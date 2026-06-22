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世界盃／錯失點球後梅開二度寫歷史 梅西坦言一度對自己很生氣

記者劉肇育／即時報導
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連同此役在內，梅西自2022年卡達世足賽以來，已經連續6場世足賽比賽取得進球，本...
連同此役在內，梅西自2022年卡達世足賽以來，已經連續6場世足賽比賽取得進球，本屆阿根廷隊至今攻入的5顆進球更是全由他一人包辦。(路透)

2026年世界盃足球賽小組賽今天上演歷史性一幕，衛冕軍阿根廷今天在達拉斯迎戰奧地利，儘管當家球星梅西（Lionel Messi）在開賽之初意外射失點球，但他隨後展現球王強大的心理素質，在比賽中「梅開二度」，率領阿根廷以2：0擊敗奧地利，不僅順利挺進淘汰賽，梅西更以生涯在世足賽累積18顆進球，正式超越德國傳奇前鋒克洛澤（Miroslav Klose），獨居世足賽歷史進球王寶座。

即將在明天迎來39歲生日的梅西，本屆賽事依舊是藍白軍團的絕對核心，在上場對陣阿爾及利亞上演帽子戲法後，梅西此役只要再進球就能刷新歷史。不過比賽第9分鐘，梅西在主罰點球時偏出右側門柱，錯失了率先破紀錄的黃金機會。

「在錯失點球的那一刻，我真的對自己感到非常生氣。」梅西賽後坦言，當時的挫折感一度湧上心頭，但他並未受此影響太久。比賽第38分鐘，阿根廷發動攻勢，阿爾馬達（Thiago Almada）巧妙漏過傳球，心領神會的梅西順勢用招牌左腳破網，為球隊首開紀錄，也打破了歷史紀錄。傷停補時階段，梅西在門前亂戰中補射得手，將紀錄推升至18球，同時鎖定勝局。

連同此役在內，梅西自2022年卡達世足賽以來，已經連續6場世足賽比賽取得進球，本屆阿根廷隊至今攻入的5顆進球更是全由他一人包辦，頂著家中父親身體不適的隱憂，梅西在場上依舊展現宰制力。

談到歷史性的紀錄與球隊晉級，梅西強調勝利高於一切，「拋開紀錄不談，我最開心的還是球隊贏球。這是一場巨大、艱難且辛苦的比賽，這場勝利讓我們能以更放鬆的心態迎接接下來的挑戰。這屆世足賽的每場比賽都非常勢均力敵且激烈，我正沉浸在這個時刻，並渴望與隊友們一起享受它。」阿根廷目前在小組賽取得2連勝、以6分積分提前挺進32強淘汰賽，接下來小組賽最終戰將迎戰約旦隊。

精華 FAQ

  • 他開賽第9分鐘射失點球，一度懊惱不已，但之後在第38分鐘與傷停補時各進一球，完成梅開二度，也幫助阿根廷鎖定2：0勝利。

  • 梅西此役進球後，生涯世界盃累積達18球，正式超越德國名將克洛澤，成為世界盃史上進球最多的球員，寫下全新紀錄。

  • 阿根廷在小組賽取得二連勝、累積6分，已提前確定晉級32強淘汰賽。接下來他們還將迎戰約旦，完成小組賽最後一戰。

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