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巴洛根紅牌禁賽無法翻案？美球迷喊話川普出面說情

世界新聞網王若馨／即時報導
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川普總統（左）與國際足總主席英凡提諾交好，有美國球迷表示希望川普總統出面說情，幫...
川普總統（左）與國際足總主席英凡提諾交好，有美國球迷表示希望川普總統出面說情，幫助美國隊球星巴洛根紅牌禁賽一事翻案。（美聯社資料照）

美國隊球星巴洛根(Folarin Balogun)因紅牌遭禁賽一場，將缺席下周一與比利時的世界盃十六強賽，這對美國隊戰力是重大打擊，部分美國球迷在社群平台上喊話川普總統出面，向國際足總(FIFA)主席英凡提諾(Gianni Infantino)說情，盼能讓判決翻案。

不過，依國際足總現行規則，此類介入在程序上恐難奏效。

巴洛根周三在美國隊對上波赫一役中，因對波赫後衛穆哈雷莫維奇(Tarik Muharemovic)犯規，經VAR檢視後遭主審出示紅牌，依規定下一場將自動停賽。巴洛根此役稍早才攻進本屆賽事個人第三球。

規則現實：紅牌判決不可申訴

根據國際足總世界盃規程第9條第6款，各隊不得對裁判就比賽事實所做的判決提出抗議，因此此次紅牌判決無法申訴推翻。

另外，球員遭直接紅牌後將自動停賽一場，FIFA紀律委員會可視犯規情節，決定是否追加禁賽或其他紀律處分，但無法撤銷紅牌或取消這場停賽。

依照規程，美國隊並沒有可撤銷此次紅牌及停賽一場的一般上訴機制。即使國際體育仲裁法庭(CAS)在世界盃期間設有特別分庭，但主要處理的是參賽資格、行政或紀律等爭議，極少介入裁判對比賽事實所作出的臨場判決，因此翻案機會幾乎不存在。

足總主席與川普交情、出生公民權同遭提及

巴洛根遭禁賽的消息傳出後，部分球迷在社群平台上提及英凡提諾與川普交情甚篤，半開玩笑地呼籲川普動用私交介入。

也有網友將話題延伸至最高法院周二駁回川普政府限制出生公民權的行政命令、維持現行制度的裁決，因為巴洛根正是出生於紐約布魯克林、依出生公民權取得美國籍。

巴洛根父母為奈及利亞移民，家族原居倫敦。據其母說法，她懷孕七個月時赴紐約探親，因臨盆將近，航空公司拒絕她登機返英，因而在紐約產下巴洛根，約兩個月後返回倫敦。

巴洛根成年後，在代表英格蘭或美國之間做出選擇，最終決定披上美國隊戰袍。

美國隊下周一在西雅圖迎戰世界排名第十的比利時隊，爭取晉級八強。

精華 FAQ

  • 他在對波赫一役中因犯規被VAR確認後直接領紅牌，依世界盃規則將自動停賽一場，因此無法出戰下周一對比利時的十六強賽。

  • 因為國際足總規程明定，球隊不得就裁判對比賽事實作出的判決提出抗議；紅牌屬臨場裁定，最多只能由紀律委員會加重處分，不能撤銷停賽。

  • 部分球迷認為川普與FIFA主席英凡提諾私交不錯，便半開玩笑喊話請他說情；同時也有人提到巴洛根的出生公民權背景，讓話題延伸到政治。

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