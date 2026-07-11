世界盃／阿根廷教練斯卡洛尼：梅西會繼續主踢12碼罰球

阿根廷隊總教練斯卡洛尼。(歐新社)

阿根廷隊總教練斯卡洛尼10日在賽前記者會上表示，梅西仍將是球隊的頭號12碼罰球手，並且可以在場上自主做出戰術調整。

阿根廷隊將在11日的美加墨世界盃 八強戰中對陣瑞士隊。作為衛冕冠軍，他們在32強賽和16強賽中均遭遇苦戰，先是通過加時賽3:2艱難戰勝佛德角隊，之後又在兩球落後的情況下3:2逆轉埃及隊。

與前兩個對手相比，瑞士隊在整體實力上更勝一籌。「在這個階段，沒有輕鬆的對手，這一點我們很清楚。」斯卡洛尼說，「瑞士隊陣容強大，敢於壓上進攻，有豐富的世界盃參賽經驗，身體對抗能力也很強。」

當天記者會上，更多話題圍繞梅西展開。本屆世界盃梅西已打入8球，與姆巴佩並列最多。對於外界關於他體能和跑動能力的討論，斯卡洛尼回應道：「他的跑動距離和以前相比沒有變化，數據沒有變化。全隊給了他很多支持，他和體能教練一起準備得非常充分。」

梅西在小組賽和淘汰賽中兩次踢丟罰球，這讓他擁有一項另類紀錄——除PK大戰外，他在世界盃上8次主罰4次罰失，兩項數據均為最多。

不過斯卡洛尼明確表示，12碼球主罰權不會易主，「他來決定想怎麼做」。

對陣埃及隊，阿根廷隊0:2落後時梅西拉到右邊路，先助攻羅梅羅頭球破門，之後自己打入扳平比分的進球，這次戰術調整成為逆轉的關鍵。

斯卡洛尼說：「全隊圍繞他來適應，球員們都能理解他的跑位和意圖。」

他同時表示，球隊不能只靠梅西一人。他坦言，這很可能是梅西的最後一屆世界盃，這給了球隊額外的動力。「這支球隊總能迎難而上，球員們清楚，明天將是他們生命中最重要的比賽之一。」