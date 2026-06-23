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世界盃／頂住酸言冷語梅開二度 C羅淡定：踢球23年早已看透

世界盃╱葡萄牙5：0擊敗烏茲別克

世界新聞網╱即時報導
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葡萄牙選手萊奧（Rafael Leão，左）攻入第五球。(路透)
葡萄牙選手萊奧（Rafael Leão，左）攻入第五球。(路透)

美東時間3:10PM

下半場，葡萄牙持續掌控場上節奏，不斷向對手施壓。第60分鐘，烏茲別克門將內馬托夫（Abduvohid Nematov）出現失誤，不慎自擺烏龍，讓葡萄牙進一步擴大領先優勢。比賽尾聲的第87分鐘，萊奧（Rafael Leão）把握機會冷靜破門，為球隊鎖定勝局，最終以5比0大勝對手。葡萄牙目前以積分4分暫居小組第一名。

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美東時間1:41PM

比賽來到第39分鐘，葡萄牙隊球員C羅再度攻進1球，幫助葡萄牙隊在上半場取得3比0領先。

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美東時間1:15PM╱6屆都進球 C羅第1人…葡萄牙2：0領先烏茲別克

世界盃分組賽第二輪，葡萄牙與烏茲別克交手。開賽第7分鐘，葡萄牙隊球員C羅（Cristiano Ronaldo）攻進1球，幫助葡萄牙取得1比0領先。比賽進行到第17分鐘，葡萄牙隊球員門德斯（Nuno Mendes）攻門破網，幫助葡萄牙隊將領先優勢擴大為2比0。

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憑藉此記進球，C羅成為歷史上首位連續六屆世界盃皆有進球紀錄的球員。

開賽第7分鐘，葡萄牙隊球員C羅攻進1球。（路透）
開賽第7分鐘，葡萄牙隊球員C羅攻進1球。（路透）

世界盃

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