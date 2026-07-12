我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃4強出爐 梅西、姆巴佩、凱恩、貝林漢角逐金靴

世界盃／小蜘蛛踢進致勝分 阿根廷3：1淘汰瑞士

世界盃4強出爐 梅西、姆巴佩、凱恩、貝林漢角逐金靴獎

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
2022年卡達世界盃金靴獎得主是姆巴佩。（路透）
2022年卡達世界盃金靴獎得主是姆巴佩。（路透）

隨著世界盃進入最後階段，4強隊伍在11日出爐，金靴獎（Golden Boot）競爭也進入白熱化。阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）目前以8個進球並列領先，英格蘭雙星凱恩（Harry Kane）與貝林漢（Jude Bellingham）則各有6球，持續爭奪世界盃最佳射手榮譽。

金靴榜單上，挪威哈蘭德（Erling Haaland）本屆踢進7球，可惜挪威遭英格蘭淘汰，哈蘭德無法繼續改寫個人紀錄。

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

梅西曾在對埃及的比賽中錯失點球，但隨後率領阿根廷完成驚天逆轉。在該場比賽最後13分鐘內，阿根廷連進3球晉級8強。不過，梅西在8強對瑞士的比賽中未能再增加進球數。

姆巴佩的情況也與梅西有些相似。法國在8強首戰迎戰摩洛哥時，姆巴佩同樣罰失點球，而且射門方向與梅西當時相同。不過，他隨後在下半場超過60分鐘後攻入領先球，幫助法國挺進下一輪。

而貝林漢則再次成為英格蘭英雄。在此前16強對墨西哥的比賽中，他已攻進兩球，11日面對挪威又完成梅開二度，持續在世界盃舞台扮演關鍵先生。

目前世界盃單屆進球紀錄仍由法國傳奇前鋒方丹（Just Fontaine）保持，他在1958年世界盃一屆賽事攻入13球。隨著賽事進入4強，梅西、姆巴佩、凱恩與貝林漢能否挑戰這項歷史紀錄，也成為球迷關注焦點。

精華 FAQ

  • 梅西與姆巴佩目前同以8個進球並列領先金靴榜，成為世界盃最佳射手獎項的最大熱門。兩人也都隨隊打進4強，仍有機會繼續累積進球。

  • 英格蘭球星凱恩與貝林漢目前各進6球，仍在追趕前方的梅西與姆巴佩。兩人表現穩定，持續是英格蘭在世界盃前進的重要火力來源。

  • 目前世界盃單屆進球紀錄是13球，由法國傳奇前鋒方丹在1958年締造。隨著賽事進入4強，梅西、姆巴佩、凱恩與貝林漢仍有機會挑戰。

世界盃

上一則

世界盃／小蜘蛛踢進致勝分 阿根廷3：1淘汰瑞士

下一則

MLB／連山本由伸都被咬 響尾蛇兩戰讓道奇狂失18分

延伸閱讀

世界盃／挑戰紀錄？梅西8球領跑金靴 姆巴佩、哈蘭德緊追

世界盃／挑戰紀錄？梅西8球領跑金靴 姆巴佩、哈蘭德緊追
世界盃／貝林漢角逐金靴 本屆踢進6球追上凱恩

世界盃／貝林漢角逐金靴 本屆踢進6球追上凱恩
世界盃／凱恩加入金靴爭奪行列 教頭直呼球星表現太瘋狂

世界盃／凱恩加入金靴爭奪行列 教頭直呼球星表現太瘋狂
世界盃8強賽第1場：法國劍指隊史第3冠 摩洛哥要報4年前的仇

世界盃8強賽第1場：法國劍指隊史第3冠 摩洛哥要報4年前的仇

熱門新聞

巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
美國隊球員巴洛根。（新華社）

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

2026-07-06 13:37
阿根廷球王梅西。(路透)

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

2026-07-10 09:08
西班牙以2：1搶下4強門票，也中斷比利時近期連18場不敗紀錄。(美聯社)

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

2026-07-10 17:17

超人氣

更多 >
躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月
世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200

華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200
搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣

搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