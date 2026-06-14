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娛樂／33年了 鞏俐仍難忘「霸王別姬」那些事

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鞏俐與張豐毅、張國榮在1993年電影「霸王別姬」中，有剪不斷、理還亂的恩怨情仇；...
鞏俐與張豐毅、張國榮在1993年電影「霸王別姬」中，有剪不斷、理還亂的恩怨情仇；圖為劇照。（取材自豆瓣電影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：坎城重映霸王別姬4K修復版，鞏俐現身致敬導演與全場觀眾。
  • 重點二：鞏俐回憶拍攝往事，細述與張國榮、張豐毅的合作默契。
  • 重點三：她以女性勇氣詮釋菊仙，認為角色在幻滅中仍保有尊嚴。

在今年第79屆坎城國際影展「坎城經典」單元，迎來了華語電影史上首部且至今唯一一部金棕櫚獎作品「霸王別姬」的4K修復版重映，女主角「菊仙」鞏俐親臨現場，引發全場觀眾自發起立致敬，掌聲經久不息。

現場座無虛席，一票難求，甚至有影迷甘願以主競賽單元門票換取入場機會。鞏俐難掩激動之情，她用中文說：「謝謝大家，回到坎城來看這部偉大的作品『霸王別姬』。特別感謝坎城影展，讓這部電影在這重映。」致辭尾聲，她鄭重感謝導演陳凱歌：「感謝他為我們拍出這麼偉大的一部作品。」

在隨後的互動環節，坎城藝術總監弗雷莫（Thierry Frémaux）詢問台下觀眾誰是第一次觀影，誰又曾多次觀看？鞏俐微笑著補充道：「我也說一下，我是這部電影的女主角。」話音剛落，現場便爆出會心的笑聲與雷鳴般的歡呼聲——從33年前坎城折桂，到而今觀眾全體起立致敬，「霸王別姬」與鞏俐跨越時代的重逢再次證明：這份獨屬於華語電影的風骨與底蘊，依然在世界舞台的中心，閃耀著不滅的光芒。

鞏俐在本屆坎城影展亮相。（歐新社）
鞏俐在本屆坎城影展亮相。（歐新社）

鞏俐在法國接受澎湃新聞記者獨家專訪，深度回顧這部跨越時代的經典之作。她不僅分享了與張國榮、張豐毅在片場合作的珍貴回憶，更剖析了菊仙角色背後的「女性勇氣」與動蕩歲月裡的悲歡離合，以下為鞏俐口述：

臉被鞏俐吐口水 張國榮：不用擦

回首「霸王別姬」的創作階段，大家看過劇本後都非常興奮。陳凱歌導演的要求也非常嚴格，開拍前乃至拍攝過程中，張國榮、張豐毅幾乎每天都在練習京劇——他們畢竟不是專業的戲曲演員，我也不是，可以說以這部電影為契機，都是重新開始認識京劇，重頭了解京劇演員從小開始打下的基本功，以及去體會他們究竟是以一種何等堅韌的信念，才能走上京劇舞台的中央。

在拍這部電影前，我和張國榮就認識，彼此欣賞，還不是特別熟悉。國榮在北京一直練了5個月的京腔、京劇，除了唱腔還有京劇的表演程式，手眼身法步，來自香港的他特別勤奮努力。而要演好菊仙這個特殊的角色，也必須去體驗生活。我為此準備了3個月，去北京天橋和八大胡同舊址，走訪老藝人，包括去泡茶館，聽老人們講那些伶人往事。

我記得張國榮來北京後，非常認真地說過一句話：「我非常想拍一部真正的國語電影。」他總覺得自己的國語講得不好，希望我和張豐毅多教教他。我倆怕他太過緊張，有時候還故意給他講幾句不那麼標準的普通話（笑），劇組的氛圍是非常輕鬆愉快的。可一旦開機，大家就會沉浸在各自的角色中，互相成全對方的表演，共同認真地去創作一部經典——那時也不知道它能否成為經典，但大家都明白，拍好這部電影是一種責任。

