世界盃／爭冠 新勢力恐難撼動衛冕軍

美加墨世界盃，誰能最終在擴軍後的首次世界盃封王？(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 擴軍至48隊後，世界盃爭冠仍集中於歐洲與南美強權。

擴軍至48隊後，世界盃爭冠仍集中於歐洲與南美強權。 重點二： 西班牙被視為最大熱門，年輕陣容兼具衝擊力與恢復力。

西班牙被視為最大熱門，年輕陣容兼具衝擊力與恢復力。 重點三：法國、英格蘭、阿根廷、葡萄牙等隊各有隱憂與機會。

美加墨世界盃 ，誰能最終在擴軍後的首次世界盃封王，令許多人津津樂道。

雖然擴軍至48支球隊，有實力爭冠的球隊仍然只有歐洲諸強和南美雙雄。

1954迄今 僅8隊曾奪冠

世界盃也會有冷門，但類似歐國盃「丹麥 童話」、「希臘神話」這樣的故事很難出現。冠軍「確定性」很高，自1954年以來，拿冠軍的來來回回就這麼幾支球隊。而整個世界盃歷史上也只有八支球隊曾奪冠。目前看，其他足球「新勢力」短期內仍難以撼動強者們的地位。

本屆世界盃的最大奪冠熱門當屬西班牙隊。

美國投資銀行高盛集團、足球數據網站「德國 轉會市場」等都預測西班牙將第二次奪得世界盃冠軍。

作為2024年歐國盃冠軍，這支西班牙隊平均年齡26.7歲，在所有參賽隊中第六年輕，也是豪強球隊中最年輕的。世界盃擴軍後戰線拉長，要多打一場32強淘汰賽，年輕意味著更強的衝擊力和更好的恢復能力。但同時，年輕也有短板，尤其是到了淘汰賽階段，大賽經驗、心態、抗壓能力等往往比技戰術更重要。畢竟，大熱門「翻車」在世界盃歷史上屢見不鮮。

法國、英格蘭 內鬥不斷

法國和英格蘭隊也都是奪冠熱門，兩支球隊都擁有大量出色球員，但他們都需要把更多精力放在場外，解決自己的「更衣室問題」。英格蘭一度被球迷戲稱「內鬨頻傳」，法國也是「內鬥」不斷，團結屢屢成為兩支球隊更進一步的阻礙。

本屆賽事法國隊人才濟濟，志在時隔八年第三次奪冠。27歲的姆巴佩(Kylian Mbappé)已在世界盃取得12個進球，距世界盃歷史進球王——德國前鋒克洛澤(Miroslav Klose)的紀錄(16球)只差4球。

但本賽季他在皇馬並不愉快，而連續兩年幫助巴黎聖日耳曼(PSG)奪得歐冠冠軍的2025年金球獎得主登貝萊(Ousmane Dembélé)狀態火熱，奧利塞(Michael Olise)在拜仁進球如拾草芥。如何讓三大前鋒「1+1+1>3」，是擺在法國教練組戰術板上最重要的課題。

對英格蘭隊來說，距他們上一次、也是唯一一次世界盃奪冠，已足足過去了一個甲子(60年)。從大名單看，主帥圖赫爾(Thomas Tuchel)做了很艱難的決定。大牌球員阿諾德(Trent Alexander-Arnold)、福登(Phil Foden)、帕爾默(Cole Palmer)的落選，可以看出這支英格蘭隊正在告別唯名氣論。

阿根廷、葡萄牙 梅羅爭鋒

對很多球迷來說，阿根廷和葡萄牙的命運可能更扣人心弦。自1962年巴西隊衛冕之後，再也沒有球隊能在世界盃衛冕。2022年梅西(Lionel Messi)和他的阿根廷隊度過了一個神奇的冬天，這次他們保留了17名冠軍球員，主力框架還在，但即將年滿39歲的梅西恐怕難以再度捧起大力神盃了，不過已13球在手的他，仍有衝擊世界盃歷史射手王的可能。

相比之下，41歲、狀態大不如前的C羅(Cristiano Ronaldo)反迎來捧杯的更大可能性。葡萄牙擁有新的「黃金一代」，巴黎雙星維蒂尼亞(Vitinha)、若昂·內維斯(João Neves)和布魯諾·費爾南德斯(Bruno Fernandes)、貝爾納多·席爾瓦(Bernardo Silva)組成的強大中場，不輸給任何一支強隊。

荷蘭3次鎩羽 夢想新起點

歐洲還有一支「無冕之王」，曾三度闖進世界盃決賽的荷蘭隊三次鎩羽，本屆賽事會成為他們夢想的新起點嗎？如今的荷蘭隊不再如「全攻全守」時代那般星光耀眼，尤其是在前場缺少超級爆點。但沒有超級球星，有時也未必會早早出局，穩定、團結、務實在盃賽中往往更為重要，荷蘭隊依然有和任何一支球隊一較高下的底氣。

巴西老了 德國恐被低估

說到世界盃爭冠球隊，怎麼能少了五次加冕的巴西和四度奪魁的德國？平均年齡超過29歲的巴西隊顯然有些「老」了，但作為唯一一支從未缺席世界盃的球隊，他們依然擁有足夠的底蘊，但客觀來說，目前這支巴西隊想時隔24年再度奪冠非常困難。

德國隊的處境也很尷尬。作為2014年世界盃冠軍，他們已連續兩屆倒在小組賽階段。但也正因為此，或許他們又是本屆賽事最容易被低估的強隊。

不過，對德國隊主帥納格爾斯曼(Julian Nagelsmann)來說，球隊攻防兩端的問題一直沒能真正解決，球隊的專注度、意志力與當年相比也相去甚遠。要想有所作為，德國隊需要做出的改變還有很多，需要找回來的東西也很多。

世界盃四年一度，其最大魅力就在於不可預測性。誰能最終奪冠這個最大懸念，要等到7月19日揭曉。而之前的這一個多月，就先一起欣賞各路球隊的表演吧。

2010年7月11日，世界盃決賽在南非約翰尼斯堡舉行，西班牙隊擊敗荷蘭隊奪冠，西班牙球員安德烈斯·伊涅斯塔高舉世界盃獎盃。伊涅斯塔在2010年世界盃決賽中攻入致勝球，也是巴塞隆納「tiki-taka」傳控足球戰術長期盛行的關鍵球員之一。 (美聯社)