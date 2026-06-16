世界盃╱姆巴佩梅開二度 法國3:1輕取塞內加爾

法國隊姆巴佩（Kylian Mbappé）。(路透)

5:02PM更新

比賽來到第95分鐘塞內加爾Ibrahim Mbaye踢進一球，到第96分鐘法國隊姆巴佩（Kylian Mbappé）梅開二度再進一球。最終法國隊以3:1擊敗塞內加爾，搶下分組首勝。

Absolute GOLAZO from Mbappé! 🇫🇷



Kylian Mbappé is now France's ALL-TIME leading goalscorer pic.twitter.com/5phfectcIY — FOX Sports (@FOXSports) June 16, 2026

4:52PM

比賽來到第82分鐘，法國隊巴爾克拉（Bradley Barcola）踢進一球，以2比0暫時領先。

A lovely ball in and Bradley Barcola makes it 2-0 France! 🇫🇷 pic.twitter.com/jqG2qxBiiJ — FOX Sports (@FOXSports) June 16, 2026

4:33PM╱法國vs.塞內加爾上半場悶平 姆巴佩進球破僵局

世界盃 分組賽首輪，法國16日對陣塞內加爾，上半場比賽結束雙方以0比0戰平。比賽來到下半場第66分鐘，奧利塞（Michael Olise）送出一記精準的直線傳球，助攻隊長姆巴佩破網得分，打破場上僵局。

MAGIC MBAPPÉ 🇫🇷



He scores his first goal of the 2026 FIFA World Cup for France pic.twitter.com/HcLPFkkp4X — FOX Sports (@FOXSports) June 16, 2026

根據數據網站統計，法國隊在上半場比賽中僅嘗試了1次射門，這創下了自1966年世界盃開始統計相關數據以來，法國隊在單場世界盃分組賽中的半場最低射門次數紀錄。

此役上半場法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）先發出戰，表現掙扎。

姆巴佩上半場出賽45分鐘，7次掉球並列全隊最高。其中，一次前場被斷球後的反擊，差點送給塞內加爾的傑克森（Nicolas Jackson）一粒進球，好在門柱將球拒之門外。

此外，姆巴佩在上半場比賽3次嘗試過人全部失敗；在射門方面更是難覓良機，半場完全沒有任何射門紀錄。