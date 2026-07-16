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世界盃／梅西vs.亞馬爾 冠軍戰相差20歲的話題對決

記者曾思儒／即時報導
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梅西、亞馬爾。(路透)
梅西、亞馬爾。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

阿根廷取得決賽資格後，將在世界盃冠軍戰對決西班牙，焦點落在39歲梅西與19歲亞馬爾的跨世代首次碰面。

阿根廷15日搶下美加墨世界盃足球賽最後一張決賽門票，周日將和西班牙爭奪大力神盃；兩隊過往交手戰績打平，這場交鋒也將是相差20歲的阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）和西班牙超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）的生涯首度對決。

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梅西上月剛在賽會期間過39歲生日，本屆賽事是他第六度參賽，也是「最後一舞」；西班牙超級新星亞馬爾本周才剛滿19歲，世界盃處女秀就闖決賽，和梅西的跨世代對決成為冠軍戰一大亮點。

西班牙和阿根廷隊史在國際賽和友誼賽已碰過14次，雙方各拿6勝並有2場打平；兩隊世界盃只有在1966年交手，阿根廷在阿提美（Luis Artime）「梅開二度」下以2：1擊敗西班牙；當年西班牙小組賽就出局，阿根廷8強賽敗給英格蘭。

阿根廷15日再度碰上英格蘭，這次上演逆轉勝闖進決賽，將挑戰1962年後不曾有衛冕軍連霸的「連霸魔咒」。

西班牙和阿根廷最近一次對決已是2018年3月，當時兩隊總教練都非目前教頭。

39歲的球王梅西。(路透)
39歲的球王梅西。(路透)

19歲西班牙天才神童亞馬爾。(路透)
19歲西班牙天才神童亞馬爾。(路透)

精華 FAQ

  • 阿根廷與西班牙將在決賽爭奪大力神盃，兩隊過往交手戰績接近，這次再度碰頭也讓冠軍戰增添高度話題性與看點。

  • 因為梅西已39歲、亞馬爾才19歲，兩人相差20歲，且這將是雙方生涯首度正式對決，形成極具象徵性的世代交鋒。

  • 兩隊世界盃史上只在1966年碰頭過一次，當時阿根廷靠Luis Artime梅開二度，以2：1擊敗西班牙；兩隊最近一次對戰則是2018年3月。

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