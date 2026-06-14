世界盃／看好西班牙奪冠
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首度擴編到48隊的2026世界盃，西班牙和法國都是奪冠熱門，我看好阿根廷和西班牙爭冠，這幾年狀況一路往上的西班牙有機會捧起大力神盃。
今年12個分組取分組前兩名晉級，另外取8支最佳第3名晉級。
分組前2晉級隊伍預測
A組／墨西哥、南韓
B組／瑞士、加拿大
C組／巴西、摩洛哥
D組／土耳其、美國
E組／德國、厄瓜多
F組／荷蘭、日本
G組／比利時、埃及
H組／西班牙、烏拉圭
I組／法國、塞內加爾
J組／阿根廷、奧地利
K組／葡萄牙、哥倫比亞
L組／英格蘭、克羅埃西亞
最佳第3名預測
I組的挪威有超級球星哈蘭德領軍，但足球是團隊運動，只靠一個人有困難；挪威有機會和捷克、波赫、澳洲、象牙海岸、瑞典、伊朗及迦納，成為另外晉級的8支分組。
8強隊伍預測
法國、葡萄牙、比利時、德國、巴西、西班牙、阿根廷、英格蘭。
爭冠隊伍預測
就實力，法國和西班牙是「第一梯」，不過法國經常有內鬨，人和問題是變數。
西班牙，不論中場、後場和鋒線都成熟穩定，還有像亞馬爾這樣的年輕球員，各方面條件都是冠軍大熱門。
阿根廷，防守線有特色，進攻依賴整體跑動和團隊的配合，還有中央指揮官梅西，唯一弱點就是38歲的梅西體能是否能支撐整場比賽。
（作者為日本浮立佐賀、琉球梯子FC俱樂部亞洲顧問）
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