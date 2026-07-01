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世界盃／塞內加爾2：0領先比利時

世界新聞網╱即時報導
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塞內加爾靠著迪亞拉（Habib Diarra，右）在禁區內敏銳的補射破門成功。(...
塞內加爾靠著迪亞拉（Habib Diarra，右）在禁區內敏銳的補射破門成功。(美聯社

美東時間5:15PM

比賽進行到第51分鐘，塞內加爾Ismaila Sarr又進1球，暫時以2：0領先比利時。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

美東時間5:00PM／迪亞拉補射建功 塞內加爾上半場1：0領先比利時

2026美加墨世界盃（2026 FIFA World Cup）火熱開踢，比利時與塞內加爾的「矛盾之爭」在美東時間1日下午4點上演。比賽到第24分鐘，塞內加爾靠著迪亞拉（Habib Diarra）在禁區內敏銳的補射破門成功，暫時以1：0領先「歐洲紅魔」比利時。

▲ 影片來源：X＠FOXSoccer（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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