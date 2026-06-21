世足賽／上一屆還在學校看球 亞馬爾先發就進球喊：實踐兒時夢想

西班牙新星亞馬爾21日踢進世界盃首顆進球。(美聯社)

「無敵艦隊」西班牙今天以4：0大勝沙烏地阿拉伯，率先進球的18歲新星亞馬爾（Lamine Yamal） 形容，在最大舞台破網是實現了兒時夢想。

亞馬爾開賽10分鐘就進球，下月將滿19歲的他說：「這很特別，我一直夢想可以踢世界盃 ，在第一場先發進球。我在學校看上一屆的世界盃，能在這裡太棒了，我以媽媽和家人為傲。」

西班牙首戰碰維德角，先前有大腿傷勢的亞馬爾最後19分鐘才上陣，今天他先發出賽馬上建功，成為世界盃史上第8年輕的進球選手，證明身體狀態無礙。總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）提到，上半場就換下場的亞馬爾其實可以踢得更久，但考量比賽走向且球隊已經掌握戰局，「我們認為他的貢獻度已經夠了，下一場比賽我們會讓他打滿，他回來了而且狀況很好。」

亞馬爾提到，和德拉富恩特關係很好，彼此全然信任，「他問我感覺如何，我告訴他我已經準備好了，我來這是為西班牙而戰，永遠會付出百分之百。」

西班牙第一場被首闖世界盃的維德角逼平，遭受不少批評，今天寫下大勝，德拉富恩特認為首戰後的聲音對自家球員「不公平」，自尊受到傷害，「這是人之常情，這不代表我們會被這些批評困擾，只會激勵大家表現出更好一面。」他補充說，質疑這支隊伍實在太瘋，率隊奪下前年歐國盃冠軍的西班牙教頭說：「我們已經連33場不敗，會有狀況更好的時候，不過質疑這支非常年輕的隊伍，我覺得不公平。」