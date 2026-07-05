巴洛根獲准出賽 川普發文：謝謝國際足總

巴洛根(中右)5日在美國隊訓練中心與隊友普利西奇相擁。(路透)

國際足總(FIFA)周日決定暫緩美國隊前鋒巴洛根(Folarin Balogun)遭判的一場禁賽處分，讓他得以在周一晚間的世界盃 16強對比利時之戰中出賽，川普總統也隨即在真實社群(Truth Social)上發文：「感謝FIFA做了正確的事，扭轉了一項重大不公！」

巴洛根獲准出賽對美國隊是一大利多。

巴洛根是在美國隊近期擊敗波士尼亞與赫塞哥維納一役中，因對後衛穆哈雷莫維奇(Tarik Muharemovic)的一次犯規動作而被判罰紅牌出場。

這項判罰引發美國球迷的強烈不滿，許多球迷在網路上呼籲推翻禁賽處分，還有球迷希望川普出面請命，讓國際足總改變判決。

美國男足周日回應FIFA的決定表示：「我們接受紀律委員會的決定，並樂見巴洛根具備明日出賽資格。」

「我們全副心力都放在對比利時的16強賽事上，也期待球迷一如既往支持我們。」

每日郵報(Daily Mail)報導，據了解，美國隊於周日上午獲知這項決定，隨後巴洛根在一場團隊會議上才得知消息。

巴洛根周五曾向媒體表示，他認為判罰黃牌才算公允。

他說：「這完全是無心之過，我相信很多人都清楚這點。當然，裁判的判罰是他的選擇，但我不認為那是正確的判決。」