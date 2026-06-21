我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／埃及等了92年奪隊史首勝 3比1逆轉紐西蘭

美伊首輪談判結束 美伊同意設立3機制

世足賽／上一屆還在學校看球 亞馬爾先發就進球喊：實踐兒時夢想

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西班牙新星亞馬爾21日踢進世界盃首顆進球。(美聯社)
西班牙新星亞馬爾21日踢進世界盃首顆進球。(美聯社)

「無敵艦隊」西班牙今天以4：0大勝沙烏地阿拉伯，率先進球的18歲新星亞馬爾（Lamine Yamal） 形容，在最大舞台破網是實現了兒時夢想。

亞馬爾開賽10分鐘就進球，下月將滿19歲的他說：「這很特別，我一直夢想可以踢世界盃，在第一場先發進球。我在學校看上一屆的世界盃，能在這裡太棒了，我以媽媽和家人為傲。」

西班牙首戰碰維德角，先前有大腿傷勢的亞馬爾最後19分鐘才上陣，今天他先發出賽馬上建功，成為世界盃史上第8年輕的進球選手，證明身體狀態無礙。總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）提到，上半場就換下場的亞馬爾其實可以踢得更久，但考量比賽走向且球隊已經掌握戰局，「我們認為他的貢獻度已經夠了，下一場比賽我們會讓他打滿，他回來了而且狀況很好。」

亞馬爾提到，和德拉富恩特關係很好，彼此全然信任，「他問我感覺如何，我告訴他我已經準備好了，我來這是為西班牙而戰，永遠會付出百分之百。」

西班牙第一場被首闖世界盃的維德角逼平，遭受不少批評，今天寫下大勝，德拉富恩特認為首戰後的聲音對自家球員「不公平」，自尊受到傷害，「這是人之常情，這不代表我們會被這些批評困擾，只會激勵大家表現出更好一面。」他補充說，質疑這支隊伍實在太瘋，率隊奪下前年歐國盃冠軍的西班牙教頭說：「我們已經連33場不敗，會有狀況更好的時候，不過質疑這支非常年輕的隊伍，我覺得不公平。」

精華 FAQ

  • 亞馬爾先發登場後僅開賽10分鐘就攻破對手球門，不但幫助西班牙取得領先，也展現他傷後復原良好，成為球隊大勝的關鍵人物之一。

  • 他表示自己過去還在學校看上一屆世界盃，如今能在最大舞台先發並進球，感到非常特別，也以媽媽與家人為傲，認為這是長久以來的夢想成真。

  • 德拉富恩特認為首戰後的批評對球員並不公平，雖然外界質疑聲不斷，但他強調球隊已連33場不敗，並相信這支年輕隊伍會把批評轉化為動力。

世界盃

上一則

世界盃／門將圓夢讓媽媽來美觀戰 維德角隊史前2戰不敗

下一則

世界盃／阿根廷打造「26公尺梅西雕像」超越印度版本 全球最高

延伸閱讀

世界盃／西班牙首場踢平被罵翻 主帥：不確定第2場亞馬爾是否先發

世界盃／西班牙首場踢平被罵翻 主帥：不確定第2場亞馬爾是否先發
世界盃／27次射門就是進不了球 西班牙隊長：對手全線退守不好打

世界盃／27次射門就是進不了球 西班牙隊長：對手全線退守不好打
世界盃21日看點／西班牙非勝不可 亞馬爾扮重要角色

世界盃21日看點／西班牙非勝不可 亞馬爾扮重要角色
世界盃／西班牙4:0大勝沙烏地 亞馬爾進首球

世界盃／西班牙4:0大勝沙烏地 亞馬爾進首球

熱門新聞

巴拉圭開賽第64秒就以一記長射破門得分，最終就靠這球奪勝。(美聯社)

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

2026-06-20 01:32
南韓門將下半場致命失誤，南韓終場就以0：1敗給墨西哥。(路透)

世界盃／南韓門將致命失誤 墨西哥1：0收二連勝晉32強

2026-06-18 23:20
梅西神級表現幫助阿根廷終場以3：0輕取阿爾及利亞，跨出衛冕第一步。(路透)

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

2026-06-16 23:13
想在美國免費收看世界盃賽事有許多管道。圖為佛州邁阿密濱海公園舉行的FIFA球迷嘉年華。(歐新社)

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

2026-06-11 14:54
紐西蘭隊邊鋒賈斯特15日踢進兩球。(路透)

世界盃／媽媽來自中國 紐西蘭前鋒梅開二度寫紀錄

2026-06-15 23:50
球星布朗森（Jalen Brunson）。（美聯社）

布朗森背後的她…從高中同學到NBA總決賽 見證他成為巨星

2026-06-16 14:50

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
「權力最大的總統」紐時記者爆川普「荒誕白宮」 新書內容搶先看

「權力最大的總統」紐時記者爆川普「荒誕白宮」 新書內容搶先看
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視