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世界盃／比利時領紅牌 伊朗頑強防守0：0逼平

新華社／洛杉磯21日電
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6月21日，比利時隊球員蒂萊曼斯（右）與伊朗隊球員埃赫桑·哈伊薩菲在比賽中拼搶。...
6月21日，比利時隊球員蒂萊曼斯（右）與伊朗隊球員埃赫桑·哈伊薩菲在比賽中拼搶。(新華社)

21日在洛杉磯體育場進行的美加墨世界盃G組第二輪比賽中，「波斯鐵騎」伊朗隊依靠頑強防守，以0：0戰平「歐洲紅魔」比利時隊。

在G組首輪較量中，比利時隊與埃及隊1：1戰平，伊朗隊與紐西蘭隊2：2不分勝負。由於四支隊伍都只積1分，第二輪比賽尤為關鍵。目前世界排名第十的比利時隊面臨更大壓力去贏取本屆世界盃首勝，而因地緣衝突、美國簽證壁壘和旅行限制備受關注的伊朗隊同樣心懷32強夢想。

開場後，比利時隊場面占優勢，上半場控球達到65%，射門也以11：2遙遙領先。但是伊朗隊的兩次射門都極具威脅，第25分鐘他們還曾利用前場任意球戰術破門，只是越位在先被判無效。

下半場開始後，比利時隊繼續猛攻伊朗隊球門。「波斯鐵騎」展現出極為頑強的意志和作風，多次出現球員奮不顧身封堵的場景。伊朗隊門將阿利雷扎·貝蘭萬德高接低擋，化解多次險情。他也在賽後被評為本場比賽最佳球員。

第66分鐘，比利時隊遭遇打擊，後衛恩戈伊回傳失誤後拉倒伊朗隊進攻隊員，遭紅牌罰下。此後，場上形勢攻守易位，伊朗隊逐漸占據上風，但是多次進攻未果，雙方最終握手言和。

連續出現平局後，G組出線形勢非常不明朗。26日末輪，比利時隊將在溫哥華對陣紐西蘭隊，伊朗隊則在西雅圖迎戰埃及隊。

精華 FAQ

  • 比賽在洛杉磯體育場進行，伊朗隊靠著整場緊密防守，最終與比利時隊踢成0比0，雙方各取一分，未能在第二輪分出勝負。

  • 第66分鐘，比利時後衛恩戈伊回傳失誤後，拉倒伊朗進攻球員而被直接紅牌罰下，讓比利時少打一人，攻守形勢因此明顯逆轉。

  • 由於G組前兩輪多場比賽都以平局收場，四隊積分仍接近，出線形勢變得相當不明朗，末輪比賽將直接左右比利時與伊朗的晉級機會。

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