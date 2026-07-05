大轉折…巴洛根紅牌禁賽暫緩執行 美國戰比利時可出賽

巴洛根(Folarin Balogun)因紅牌禁賽一場的處分獲暫緩實施，將可代表美國男足國家隊出戰16強對比利時之戰。(路透)

國際足總(FIFA)證實，美國球星巴洛根(Folarin Balogun)因紅牌禁賽一場的處分獲暫緩實施，將可代表美國男足國家隊出戰16強對比利時之戰。

巴洛根1日對波赫一戰中，因對後衛穆哈雷莫維奇(Tarik Muharemovic)犯規吞下紅牌，依世界盃 賽事規則第10.5條，該處分自動附帶禁賽一場懲處。

多名FIFA官員賽後向紐約時報旗下運動網站「The Athletic」表示，球隊無法對紅牌本身或隨之而來的禁賽提出申訴。

不過，「The Athletic」周日下午率先報導，巴洛根的禁賽處分將獲暫緩執行；FIFA隨後發布聲明證實，巴洛根具備16強賽出賽資格。

FIFA暨世界盃主辦單位聲明指出，FIFA紀律委員會對美國國家隊球員巴洛根祭出以下處分：他因於2026年7月1日在舊金山灣區球場舉行的美國對波士尼亞與赫塞哥維納世界盃賽事中，吞下直接紅牌被判罰出場，依FIFA紀律準則(FDC)第14條及第66條規定，處以禁賽一場。

聲明並指出，依FIFA紀律準則第27條規定，此禁賽處分之執行將暫緩一年、列入觀察期；若巴洛根在觀察期內再犯性質及嚴重程度相近的違規行為，緩刑將被撤銷，原處分將予執行，且不影響因新違規行為另外加處的懲罰。

FIFA紀律準則第27條規定：「司法機關得決定全部或部分暫緩執行紀律處分。」

該條文並指出：「若獲緩刑者於觀察期內再犯性質及嚴重程度相近的違規行為，司法機關應撤銷緩刑，執行原處分，且不影響因新違規行為另外加處的懲罰。」

C羅(Cristiano Ronaldo)先前也曾在類似情況下避開世界盃禁賽，當時FIFA對這位葡萄牙隊長祭出三場禁賽處分，但其中最後兩場獲「一年觀察期」緩刑。