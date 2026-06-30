我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自由通行掰了？伊朗放話管定荷莫茲 警告阿曼勿扯他國插手

委內瑞拉連續強震 父以戒指認屍愛女 聯合國急購1萬屍袋

世界盃／巴西抗日 內馬爾整場坐板凳 教頭：以為延長賽可上

新華社／休士頓29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴西隊替補球員內馬爾29日於中場休息時。（路透）
巴西隊替補球員內馬爾29日於中場休息時。（路透）

巴西隊29日在先失一球的情況下2：1逆轉戰勝日本隊，驚險晉級美加墨世界盃16強。巴西隊主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）表示，巴西隊的DNA是永不放棄。日本隊主帥森保一則表示，被「絕殺」確實很痛。

安切洛蒂談到日本隊進球時說：「日本隊懲罰了我們的失誤，也展現了他們為何是世界上最具組織性的球隊之一。但這支巴西隊從未失去信念，這就是巴西足球的DNA，我們能承受痛苦、做出調整，我們總能找到辦法。」

談到馬丁內利最後時刻的「絕殺」，安切洛蒂說：「他替補登場時帶著強烈的求勝欲。這正是輪換球員該做的——準備好用一腳觸球決定一場世界盃的生死戰。我為球隊的反應感到驕傲。」

提及將內馬爾（Neymar）留在替補席的決定，他說：「我原本計畫如果比賽進入延長賽就派他上場。但2：1領先後，我不想改變球隊結構，因為球隊已掌控局面。」

內馬爾本屆目前只出賽1場，在世界盃小組賽巴西對上蘇格蘭，小試身手踢了15分鐘。

森保一說：「我們證明了能和5屆世界冠軍正面抗衡，證明日本隊不再只是參與者，而是競爭者。在最後時刻被絕殺確實很痛，但這確認了我們屬於這個舞台。」

森保一認為，亞洲足球在成長，今天哪怕結果不理想，日本隊也向前邁了一步。

世界新聞網製圖
世界新聞網製圖

精華 FAQ

  • 巴西隊在先失一球後沒有慌亂，靠著持續調整與替補球員的關鍵發揮，最後以2比1逆轉日本，驚險取得世界盃16強門票。

  • 安切洛蒂表示，原本計畫若比賽進入延長賽才讓內馬爾上場；但球隊以2比1領先後已掌控局面，因此不想改變球隊結構。

  • 森保一認為被絕殺確實很痛，但日本隊已證明能和五屆世界冠軍正面抗衡，也顯示亞洲足球持續成長，球隊仍向前邁進。

世界盃

上一則

MLB／大谷三分砲炸裂運動家臨時主場 開轟版圖追加第32座

延伸閱讀

世界盃／內馬爾狀態回升 巴西總教練保證「能踢超過15分鐘」

世界盃／內馬爾狀態回升 巴西總教練保證「能踢超過15分鐘」
世界盃／內馬爾終於要上場 巴西小組賽最後一輪對戰蘇格蘭

世界盃／內馬爾終於要上場 巴西小組賽最後一輪對戰蘇格蘭
「隊史最佳射手」歸位 巴西教練：內馬爾可走著踢90分鐘

「隊史最佳射手」歸位 巴西教練：內馬爾可走著踢90分鐘
世界盃╱巴西舉國應援…公務員放假看球 教頭關注日門將

世界盃╱巴西舉國應援…公務員放假看球 教頭關注日門將

熱門新聞

6月27日，在美國達拉斯進行的2026美加墨世界盃足球賽J組小組賽中，約旦隊對陣阿根廷隊。(新華社)

阿根廷小組賽3連勝 南韓遭淘汰 世界盃32強出爐

2026-06-28 00:15
6月25日，南韓球迷在首爾光化門廣場觀看比賽。(新華社)

世界盃／南韓淘汰剩M1 巴拿馬本屆唯一零進球

2026-06-27 19:54
烏拉圭確定無緣晉級32強，讓卡位戰排序第7名的南韓再少了一名對手。圖為南韓12日逆轉捷克，奪下小組賽首勝。(路透)

世界盃／維德角、西班牙助攻 「分組3卡位」巴拉圭晉級、南韓少一對手

2026-06-27 00:00
阿根廷球星梅西(後右)與妻子安東妮拉(後左)，以及他們的三個兒子蒂亞戈(前排右起)、馬泰歐和西羅。(美聯社資料照)

不專心看老爸？梅西創紀錄時 兩兒子場邊打鬧搶鏡

2026-06-23 17:06
C羅在小組賽第三戰未能為葡萄牙取分。（新華社）

世界盃／C羅再度沉寂 葡萄牙0：0哥倫比亞 下戰對克羅埃西亞

2026-06-27 21:55
葡萄牙球星C羅。（路透）

世界盃特寫╱C羅騙了全世界 他的「變」與「不變」

2026-06-25 15:31

超人氣

更多 >
最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元

最高法院拒審理上訴 川普需賠女作家8330萬元
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位
歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」

歐洲太熱了…中國遊客曬慘狀「把一輩子的苦吃盡了」
德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網

德州兩姐妹刺死五孩媽 被捕竟嬉笑 冷血畫面惹怒全網