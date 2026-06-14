世界盃／周邊商品 中國義烏拿下7成訂單
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2026年世界盃足球賽開踢，中國「世界工廠」義烏迎來訂單高峰，根據相關協會估算，義烏製造占全球市場近70%。業者表示，本屆世界盃參賽隊伍增加，加上客製化商品需求升溫，相關訂單預估較上屆成長20%至30%，部分商家業績更暴增五倍。
綜合中國媒體報導，2026年美加墨世界盃開賽了，部分義烏店家早在三個月前就完成核心訂單，球衣、旗幟、足球、獎盃等周邊產品全線滿單。賽事愈接近，補貨訂單激增，採購商為搶時效紛紛選擇空運發貨。
義烏海關數據顯示，今年1-2月體育用品出口額達人民幣23.4億元(約3.45億美元)，增長38.5%；對美加墨三國出口人民幣5.5億元(約8120萬美元)，增長21.3%。
據義烏體育用品協會估算，2026年世界盃周邊商品市占率中，義烏製造幾乎占到70%。除了球衣、獎盃、旗幟等傳統周邊，IP授權原創製作模式更是不斷提升產品附加值。
世界盃帶動外貿紅利，也促使商家們提供更多定製服務。在義烏國際商貿城體育用品專區，有商家拿到世界盃參賽國家隊授權，還有店家擁有自主版權的商品。不少店家透露，今年世界盃相關訂單量預計較往屆增長20%-30%，有商家訂單更是暴漲五倍。
義烏市體育健身用品行業協會會長吳曉明表示，本屆參賽隊伍增加，也有不少國家首次入圍，促使周邊產品的需求顯著增加。每屆世界盃，義烏商家都會根據市場需求提前調整產品種類和生產計畫，有商家推出兒童款和寵物專屬的改良版迷你球衣，也有商家推出「足球尖叫雞」等應援小物。
因為義烏具備完整供應鏈與快速交貨能力，加上多年承接國際賽事周邊經驗，能大量生產球衣、旗幟、獎盃等商品，因此相關協會估計其製造占全球市場近七成。 主要動力來自參賽隊伍增加，帶動更多國家隊與球迷需求，同時客製化與授權商品更受歡迎，促使義烏商家提前備貨，整體訂單預估較上屆成長二到三成。 不少店家在三個月前就完成核心訂單，賽事接近後補貨單急增，為了搶時效，採購商普遍改用空運發貨；部分商家也推出迷你球衣、寵物款與應援小物。
精華 FAQ
因為義烏具備完整供應鏈與快速交貨能力，加上多年承接國際賽事周邊經驗，能大量生產球衣、旗幟、獎盃等商品，因此相關協會估計其製造占全球市場近七成。
主要動力來自參賽隊伍增加，帶動更多國家隊與球迷需求，同時客製化與授權商品更受歡迎，促使義烏商家提前備貨，整體訂單預估較上屆成長二到三成。
不少店家在三個月前就完成核心訂單，賽事接近後補貨單急增，為了搶時效，採購商普遍改用空運發貨；部分商家也推出迷你球衣、寵物款與應援小物。
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