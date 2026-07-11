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世界盃／西班牙4強戰對陣法國 主帥：堪稱決賽前的決賽

中央社／ 洛杉磯10日電
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西班牙在世界盃8強以2比1擊敗比利時後，主帥認為4強對法國堪稱決賽前的決賽。（路...
西班牙在世界盃8強以2比1擊敗比利時後，主帥認為4強對法國堪稱決賽前的決賽。（路透）

西班牙今天在世界盃8強戰以2比1淘汰比利時晉級4強，總教練戴拉佛恩特賽後表示，接下來與法國的準決賽堪稱「決賽前的決賽」，但他相信西班牙有能力擊敗任何對手。

法新社報導，西班牙今天靠著替補上陣的梅禮諾（Mikel Merino）在第88分鐘攻進致勝球，以2比1淘汰比利時，接下來將在4強戰迎戰奪冠熱門法國，以及狀態火熱的前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）。

戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）在賽後記者會上表示：「說這場比賽是『決賽前的決賽』，絕不誇張。我們是有實力晉級決賽的球隊之一。從現在開始，我們將全力準備與法國的比賽。」

他說：「我們知道法國實力雄厚，但我們也知道，我們是唯一曾經兩度在準決賽擊敗他們的球隊。」

西班牙曾在2024年歐洲國家盃（Euro 2024）準決賽擊敗法國並一路奪冠；另外也曾在2025年歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）準決賽淘汰法國。

戴拉佛恩特指出，「這場比賽將是一場對攻戰。我們必須把表現提升到更高水準，也會全力以赴。」

「法國目前狀態絕佳，而兩隊的球風不同。我們非常尊重對手，但也相信自己有能力擊敗任何球隊。」

西班牙隊18歲新星耶馬（Lamine Yamal）賽後也表示，只要西班牙贏得大力神盃，沒有人會在意他在本屆賽事進了幾球，球隊奪冠才是最重要的事。

在本屆世界盃，梅西（Lionel Messi）、姆巴佩、哈蘭德（Erling Haaland）及凱恩（Harry Kane）等球星都有亮眼的進球表現，但耶馬至今僅在小組賽以4比0擊敗沙烏地阿拉伯時攻進1球，今天面對比利時仍未破門。

耶馬表示：「我當然很想進球，但我踏上球場時並不是只想著進球，而是想著如何幫助球隊。如果我們贏得世界盃，沒有人會記得我有沒有進球…重要的是贏球。」

效力西甲巴塞隆納（Barcelona）的耶馬說，「就算沒有進球，我知道自己仍然能為球隊做出貢獻。我的跑位會吸引許多對手防守，所以我會盡全力幫助球隊。」

西班牙仍期待即將在4強賽前夕年滿19歲的耶馬能繼續開張，幫助球隊力抗進攻火力驚人的法國。

談到4強對手法國，耶馬說，「只有2種可能，不是他們連續3屆闖進世界盃決賽，就是我們連續3次擊敗他們。到時候就知道結果了，我們一點都不害怕。」

精華 FAQ

  • 西班牙是靠替補上陣的梅禮諾在第88分鐘攻進致勝球，最後以2比1淘汰比利時，順利闖進世界盃4強。

  • 戴拉佛恩特認為這場準決賽堪稱決賽前的決賽，強調法國實力很強，但西班牙也有能力擊敗任何對手，並將全力備戰。

  • 耶馬表示自己上場是為了幫助球隊，而不是只追求進球；只要西班牙能奪冠，沒人會在意他進了幾球，反映他更重視團隊勝利。

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