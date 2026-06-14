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料理功夫／馬鈴薯絲炒芹菜

韓美慧
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土豆絲炒芹菜
土豆絲炒芹菜

馬鈴薯絲炒芹菜

材料：馬鈴薯1又1∕2顆（大小之分）、芹菜一把、蒜頭數顆、橄欖油適量、鹽巴適量、七味粉適量（可加可不加）清水適量。

作法：

1.馬鈴薯去皮切絲（或用刨絲方式），之後泡水30分鐘，去除澱粉。

2.芹菜清洗乾淨，葉子不要摘除切段，蒜頭去皮壓碎備用。

3.燒鍋開水，燒熱倒入馬鈴薯絲燙1分鐘撈起瀝乾水分。

4.平底鍋倒入適量清水加入橄欖油，接著倒入芹菜段翻炒，放入蒜頭，接著加入馬鈴薯絲一起大火翻炒，加入鹽巴、最後撒上七味粉即可關火。

馬鈴薯絲炒芹菜佐肉絲

材料：馬鈴薯1顆（大小之分）、芹菜一把、肉絲200公克、青蔥適量、地瓜粉適量、橄欖油適量、鹽巴適量、清水適量。

作法：

1.馬鈴薯去皮切絲（或用刨絲方式），之後泡水30分鐘，去除澱粉。

2.芹菜清洗乾淨，去除葉子後切段，青蔥洗淨切丁備用。

3.肉絲用地瓜粉抓揉均勻。

4.平底鍋倒入些橄欖油，先把肉絲翻炒撈起，接著把芹菜段接著炒，再加入馬鈴薯絲一起翻炒，加入翻炒過的肉絲，加上鹽巴，盛盤後撒上青蔥丁裝飾即可。

PS:喜歡重口味者，可以加入適量醬油，或是白胡椒、辣椒增添口感。

土豆絲炒芹菜佐肉絲
土豆絲炒芹菜佐肉絲

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