世足攻略／J組 世界第一 阿根廷衝衛冕

阿根廷、奧地利、阿爾及利亞和約旦組成的J組，衛冕軍阿根廷分組出線不成問題，奧地利和阿爾及利亞實力相當。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿根廷世界排名第一，整體戰力最強，出線幾乎無虞。

阿根廷世界排名第一，整體戰力最強，出線幾乎無虞。 重點二： 梅西39歲體能成隱憂，可能改打替補保留關鍵時刻作用。

梅西39歲體能成隱憂，可能改打替補保留關鍵時刻作用。 重點三：奧地利與阿爾及利亞實力接近，兩隊對決攸關晉級名額。

阿根廷 、奧地利、阿爾及利亞和約旦組成的J組，衛冕軍阿根廷分組出線不成問題，奧地利和阿爾及利亞實力相當，兩軍對決就是晉級關鍵戰；2023亞洲盃驚奇打進決賽的約旦，個人能力和戰術複雜度明顯弱於其他三隊，不過靠防守扮演攪局角色，說不定會爆出冷門。

梅西 體能 阿根廷隱憂

J組是阿根廷為首，上屆冠軍班底有17人續戰，老面孔像是阿爾瓦雷斯(Julián Álvarez)、麥克阿列斯特(Alexis Mac Allister)、費南德斯(Enzo Fernández)組成的中場架構穩固，尤其費南德斯和麥克阿列斯特是英超 非常頂尖的中場，是阿根廷攻防轉換的關鍵人物；防守上，上屆撲下關鍵球的門將馬丁尼茲(Emiliano Martinez)仍是球隊精神支柱，穩固最後一道防線。

阿根廷最新世界排名來到第一，球員總身價8.15億歐元，球隊優勢是中場控制相當好，有韌性、團隊精神佳，不過弱點是「六朝元老」梅西(Lionel Messi)的體能。

這屆世足賽阿根廷的「六朝元老」梅西 (右)是精神領袖。(路透)

梅西月底將滿39歲，能否像四年前跑完全場、涵蓋整個球場不一定，但仍是突破僵局的最強武器，我猜測梅西可能不會擺上先發，應該是放在關鍵時刻比較有作用。

奧地利 缺乏國際賽經驗

奧地利世界排名23，球員身價5.8億歐元，是歐洲勁旅之一，不過時隔28年回歸世界盃，球隊最大弱點是國際大賽經驗較不足。奧地利中場組織偏向兩側有衝擊力，但鋒線控球能力最後一腳較不穩定，關鍵性球的掌控是隱憂。

奧地利最大優勢是戰術紀律性和高強度的壓迫，快速攻守轉換，攔截能力、逼搶能力相當不錯，比賽節奏快，擅長運用體能優勢。

奧地利本屆有轉籍的瓦納(Paul Wanner)和楚克烏梅卡(Carney Chukwuemeka)加入注入新血，但是核心仍然還是效力皇馬的33歲老將阿拉巴(David Alaba)，他的定球能力是奧地利重要武器，阿瑙托維奇(Marko Arnautovi)是球隊資格賽最佳射手。

阿爾及利亞 席丹兒守門

世界排名28的阿爾及利亞，球員身價2.65億歐元，2019年打下非洲盃冠軍後升勢達到巔峰，但2022年跌到谷底。

相隔14年重返世界盃舞台，球隊找來總教練佩特科維奇(Vladimir Petkovic)領軍，資格賽以小組第一晉級，首戰阿根廷若能搶分攪局，有機會搶分組第二或第三。

馬赫雷斯(Riyad Mahrez)和本納賽爾(Ismaël Bennacer)是非洲響亮人物，攻擊方面，阿穆拉(Mohamed Amoura)會外賽屢建奇功；球隊最大賣點是守門員席丹(Luca Zidane)是法國足球傳奇席丹(Zinedine Zidane)的二兒子。

阿爾及利亞最大賣點是守門員席丹，他是法國足球傳奇席丹的二兒子。(路透)

阿爾及利亞最大優勢是進攻天分相當不錯，最大弱點是防守穩定性，面對阿根廷的後防線會承受很大壓力。阿爾及利亞的控球傳導球要依賴馬赫雷斯的個人能力，兩側突破是主要的進攻手段，比賽節奏偏慢一點，應該是耐心和效率，簡單為要，太急就會出錯。

約旦 最強射手掛病號

世界排名63的約旦，球員身價只有1953萬歐元，雖是亞洲地區新星，不過2023年亞洲盃打到第二名，讓人刮目相看。約旦攻擊線裡的頭號射手是奧爾萬(Ali Olwan)，資格賽共射入九球，是球隊最大功臣，不過今年有傷勢問題，能否趕上世界盃還不確定。

約旦主要打法是靠防守反擊，進攻靠「約旦梅西」塔馬里(Mousa Al-Tamari)。比賽節奏偏快，球員鬥志佳，擅長逆境中咬緊牙根堅持，亞洲盃好幾場都逆轉勝；最大弱點是大賽比賽經驗幾乎等於零，面對另外三隊尤其是阿根廷，防守線會承受很大壓力。

阿根廷出線問題不大，但上屆第一場爆冷輸沙烏地阿拉伯要記取教訓，不能掉以輕心。阿爾及利亞和奧地利實力相當，奧地利經驗沒有阿爾及利亞好，但阿爾及利亞全場穩定性沒有奧地利佳，就看臨場表現；比較看好奧地利，不過阿爾及利亞可能第三名晉級。