「霸王別姬」劇照。（取材自豆瓣電影）
「霸王別姬」劇照。（取材自豆瓣電影）

「霸王別姬」的前期準備有四五個月，開機之後就是一氣呵成。

在抗戰勝利後程蝶衣被國民黨抓起來審判這場戲裡，因為他太熱愛京劇了，沒有按照之前和袁四爺（葛優飾演）交代好的話為自己申辯，險些招致殺身之禍，也把大家陷入難堪境地，菊仙盛怒之下對他吐口水。這場戲中菊仙沒有台詞，只有這個動作，是她和程蝶衣間矛盾爆發一個極致的頂點。

開拍前對戲時，我就問張國榮：「怎麼辦？我也不好意思……」他卻很淡然，還反過來安慰我：「沒事的，小俐，沒事的，你就大膽地吐。吐一次也是吐，吐兩次也是吐，你一次吐好就結束了。」開拍時，我攢足了勇氣，一口吐沫呸在他的臉上。

這場戲是一條過的，拍完張國榮跟我開玩笑：「我的天，你哪來這麼多唾沫，都快吐到我嘴裡啦！」他還說自己不洗臉了，要一直留著。我趕緊走過去拿著消毒濕巾給他擦臉，他躲著我連連擺手，「不用擦、不用擦」。這種拍戲時無私成全的情感是那麼地溫暖，我到現在記憶猶新。

喝酒壯膽拍「菊仙跳樓」

電影開拍後的第一場戲，就是菊仙從花滿樓二層的欄桿上跳下來，兩米多、將近三米的高度，說一點都不怕那是假的。大家安慰我說，沒關係，段小樓（張豐毅飾演）在下面肯定會抱著我。這是個一鏡到底的鏡頭，從上面到下面無縫銜接，不可能預先在地上鋪墊子，當時也沒有吊鋼絲，起碼有根掛在身上的保護繩，更不用說像現在可以特效處理。

怎麼拍？就得我自己實打實往下跳。地面是瓷磚地，如果腳先杵地，真把腳扭傷了，那就沒法拍戲了。如果骨折的話，肯定100天都不能動了，還怎麼繼續拍啊……我當時有很多的擔心。導演就說有這個擔心可以理解，但肯定不會出意外，因為跟張豐毅都說好了，也量好了尺寸，「他那麼強壯，你跳下來他肯定會抱住」。

張豐毅也安慰我說：「就是把我砸倒了，把我摔了，你也不會有問題的，你放心。」所以真的是出於對他的信任，當然，我也相信導演，相信全組工作人員對我的保護。這種信任對我來說鼓勵很大。

「霸王別姬」劇照。（取材自豆瓣電影）
「霸王別姬」劇照。（取材自豆瓣電影）

我記得當時自己提了個請求，「導演，要不然給我喝點酒什麼的，咱有嗎？」可一看現場只有紅酒，「還是喝點白酒吧，壯膽起效快（笑）」。我其實不大會喝酒，也是沒辦法的辦法，就在樓上喝了點小酒。樓下的眾人都很緊張地等著，後來大家乾脆說「咱們陪鞏俐一塊喝」，都是為了給我打氣，現場氣氛也烘托起來了。

幾杯下肚，大家就問「行了嗎？」可我還是沒有那種微醺的感覺。「再喝一點」，又喝了一杯，那杯子還挺大的。這下大家都樂了，「沒想到鞏俐你這麼能喝？！」結果我一共喝了一瓶多、兩瓶的小扁瓶酒（笑），這才有點感覺了，覺得往下跳的距離也沒那麼高了。往下一看，下面大家的臉比我還紅，包括導演凱歌和攝影師顧長衛幾乎現場所有的工作人員都喝了酒，大家特別興奮地在衝我喊：「哎呀，菊仙，你跳啊！你跳啊！」

張豐毅自始至終沒有喝酒，他說：「我得保持冷靜，把小俐抱住。」這場戲需要一鏡到底的拍攝，我跳下來馬上就得說台詞，被段小樓接住後得仰起頭罵樓上調戲菊仙的那幫混混。如果把台詞忘了，就白跳了，還得再跳一次（笑）。

