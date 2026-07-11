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世界盃／十字軍團警報 瑞士曼贊比因傷缺陣8強對戰阿根廷

記者劉肇育／即時報導
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瑞士20歲新星曼贊比因膝傷缺陣8強對阿根廷，對進攻火力造成重擊。（美聯社）
瑞士20歲新星曼贊比因膝傷缺陣8強對阿根廷，對進攻火力造成重擊。（美聯社）

2026年世界盃8強淘汰賽，力拚隊史首張4強門票的「十字軍團」瑞士卻傳出傷情，總教練雅金（Murat Yakin）證實，小組賽大放異彩的20歲新星、進攻中場曼贊比（Johan Manzambi），因膝蓋傷勢未癒，將缺席對決奪冠熱門阿根廷的關鍵大戰，這對瑞士的鋒線無記是一記沉重打擊。

年僅20歲的曼贊比是本屆世界盃瑞士的最大驚奇，小組賽階段他僅上陣200分鐘，就高效繳出3進進球、2助攻的亮眼數據，特別是對陣波赫時單場獨中兩元，幾乎是以一己之力扛著球隊前進。

根據數據統計，當曼贊比在場上時，瑞士每90分鐘平均能攻下3.6球；但他因傷缺陣後，球隊在280分鐘內僅勉強擠進1球，16強賽更是與哥倫比亞苦戰120分鐘無進球，才驚險靠著點球大戰晉級。

「曼贊比的缺陣對我們傷害巨大，這真的令人震驚。」總教練雅金無奈表示，曼贊比正處於極佳的上升氣勢，他在場上的快樂能量能帶動全隊，如今因傷高掛免戰牌雖令人痛苦，但球隊會展現韌性共同承擔。

這是瑞士自1954年以來首度重返世界盃8強舞台，儘管過去與藍白軍團七度交手從未品嘗過勝利滋味，且12年前在2014年世界盃16強賽，瑞士才在延長賽遭到迪馬利亞絕殺淘汰。

不過，當年曾參與該場痛楚的現任隊長查卡（Granit Xhaka）信心十足地強調，如今這支瑞士隊擁有全然不同的心理素質，「瑞士足球已經全面升級，我們將締造歷史。」 

精華 FAQ

  • 總教練雅金證實，20歲新星曼贊比因膝蓋傷勢尚未痊癒，將缺席這場8強關鍵戰。對瑞士而言，他是小組賽最具威脅的進攻核心，缺陣影響極大。

  • 他在小組賽只踢200分鐘，就高效攻下3球、送出2次助攻，對波赫時還單場梅開二度。數據顯示，他在場時瑞士進攻火力明顯提升。

  • 這是瑞士自1954年以來首度重返世界盃8強，過去7次對阿根廷未嘗勝績。隊長查卡強調，如今球隊心理素質更成熟，有信心改寫歷史。

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