世足攻略／K組 C羅擔綱 葡萄牙贏面大

葡萄牙、剛果、烏茲別克和哥倫比亞齊聚的K組，葡萄牙比較穩一點，其他隊實力相當。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 葡萄牙整體實力最強，靠C羅與新生代磨合爭取小組第一。

葡萄牙整體實力最強，靠C羅與新生代磨合爭取小組第一。 重點二： 哥倫比亞防守反擊成熟，迪亞斯領銜且心態起伏是隱憂。

哥倫比亞防守反擊成熟，迪亞斯領銜且心態起伏是隱憂。 重點三：剛果與烏茲別克靠身體與鐵桶陣拚晉級，第三名也有機會。

葡萄牙 、剛果、烏茲別克和哥倫比亞 齊聚的K組，葡萄牙比較穩一點，其他隊實力相當，葡萄牙和哥倫比亞最後對決是決定排名的關鍵戰，剛果和烏茲別克有點像「黑馬之爭」，這組的分組第三名也有機會成為最後八支晉級隊伍。

葡萄牙世界排名第五，球員總身價8.65億歐元，球隊戰術靈活，球員以歐洲聯賽冠軍為班底，經驗占上風，枱面上的實力也較有優勢，但老毛病是遇強則強、遇弱則弱。41歲的C羅 體力上比較沒辦法全場踢完，連六屆參賽的「最後一搏」搭配黃金二代維提尼亞(Vitinha)與內維斯(João Neves)等新星，就看能否有機會奪隊史首冠。

防守上迪亞斯(Rúben Dias)是葡萄牙領導者，但搭檔一直沒確定，右後衛是最大隱憂；門將柯斯塔(Diogo Costa)反應快，但有時出擊時機讓人捏一把汗。

哥倫比亞世界排名13，球員總身價2.98億歐元，時隔12年重返世界盃，且可以在資格賽擊敗巴西，很不簡單。迪亞斯(Luis Díaz)是哥倫比亞進攻核心，不過攻擊線另個位置的人選一直沒有定下來。

哥倫比亞最大弱點是領先時放鬆、落後時急躁，心態問題要注意，有時裁判判個爭議球就會讓球隊心態崩潰。球風以防守反擊為主，進攻極度依賴迪亞斯的突破。

剛果時隔52年重返世界盃，特色是身體對抗強，但戰術、紀律和大賽經驗缺乏，主要依靠個人能力，可能變成這組的攪局者或以分組第三出線。

世界排名45的剛果，球員身價1.53億歐元，球風就是靠力量，踢法簡單，不追求控球率，選手喜歡快衝，對手若把節奏放慢、用控球消耗剛果體力，防線上就會出現缺點。

首度參加世界盃的烏茲別克世界排名50，球員總身價7030萬歐元，球隊以五個後衛的鐵桶陣式加上高效率的反擊，防守組織嚴密，但創造力不足，以不失球為主，若第一場逼平哥倫比亞就有機會。

烏茲別克的義大利籍教練卡納瓦羅(Fabio Cannavaro)過去是很有名的後衛，球員時期是防守指揮官，戰術上可能靠後衛鐵桶陣式加上高效率反擊。烏茲別克中場沒有特別突出的組織核心，優勢是防守線很少輕易的失誤，隱憂是組織力不穩，大部分進球來自反擊或對方失誤，先失球就很難挽回。 烏茲別克中場沒有特別突出的組織核心，優勢是防守線很少輕易的失誤。(新華社)

對葡萄牙隊來說，面對不同風格的對手，小組賽是他們進一步磨合陣容的契機。41歲的C羅或許不再能場場摧城拔寨，作為葡萄牙足球的旗幟人物，他仍是這支球隊當仁不讓的精神領袖。而對那些看著C羅踢球長大的葡萄牙年輕國腳來說，沒有什麼比和偶像一起衝擊世界冠軍更美妙的事了。

對C羅和葡萄牙隊來說，如果能以小組頭名晉級並一路過關斬將，他們有可能在八強戰中與梅西的阿根廷隊相遇。「梅羅雙驕」還從未在世界盃賽場上相遇，這將是兩人「最後一舞」的完美舞台，將在世界盃歷史上留下傳奇一筆。 41歲的C羅(中)今年將是爭取世界杯冠軍的最後機會。(路透)

哥倫比亞隊時隔八年再登世界盃舞台，他們在南美區資格賽上表現出色，力壓巴西、烏拉圭排名第三晉級。作為2024年美洲盃亞軍，在阿根廷籍總教練洛倫索帶領下，一改往日重攻輕守的毛病。攻守更趨平衡的他們，期待能突破八強這一隊史最佳戰績。