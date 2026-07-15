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梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

世界盃／梅西7分鐘內兩度神助攻 阿根廷絕殺英格蘭將與西班牙爭冠

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

世界新聞網王若馨／即時報導
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這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球...
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西(Lionel Messi)兩次關鍵助攻，幫助阿根廷15日以2比1逆轉英格蘭，確定在19日世界盃冠軍戰對上西班牙。這場決賽將讓39歲的梅西與19歲的亞馬爾(Lamine Yamal)在世界盃舞台正式交手，而兩人的緣分，其實早在19年前就由一張照片牽起。

2007年，年僅20歲的梅西在巴塞隆納諾坎普球場更衣室裡，為球隊與聯合國兒童基金會合作的公益日曆拍攝一系列照片。他抱起一名6個月大的嬰兒，輕輕地將他攬在懷中，幫他洗澡，這名嬰兒正是長大後成為西班牙新星、被視為「梅西接班人」的亞馬爾。

當時為美聯社供稿的自由攝影師蒙福特(Joan Monfort)回憶，亞馬爾一家報名參加公益日曆拍攝活動，被選中與梅西搭檔入鏡，一切純屬機緣，沒有特別安排，就是一張公益照片。

她回憶，年輕、內向的梅西「一開始不知道怎麼抱嬰兒…他從更衣室出來，就要面對一桶水和一個嬰兒(亞馬爾當時約5-6個月大)」，她形容這是個有挑戰性的拍攝，但梅西還是很專業地完成了。

這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球...
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室拍攝現場，與亞馬爾的母親謝拉·艾巴納(Sheila Ebana，中)一起替年僅6個月大的亞馬爾洗澡。(美聯社)

這張照片後來經亞馬爾父親分享至社群平台，並寫下「兩個傳奇的開始」，才在網路上引發熱議。蒙福特事後才意識到照片裡的嬰兒就是亞馬爾，直言當時沒有人能想像這個嬰兒會成為現在的模樣，也不會有人能預料梅西日後的成就。

19年過去，亞馬爾參加他的第一次世界盃，面對當年抱著他的球王梅西，而這也可能是梅西最後一屆世界盃。兩人20日將站在紐約/新澤西球場的同一片草皮上，寫下這張照片之後的下一個篇章。

這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(右)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球...
這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(右)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室拍攝現場，替年僅6個月大的亞馬爾洗澡。(美聯社)

精華 FAQ

  • 19年前，年僅20歲的梅西在巴塞隆納拍公益日曆時，曾抱著當時只有6個月大的亞馬爾合影；如今兩人將在世界盃決賽正式對決，形成極具戲劇性的巧合。

  • 照片是在2007年巴塞隆納諾坎普更衣室拍攝，屬於梅西與聯合國兒童基金會合作的公益日曆內容，亞馬爾一家報名後被選中，整個過程沒有特別安排。

  • 因為39歲的梅西可能是最後一屆世界盃，19歲的亞馬爾則是第一次參加世界盃，兩人將在紐約/新澤西球場同場競逐，延續19年前那張照片的故事。

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