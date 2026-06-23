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世界盃／與梅西連3場「梅開二度」寫紀錄 姆巴佩：他總是能進球

記者劉肇育／即時報導
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今年世足賽前兩輪結束後，由姆巴佩（4球）、梅西（5球）與哈蘭德（4球）領銜。(美...
今年世足賽前兩輪結束後，由姆巴佩（4球）、梅西（5球）與哈蘭德（4球）領銜。(美聯社)

世界盃小組賽第二輪高潮迭起，三大巨星梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappe）與哈蘭德（Erling Haaland）22日再度上演進球大戰，也讓本屆金靴獎之爭提前進入白熱化。

梅西、姆巴佩與哈蘭德在小組賽首輪就於同日貢獻一場「帽子戲法」、兩場「梅開二度」後，22日三人又再度同日上演「梅開二度」。加上上屆世足賽冠軍賽，梅西與姆巴佩已經連續3場世足賽比賽至少攻入2球，成為自1954年匈牙利傳奇柯奇什（Sandor Kocsis）連續4場「梅開二度」以來，世足賽史上最長的連續雙響砲紀錄。

今年世足賽前兩輪結束後，由梅西（5球）、姆巴佩（4球）與哈蘭德（4球）領銜，罕見出現有3名球員在前兩戰皆射入至少4球的「瘋狂開局」，這也是世足賽歷史上暌違72年再度出現的進球盛宴。

對於與梅西在射手榜上的激烈廝殺，姆巴佩在賽後受訪時，展現出高度的心理素質與團隊格局。當被問及梅西打破歷史紀錄時，姆巴佩平靜地表示，「梅西總能進球，他一直如此，也永遠會如此。如果我總是盯着他在做什麼，那我只會給自己施加更多壓力。我只想盡自己所能幫助團隊。」

不過法國此役贏得並不輕鬆，球賽一度因雷雨造訪而中斷，姆巴佩坦言，這是一場漫長且在情感上極具考驗的夜晚，「保持專注非常困難，我們在更衣室待了將近兩個小時，需要付出極大的努力才能維持投入。這很不容易，但最終我們完成了目標。」

儘管比賽恢復後，姆巴佩曾因球場進攻側積水未清理而感到惱火，但他隨後展現大將之風，表示「這不是任何人的錯，沒什麼大不了的。」

精華 FAQ

  • 焦點集中在梅西、姆巴佩與哈蘭德三人身上，他們在前兩輪都持續高產進球，帶動金靴獎競爭快速升溫，也讓本屆賽事充滿話題。

  • 這表示兩人已成為自1954年匈牙利柯奇什以來，世足賽史上最長的連續雙響砲紀錄保持者，顯示他們在世界盃舞台上的超強火力與穩定性。

  • 姆巴佩表示梅西本來就總能進球，自己不會過度關注對手，而是專注幫助球隊；他也坦言雷雨中斷與長時間等待讓比賽十分艱難。

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