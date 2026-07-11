世界盃／讓對手放鬆警惕 梅西6成時間都在場上散步

7月7日，阿根廷隊梅西在比賽中慶祝進球。(新華社)

紐約時報報導指出，阿根廷足球名將梅西(Lionel Messi)是當今球壇最頂尖的球員，然而他在球場上大部分時間都猶如在公園漫不經心散步，其實他是在觀察球賽變化，洞燭機先，提高進攻效率。

梅西在本屆世界盃 的每一場比賽，63%的上場時間都在場上漫步，這一比例遠超過其他任何一位非門將球員。

即便如此，漫步算是梅西在場中比較活躍的時候，他還有25%的時間是站著不動。他有時也會慢跑，不過只能是偶爾而已，確切地說他在場上慢跑的時間只占8.6%，遠低於本屆世界盃的平均水準23%，而且他很少加速衝刺。

人們很容易將此歸因於年齡：一位39歲的足球員在精打細算將體力保存到最關鍵時刻。但盡管他不再像以前那樣爆發力十足，但步行慢跑一直是梅西比賽風格的一部分。 2024年，他曾告訴媒體，他年輕時效力於紐維爾老男孩隊（Newell's Old Boys），跑步訓練「經常會躲在樹後。」

但看似懶散的背後，其實暗藏玄機，隱藏著一種冷酷的效率。在本屆世足賽，梅西在進攻三區的觸球次數排名第三、創造了15次絕佳機會，並與法國球星姆巴佩（ Kylian Mbappe）並列金靴獎候選人榜首，兩人都攻進8球。

仔細觀察梅西的走動路線，就會發現其中道理。雖然他經常在球場上來回走動，但根據國際足總的追蹤數據顯示，他的運動範圍主要是集中在中圈和禁區之間那片他熟悉的右內角區域。

梅西在這個區域最具威脅性，他可以帶球轉身，直逼對方防線。在八強賽之前，他已經在對方的中場和防線之間接到了97次球，是該賽事中第六高。

梅西不願引起防守注意力或被迫離開自己擅長的區域，因此他透過微妙的調整而非爆發式衝刺來創造空間。他不會帶球跑動，而是讓隊友為他牽制防線。

在與維德角（Cape Verde）的比賽中，阿根廷從右路發起進攻，梅西的隊友快速跑動將防線拉向右路。當防線向一側移動時，梅西則是向另一側邁出兩步。此時他已獲得空間，幾乎與四名防守球員保持等距，但沒有一名防守球員在盯防他。

由此凸顯梅西在場上漫步是多麼地危險：他會讓對手放鬆警惕，而當他突然向前突破時，防守球員往往措手不及。

英國兵工廠隊(Arsena)前任後衛加拉斯(William Gallas)就非常清楚要防守梅西有多困難。他說：「即使他只是在步行，作為防守球員，你最不希望看到的就是他接到球，所以你會考慮靠近他。但如果你靠近他，他就已經贏得這場較量，因為你已在身後留下空檔，而這正是他想要的。」