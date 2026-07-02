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世界盃╱年過40最後一舞？C羅、魔笛今晚上演傳奇對決

中央社多倫多2日綜合外電報導
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克羅埃西亞球星莫德里奇。（新華社）
克羅埃西亞球星莫德里奇。（新華社）

歐洲雙強葡萄牙與克羅埃西亞明天將在世界盃足球賽32強正面碰頭，幾乎可確定這將是兩名40歲以上傳奇老將C羅、魔笛世足最後一舞。兩人也即將攜手締造歷史，成為世足史上首度有兩位年逾40的球員在場上對陣。

本屆賽事之前，僅有喀麥隆的米拉（Roger Milla）曾於超過40歲時登場作戰。

「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）41歲，「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）40歲。這兩人在世足累計出賽47場，合計拿下6座世界足壇最高個人榮譽國際足球總會（FIFA）金球獎（C羅5座），2008至2018年間皆屬於頂尖球星。他們在2012至2018年同時效力西甲皇家馬德里（Real Madrid）6年，聯手贏得4座歐冠冠軍，雙方交誼深厚。

C羅與阿根廷的梅西（Lionel Messi）是當代足球兩大天王巨星，莫德里奇則是中場第一人，2018年，魔笛成功打破由C羅與梅西壟斷10年的金球獎榮耀，拿下個人生涯唯一一座金球獎，並在當年率領人口不到四百萬的小國克羅埃西亞殺進世足決賽，締造該國前所未有的榮耀。

儘管兩人在本屆賽事依舊有精彩表現，歲月終究在他們身上留下痕跡。C羅小組賽對上烏茲別克時連進兩球，成為史上首位在6屆世界盃都有進球的球員，但在面對剛果民主共和國（民主剛果）和哥倫比亞時表現平平，原本被看好能拿下K組第一的葡萄牙僅能以分組第二晉級淘汰賽。

魔笛則尚未有破門演出，至今創造5次得分機會，送出1次助攻，但在103名至少上場225分鐘的中場球員（莫德里奇229分鐘）當中，他奪回球權（ball recovery，7次）排名第94，參與對抗（duels，14次）排名第98，都在末段班之列。

論個人成就，C羅遠較魔笛輝煌，不過前者在世足頻遭挫折，除了2006年以新人之姿隨老大哥拿下第4名，接下來4屆不是在分組賽早早落馬，就是在淘汰賽卡關，今年還在為金盃奮戰。

莫德里奇則3度率「格子軍團」克羅埃西亞進軍世足，戰果豐碩，除了2018年跌破全球足壇眼鏡摘下亞軍，2022年也奪得季軍。

外界一直爭論他們的年齡以及他們還能在高水準賽場上征戰多久，葡萄牙總教練馬蒂內茲（Roberto Martinez）有不同看法，認為這兩位老將擁有傳奇般的經歷，他們在更衣室裡的存在至關重要。

馬蒂內茲說：「我們談論的是不受輿論定義的球員。他們能在足壇長期立足令人敬佩。像莫德里奇，現在已經超過40歲，依然能踢這麼多比賽，對球隊的重要性絲毫未減。」

「我們的隊長（C羅）也是如此。年齡只是數字，真正重要的是他們在場上的表現，以及他們在更衣室裡所樹立的榜樣。」

葡萄牙球星「C羅」。（美聯社）
葡萄牙球星「C羅」。（美聯社）

精華 FAQ

  • 這將是世足史上首次出現兩名年逾40歲球員在場上直接對陣，C羅與莫德里奇也被視為可能完成世界盃最後一舞的傳奇對決。

  • 兩人曾在2012至2018年共同效力皇家馬德里六年，並聯手拿下四座歐冠冠軍；同時他們也是當代足壇最具代表性的金球獎得主之一。

  • C羅曾在小組賽連進兩球，成為史上首位六屆世界盃都有進球的球員；莫德里奇則尚未破門，葡萄牙與克羅埃西亞都靠他們的老將價值前進淘汰賽。

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