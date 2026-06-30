世界盃／巴西抗日 內馬爾整場坐板凳 教頭：以為延長賽可上

巴西隊替補球員內馬爾29日於中場休息時。（路透）

巴西隊29日在先失一球的情況下2：1逆轉戰勝日本隊，驚險晉級美加墨世界盃 16強。巴西隊主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）表示，巴西隊的DNA是永不放棄。日本隊主帥森保一則表示，被「絕殺」確實很痛。

安切洛蒂談到日本隊進球時說：「日本隊懲罰了我們的失誤，也展現了他們為何是世界上最具組織性的球隊之一。但這支巴西隊從未失去信念，這就是巴西足球的DNA，我們能承受痛苦、做出調整，我們總能找到辦法。」

談到馬丁內利最後時刻的「絕殺」，安切洛蒂說：「他替補登場時帶著強烈的求勝欲。這正是輪換球員該做的——準備好用一腳觸球決定一場世界盃的生死戰。我為球隊的反應感到驕傲。」

提及將內馬爾（Neymar）留在替補席的決定，他說：「我原本計畫如果比賽進入延長賽就派他上場。但2：1領先後，我不想改變球隊結構，因為球隊已掌控局面。」

內馬爾本屆目前只出賽1場，在世界盃小組賽巴西對上蘇格蘭，小試身手踢了15分鐘。

森保一說：「我們證明了能和5屆世界冠軍正面抗衡，證明日本隊不再只是參與者，而是競爭者。在最後時刻被絕殺確實很痛，但這確認了我們屬於這個舞台。」

森保一認為，亞洲足球在成長，今天哪怕結果不理想，日本隊也向前邁了一步。

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