巴洛根獲准出賽 川普發文：謝謝國際足總
國際足總(FIFA)周日決定暫緩美國隊前鋒巴洛根(Folarin Balogun)遭判的一場禁賽處分，讓他得以在周一晚間的世界盃16強對比利時之戰中出賽，川普總統也隨即在真實社群(Truth Social)上發文：「感謝FIFA做了正確的事，扭轉了一項重大不公！」
巴洛根獲准出賽對美國隊是一大利多。
巴洛根是在美國隊近期擊敗波士尼亞與赫塞哥維納一役中，因對後衛穆哈雷莫維奇(Tarik Muharemovic)的一次犯規動作而被判罰紅牌出場。
這項判罰引發美國球迷的強烈不滿，許多球迷在網路上呼籲推翻禁賽處分，還有球迷希望川普出面請命，讓國際足總改變判決。
美國男足周日回應FIFA的決定表示：「我們接受紀律委員會的決定，並樂見巴洛根具備明日出賽資格。」
「我們全副心力都放在對比利時的16強賽事上，也期待球迷一如既往支持我們。」
每日郵報(Daily Mail)報導，據了解，美國隊於周日上午獲知這項決定，隨後巴洛根在一場團隊會議上才得知消息。
巴洛根周五曾向媒體表示，他認為判罰黃牌才算公允。
他說：「這完全是無心之過，我相信很多人都清楚這點。當然，裁判的判罰是他的選擇，但我不認為那是正確的判決。」
因FIFA決定暫緩他原本的一場禁賽處分，巴洛根因此可在世界盃十六強對比利時時上場。美國隊認為這對戰力是一大利多，也已表態接受紀律委員會決定。 川普在Truth Social發文表示，感謝FIFA做了正確的事，並稱這是扭轉一項重大不公的決定。這番言論也讓巴洛根禁賽案受到更多關注。 他是在美國隊擊敗波士尼亞與赫塞哥維納的比賽中，因對後衛穆哈雷莫維奇犯規而被紅牌驅逐。之後球迷認為判決過重，曾在網路上呼籲撤銷禁賽。
精華 FAQ
因FIFA決定暫緩他原本的一場禁賽處分，巴洛根因此可在世界盃十六強對比利時時上場。美國隊認為這對戰力是一大利多，也已表態接受紀律委員會決定。
川普在Truth Social發文表示，感謝FIFA做了正確的事，並稱這是扭轉一項重大不公的決定。這番言論也讓巴洛根禁賽案受到更多關注。
他是在美國隊擊敗波士尼亞與赫塞哥維納的比賽中，因對後衛穆哈雷莫維奇犯規而被紅牌驅逐。之後球迷認為判決過重，曾在網路上呼籲撤銷禁賽。
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大轉折…巴洛根紅牌禁賽暫緩執行 美國戰比利時可出賽
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