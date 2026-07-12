世界盃4強出爐 梅西、姆巴佩、凱恩、貝林漢角逐金靴獎

2022年卡達世界盃金靴獎得主是姆巴佩。（路透）

隨著世界盃 進入最後階段，4強隊伍在11日出爐，金靴獎（Golden Boot）競爭也進入白熱化。阿根廷球王梅西（Lionel Messi）與法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）目前以8個進球並列領先，英格蘭雙星凱恩（Harry Kane）與貝林漢（Jude Bellingham）則各有6球，持續爭奪世界盃最佳射手榮譽。

金靴榜單上，挪威哈蘭德（Erling Haaland）本屆踢進7球，可惜挪威遭英格蘭淘汰，哈蘭德無法繼續改寫個人紀錄。

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梅西曾在對埃及的比賽中錯失點球，但隨後率領阿根廷完成驚天逆轉。在該場比賽最後13分鐘內，阿根廷連進3球晉級8強。不過，梅西在8強對瑞士的比賽中未能再增加進球數。

姆巴佩的情況也與梅西有些相似。法國在8強首戰迎戰摩洛哥時，姆巴佩同樣罰失點球，而且射門方向與梅西當時相同。不過，他隨後在下半場超過60分鐘後攻入領先球，幫助法國挺進下一輪。

而貝林漢則再次成為英格蘭英雄。在此前16強對墨西哥的比賽中，他已攻進兩球，11日面對挪威又完成梅開二度，持續在世界盃舞台扮演關鍵先生。

目前世界盃單屆進球紀錄仍由法國傳奇前鋒方丹（Just Fontaine）保持，他在1958年世界盃一屆賽事攻入13球。隨著賽事進入4強，梅西、姆巴佩、凱恩與貝林漢能否挑戰這項歷史紀錄，也成為球迷關注焦點。