成的機會占得先機，塞內加爾在非洲區預選賽以幾近不敗的姿態晉級，衝擊力不容小覷。他們最大的優勢在於頂級的身體素質、爆發力與速度，戰術強調高強度壓迫攔截與快速縱向推進。雖然進攻端較依賴個人能力，但由庫利巴里(Kalidou Koulibaly)築起的後防線相當穩固，搭配中場球員的旅歐經驗，整體陣容比挪威更為均衡。

挪威有超強進球機器哈蘭德，但「一人球隊」能走多遠是變數。(路透)
挪威有超強進球機器哈蘭德，但「一人球隊」能走多遠是變數。(路透)

相比之下，挪威則是本組最大的變數，挪威擁有一位足以左右戰局的「金球獎級」超級前鋒哈蘭德。他在2025-26賽季的俱樂部賽事中狂轟38球，殺傷力驚人，搭配挪威的兩翼速度與高空優勢極其明顯，防守反擊效率高。

然而，挪威致命傷在於「頭重腳輕」，前中後三線戰力極不平衡，球隊缺乏中場創造力，防守穩定性也明顯不足，一旦面對法國或塞內加爾的頂級鋒線，後防將承受巨大壓力。這支球隊完全是「攻球找箭頭」，全隊進攻圍繞哈蘭德一人展開。挪威能否突圍，全看中後場能否順利將球送到哈蘭德腳下，以及他個人的健康與臨場造化。

塞內加爾是非洲雄獅，有六至七成的機會占得先機。(路透)
塞內加爾是非洲雄獅，有六至七成的機會占得先機。(路透)

至於伊拉克雖然是亞洲區預選賽的黑馬，但隊中缺乏世足賽經驗，事隔40年回歸，最大武器是高昂的鬥志與身體對抗。他們擅長長傳吊衝、節奏快且犯規多，試圖打亂對手節奏。不過，在面對I組其他三支攻擊力強橫的球隊時，伊拉克僅憑防守與定位球恐難以抵擋，本屆目標應是務實地力拚一場平局或一勝。

綜合來看，我預測法國與塞內加爾將分居前兩名晉級，但挪威並非毫無機會，他們若能成功擊敗伊拉克，並在關鍵對決中憑藉哈蘭德的個人能力逼平塞內加爾，拿到4分積分，仍有極大機會以成績較佳的小組第三名殺入淘汰賽，這也讓挪威與塞內加爾一戰將成為決定分組晉級態勢的關鍵戰。

精華 FAQ

  • 因為同組同時有法國這類超級強隊、塞內加爾的非洲勁旅、哈蘭德領軍的挪威，以及重返世足的伊拉克，強弱與風格對撞激烈，晉級形勢特別複雜。

  • 法國陣容成熟、經驗豐富，擁有姆巴佩等頂級球星，戰術上擅長快速反擊與兩翼推進。雖有中場控制與門將起伏的隱憂，但整體深度仍是本組最強。

  • 挪威必須靠哈蘭德的高效率得分撐住戰力，同時中後場要把球順利送到前線並提升防守穩定性。若能擊敗伊拉克並逼平塞內加爾，仍有機會以第三名晉級。

世界盃 挪威 伊拉克

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