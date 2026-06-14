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世界盃／價格1/10 法盜版球衣 多數來自中國

中央社
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圖為上屆世界盃時香港海關查獲大量冒牌球衣。(中新社資料照)
圖為上屆世界盃時香港海關查獲大量冒牌球衣。(中新社資料照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法國查獲近2300件仿冒世界盃球衣，多數來源標示來自中國。
  • 重點二：正版球衣價格高漲，促使球迷轉向低至十分之一價的盜版商品。
  • 重點三：仿冒球衣品質提升且包裹分散寄送，讓海關查緝更困難。

世界盃足球賽11日開踢，愈來愈多消費者開始購買盜版球衣，這些假球衣既便宜，看起來也很像正版貨。法國當局近日查獲大批仿冒品，多數來自中國。

費加洛報(Le Figaro)報導，法國海關宣布在塞納馬恩省(Seine-et-Marne)謝勒市(Chelles)查獲近2300件仿冒球衣，大多來自中國。

對許多球迷來說，便宜球衣很吸引人。根據法國公眾意見機構(IFOP)2023年替製造商聯盟(UNIFAB)所做的調查，15%法國人買過仿冒運動商品。

22歲的學生居勒(Jules)最近下單購買仿冒復古球衣，除了因為大廠牌不再生產這些款式，也因為價格很便宜，三件約60歐元(約70美元)；他覺得品質還不錯，只是圖案字樣可能洗幾次就會損壞。

24歲的建築業員工朱力安(Julien)花105歐元(約122美元)買了五件球衣，包括1998年世界盃法國國家隊球衣。他說：「全部加起來只要一件(正版)球衣的錢。我再也不會從官方商店買了。」

法國郵政貨運部門2025年7月也曾在東部的隆勒索涅市(Lons-le-Saunier)發現2萬件假球衣。從這類大規模查獲案件可見，隨著消費者更願意購買仿冒球衣，另類市場正在興起。

報導指出，盜版球衣猖獗原因是正版球衣價格飆漲，以及仿冒品做得愈來愈好。

以往盜版球衣品質粗糙，從拼字錯誤或圖案差異即可一眼看出是假貨，但如今，一些假貨只能從工序細緻程度或標籤細節來辨別，而一件盜版球衣價格可低至正版的1/10。

在一個頗受歡迎的中國網站上，一件法國隊球衣售價僅12.5歐元(約14.5美元)，而正版球衣要價110歐元(約128美元)。

運動暨自行車企業聯盟(UNION Sport et Cycles)代表凱耶(Virgile Caillet)說：「仿冒球衣製造商省掉了所有會影響正版球衣售價的成本。」球衣價格通常包括加值稅、經銷商利潤、製造成本、品牌利潤、贊助費用等。

對海關而言，揪出仿冒品幾乎等同大海撈針。這些球衣通常以小包裹寄送，混在每天運抵法國的數以百萬計商品中。

報導指出，大部分假球衣來自中國和東南亞，其生產經濟模式很大程度上不透明，可能對消費者構成風險。

法國海關暨間接稅總署(DGDDI)貿易及關稅政策部門主管波榭(Valérie Brochet)表示：「這類產品的製造總是令人懷疑，因為無法保證健康和安全。無論是染料、布料或縫線，我們完全不知道身上穿戴的商品是什麼成分。」

對正版商品賣家來說，假貨猖獗令人擔憂。但整體上，賣家仍從不斷成長的需求中獲利。凱耶說，「我們從來沒賣出過這麼多足球衣」。足球衣已是年輕人日常穿著的服裝，是一種身分識別的工具，也是展現個性的方式。

精華 FAQ

  • 法國海關在塞納馬恩省謝勒市查獲近2300件仿冒球衣，並指出這批貨品大多來自中國，顯示世界盃前夕假球衣走私與販售情況相當活躍。

  • 主要原因是正版球衣價格持續上漲，而盜版球衣只要正版的十分之一左右；加上仿品外觀愈做愈像，讓不少球迷覺得划算又能滿足穿搭需求。

  • 海關認為這類商品來源與製程不透明，無法確認染料、布料和縫線是否安全；業界則擔心假貨衝擊銷售，但也承認足球衣需求整體仍在增加。

世界盃

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