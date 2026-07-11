我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

籠門不該鎖？貴港動物園3獅溺死 園方：人命為先

英格蘭隊長凱恩證實曾與川普打高爾夫 讚總統球技佳

世界盃／阿根廷教練斯卡洛尼：梅西會繼續主踢12碼罰球

新華社堪薩斯城10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿根廷隊總教練斯卡洛尼。(歐新社)
阿根廷隊總教練斯卡洛尼。(歐新社)

阿根廷隊總教練斯卡洛尼10日在賽前記者會上表示，梅西仍將是球隊的頭號12碼罰球手，並且可以在場上自主做出戰術調整。　　

阿根廷隊將在11日的美加墨世界盃八強戰中對陣瑞士隊。作為衛冕冠軍，他們在32強賽和16強賽中均遭遇苦戰，先是通過加時賽3:2艱難戰勝佛德角隊，之後又在兩球落後的情況下3:2逆轉埃及隊。

與前兩個對手相比，瑞士隊在整體實力上更勝一籌。「在這個階段，沒有輕鬆的對手，這一點我們很清楚。」斯卡洛尼說，「瑞士隊陣容強大，敢於壓上進攻，有豐富的世界盃參賽經驗，身體對抗能力也很強。」

當天記者會上，更多話題圍繞梅西展開。本屆世界盃梅西已打入8球，與姆巴佩並列最多。對於外界關於他體能和跑動能力的討論，斯卡洛尼回應道：「他的跑動距離和以前相比沒有變化，數據沒有變化。全隊給了他很多支持，他和體能教練一起準備得非常充分。」

梅西在小組賽和淘汰賽中兩次踢丟罰球，這讓他擁有一項另類紀錄——除PK大戰外，他在世界盃上8次主罰4次罰失，兩項數據均為最多。

不過斯卡洛尼明確表示，12碼球主罰權不會易主，「他來決定想怎麼做」。

對陣埃及隊，阿根廷隊0:2落後時梅西拉到右邊路，先助攻羅梅羅頭球破門，之後自己打入扳平比分的進球，這次戰術調整成為逆轉的關鍵。

斯卡洛尼說：「全隊圍繞他來適應，球員們都能理解他的跑位和意圖。」

他同時表示，球隊不能只靠梅西一人。他坦言，這很可能是梅西的最後一屆世界盃，這給了球隊額外的動力。「這支球隊總能迎難而上，球員們清楚，明天將是他們生命中最重要的比賽之一。」

精華 FAQ

  • 他明確表示梅西仍是球隊的頭號12碼罰球手，主罰權不會易主，並強調「他來決定想怎麼做」，顯示教練團完全信任梅西的判斷。

  • 阿根廷在32強賽靠加時以3:2險勝佛德角隊，16強賽又在兩球落後下以3:2逆轉埃及隊，晉級過程相當艱辛，顯示球隊韌性十足。

  • 他認為梅西的跑動數據沒有明顯變化，且在全隊支持與體能準備下狀態良好；球隊會圍繞他的跑位與意圖調整，但整體仍不能只靠他一人。

世界盃

上一則

才出戰世界盃 25歲南非中場亞當斯驚傳逝世

延伸閱讀

世界盃／阿根廷逆轉勝教頭也落淚 隊友讚梅西「世界最佳球員」

世界盃／阿根廷逆轉勝教頭也落淚 隊友讚梅西「世界最佳球員」
世界盃／阿根廷挑戰64年來首度連霸 瑞士瞄準4強新紀錄

世界盃／阿根廷挑戰64年來首度連霸 瑞士瞄準4強新紀錄
世界盃／阿根廷碰「黑馬」維德角 總教練：難纏的對手

世界盃／阿根廷碰「黑馬」維德角 總教練：難纏的對手
世界盃／39歲梅西對維德角踢滿120分鐘 阿根廷教練曝狀況

世界盃／39歲梅西對維德角踢滿120分鐘 阿根廷教練曝狀況

熱門新聞

巴拉圭門將吉爾想與姆巴佩握手被無視，用球丟對方。（美聯社）

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

2026-07-05 08:52
葡萄牙隊長C羅。（路透）

世界盃／沒有C羅不行？8強賽洛杉磯開踢 門票價暴跌60%

2026-07-08 19:27
世界新聞網製作

世界盃／一張表看完16強隊伍 8大對戰組合全面解析

2026-07-04 01:07
美國隊球員巴洛根。（新華社）

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

2026-07-06 13:37
阿根廷球王梅西。(路透)

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

2026-07-10 09:08
西班牙以2：1搶下4強門票，也中斷比利時近期連18場不敗紀錄。(美聯社)

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

2026-07-10 17:17

超人氣

更多 >
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感

黃曉明早就相中田曦薇？9年前曾「豪刷遊艇」邀拍戲 時間點被指敏感
屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪

屬牛不賺快錢...4生肖不愛名牌不開豪車 卻默默存成隱形富豪
不愛西餐 華人大爺大媽跨城搶免費中餐 引不滿

不愛西餐 華人大爺大媽跨城搶免費中餐 引不滿