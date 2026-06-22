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世界盃／梅西登頂歷史射手榜 對手教頭欽佩：他就是世界第1

中央社／阿靈頓22日綜合外電
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梅西(前)在世界盃小組賽第二場對戰奧地利，獨進兩球並登頂成為世界盃歷史進球王。(...
梅西(前)在世界盃小組賽第二場對戰奧地利，獨進兩球並登頂成為世界盃歷史進球王。(新華社)

阿根廷超級巨星梅西今天在2026年世界盃小組賽對戰奧地利，獨進兩球並登頂成為世界盃歷史進球王，隊友與敵隊總教練都齊聲稱讚梅西是世界第一的球員。

根據世界盃官網，梅西（Lionel Messi）賽後表示：「老實說，能贏下來我真的太開心了，尤其這是一場關鍵的勝利，我們踢得無比艱難，但也贏得實至名歸，這讓我們對接下來的比賽感到安心。」

梅西的隊友馬蒂內茲（Lisandro Martinez）說：「他的境界早已超凡脫俗，我真的無法用言語來形容。何其有幸，他是阿根廷人，我們必須好好珍惜他。今天這場勝利，我們實至名歸。」

阿根廷球員阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）說：「其實沒什麼好說的，大家都知道他（梅西）是世界最強。我只是盡我所能去幫助球隊。我們一開賽就全力加速，接下來也必須保持這種狀態。」

法新社報導，奧地利國家隊總教練朗尼克（Ralf Rangnick）表示：「我們早就知道他完全是另一個檔次的球員，而梅西今天再次向我們證明，他就是世界第一。」

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