準備的過程得有將近兩個小時，完全做好思想準備後我說：「開始吧，我有點暈了。」然後一躍而下，張豐毅牢牢地接住了我，我抱著他覺得這股衝擊的勁兒，把他硌得也有點疼。接著那段連罵帶說的台詞講完，這場戲一鏡到底的戲就拍成了！現場誰也不敢掉以輕心，馬上檢查膠片，一查鏡頭完好無缺，一切都拍下來了，全場鼓掌。

事後我也總結這場戲之所以最終敢往下跳，還是對現場所有人的信任，這種信任戰勝了內心的恐懼。特別感謝張豐毅，感謝陳凱歌導演，感謝張國榮哥哥，也謝謝攝影師顧長衛，包括張進戰副導演……我們這個劇組團結得簡直就像一家人一樣，這種創作的氛圍太好了。

「霸王別姬」導演陳凱歌（右起）與鞏俐、張國榮在拍攝現場。（取材自豆瓣電影）
「霸王別姬」導演陳凱歌（右起）與鞏俐、張國榮在拍攝現場。（取材自豆瓣電影）

理解菊仙：愛、釋懷、勇氣

我和張豐毅在「霸王別姬」裡演夫妻。菊仙曾是舊社會妓院的頭牌，但內心始終是有尊嚴的，被段小樓救出苦海後，她就把自己的未來全部交託在這個男人身上。在我看來，菊仙對於段小樓的情感沒有任何的私心，就是一個「愛」字，她可以為了丈夫付出一切，包括生命。有時候我甚至把她對他的情感演繹成視作自己的孩子，有一種母愛般的包容。

在孔廟大成殿前拍攝「火堆旁相互揭發」的批鬥戲時，段小樓被迫說出「真的不愛，我從此和她（菊仙）畫清界限！」這話讓菊仙一輩子的愛、一輩子的心酸，頃刻間都變成了雲煙，煙消雲散。

段小樓和程蝶衣間的互相揭發，那種撕心裂肺的相互控訴，在我看來背後的情感也是一種「愛」。菊仙眼看他們兄弟反目成仇，特別是段小樓要同她畫清界限，除了哀莫大於心死，她也有了一種釋懷和明白：在大的時代動蕩面前，自己改變不了任何事情。默默地「離開」，或許是最好的選擇。

菊仙拿著霸王的寶劍交給了程蝶衣，從始至終沒說一句話。她已經完全釋懷了，原諒了程蝶衣對她的揭發和控訴，也不願意再做任何嘴上徒勞的抗爭，她累了……我認為菊仙在這場幻滅面前保持了高貴，那不是一種放棄，恰恰是在她身上有一種女性的勇氣和力量。

回想那幾個月的拍攝，我一直沉浸在菊仙這個人物裡，她就像是我的姊妹。我會想這個世界上不管是在什麼角落，會有菊仙這樣一位女性，不論她是活著還是離開了，她都存在過，我真的相信有這樣的一個人。也希望她能來看這部電影，能滿意我對她的演繹。其實我在拍每部電影的時候，首先都願意相信自己飾演的角色是真實存在的，而我要做的，就是把「她」的故事講給全世界聽。

「霸王別姬」劇照。（取材自豆瓣電影）
「霸王別姬」劇照。（取材自豆瓣電影）

（取材自澎湃新聞）

精華 FAQ

  • 因為《霸王別姬》4K修復版在坎城經典單元重映，她以菊仙扮演者身份到場，向觀眾致謝，也感謝陳凱歌與整個劇組，場面獲得熱烈起立鼓掌。

  • 她說開拍前很不好意思，張國榮反而安慰她大膽來，結果一條過完成。張國榮拍完還開玩笑說唾沫很多，並堅持不用擦臉，顯示彼此成全的默契。

  • 她認為菊仙對段小樓的情感只有愛，願為對方付出一切。面對時代與背叛，她的離開不是放棄，而是帶著尊嚴與女性勇氣的釋懷。

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