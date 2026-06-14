旅遊／獨自行走巴塔哥尼亞沙漠的人 在苦苦尋覓什麼?

原駝。(圖皆為作者提供)

巴士駛過巴塔哥尼亞沙漠。窗外，大地在綿延的礫石、荊棘和凜冽的寒風中緩緩展開。就在那裡，我看到了他。

巴塔哥尼亞沙漠橫跨阿根廷 和智利 南部，這片土地廣袤而貧瘠，冰川 後退，河流改道，在這裡留下了一堆堆的礫石。風是這裡的永久居民，強勁而無情，灌木被吹得矮矮的，匍匐在地；這裡寒冷，荒涼，生命以克制的方式生存。原駝不緊不慢地走著；美洲鴕駐足不前，遠遠望去像標點符號；安第斯神鷹不慌不忙地在空中盤旋。

在地平線上，出現了一條垂直的線。他愈來愈近，愈來愈近，是一個在沙漠裡行走的人，他走近了巴士。

巴塔哥尼亞沙漠。(圖皆為作者提供)

★全身精簡 只剩必需品

他身材健壯，沙漠將他精簡到只剩必需品：一件被風雨侵蝕得黝黑的夾克，一條滿是泥土的褲子，還有一雙帶有無數磨損的靴子。他臉龐皺紋不少，與其說是歲月留下的痕跡，不如說是飽經風霜的印記——風在他臉上刻下了長長的文字，陽光又在上面勾勒出輪廓；他眼神既不顯得迷茫，也不顯得茫然。

他的背包吸引了我的目光。它並不大，卻裝得滿滿當當，彷彿生活本身就足夠充實，無需過多。布料褪色了，縫縫補補，留下的是修補而非更換的痕跡。因長期使用而變得柔軟的肩帶，自然地貼合在他的肩頭。一個側面的袋子裡，露出一個被無數火光熏得黯淡無光的金屬杯；另一個側面的袋子裡則捲著一塊布——或許是毯子，或許是一張邊緣早已模糊不清的地圖。

我好奇，他來自何方？或許，來自某個沿海村莊，大海最終教會他，地平線是希望而非界限。或許，來自高山之巔，那裡寂靜無聲，卻又蘊含深意，人們學會傾聽後再開口。或許，來自一座喧囂擁擠的城市，時間被換成了永遠無法滿足的東西。或許，來自一個無處可去的地方——因為「無處」往往才是真正漂泊的起點，當熟悉的地名不再契合生活的軌跡。

他要去往何方？或許，走向另一個城鎮，或許，走向另一個季節，或許，只是走向黃昏。方向遠不如行走重要，在這片如此廣袤的土地上，終點的概念消融了，他行走不是為了抵達，而是為了繼續前行。

安第斯神鷹。(圖皆為作者提供)

為何要在沙漠裡行走？這裡狂風永不停息，天空也無遮攔，也許，他正在向沙漠請教如何讓內心平靜下來，所幸的是，沙漠裡的生物以身作則。

原駝體現了沉穩的耐力，牠們不慌不忙地穿越草原，保存能量，保持警覺卻不慌亂。觀察牠們，他明白了，生存並不需要急躁，這裡的寧靜，是保持警惕而不焦慮——懂得何時該動，何時該停。原駝穩健的步伐教會他，堅持而非速度，才是遠古生命的節奏。

美洲鴕鳥，時而長時間的停頓，時而突然飛跑，教會人們專注。牠們不會讓大地充滿喧囂，而是為大地增添點綴。牠們的存在提醒他，寂靜並非空無一物，而是一片覺知的領域。

安第斯神鷹。(圖皆為作者提供)

安第斯神鷹則提供了最廣闊的視野，牠們在高空盤旋，幾乎毫不費力，任由風吹拂，展現出一種源於信任的平靜——信任重力，信任空氣，信任時間。從牠們身上，他領悟到控制被過分高估，順其自然才是智慧所在。原始的平靜源它們不再與自然抗爭，而是學會與之和諧共處。

礫石教會他謙遜和耐心，腳下，它拒絕舒適，要求每一步都需用心。他無法沉浸於抽象的思緒；大地召喚他回歸自身。這裡的平靜是腳踏實地、觸手可及的，需要專注才能獲得，礫石剝離了精神的冗餘，將他錨定於當下。

荊棘教會他克制。它靠低矮的姿態生存，拒絕鋪張浪費，適應風雨和匱乏。它不會肆意綻放，他在它們身上看到了自己：捨棄不必要的欲望，以及堅韌不拔的靜謐尊嚴。平靜並非源於富足，而是源於懂得取捨。

巴塔哥尼亞沙漠。(圖皆為作者提供)

★苦尋平靜 或早存於內心

我想，這或許正是他，一個在沙漠裡行走的人，所追尋的，又或許是他早已尋覓到的平靜。一種原始的平靜，並非安逸的平靜，而是與自然和諧共鳴的平靜。當內心的節奏最終與大地的節奏相契合時，平靜便油然而生。在巴塔哥尼亞，風吹拂過一切不必要的事物，直至人像一塊石頭般靜靜地佇立在平原之上。在那份純粹之中，他發現，最深沉的寧靜並非寂靜無聲，而是自我的存在——沉穩、古老，最終歸於安寧。

巴士載著我繼續前行，遠離了他，很快，他只剩下橫亙在水平世界中的一條垂直線，最後，連這條線都消失了。然而，那幅畫面卻始終縈繞在我心頭：一個男人行走在巴塔哥尼亞沙漠裡，他苦苦尋覓的平靜並非在前方，而是早已存在於他的內心。