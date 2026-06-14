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荷蘭日本互轟 2:2 日本終場前扳平

世界新聞網王若馨／即時報導
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日本隊小川航基進球後比分扳為2:2，張臂慶祝。(路透)
日本隊小川航基進球後比分扳為2:2，張臂慶祝。(路透)

F組荷蘭對日本一戰無疑是今日最受矚目的比賽之一，戰況也一路膠著，上半場雙方都踢得較為謹慎，但下半場進球連連，日本隊在接近賽末時力挽狂瀾將比分扳平，兩隊以2:2握手言和。

荷蘭隊范戴克(Virgil van Dijk)在下半場第50分鐘時，接獲格拉文柏赫(Ryan Gravenberch)的自由球傳中，頭槌破門得分，為荷蘭打破僵局。

不過七分鐘後，日本隊中村敬斗(Keito Nakamura)長驅直入，在外圍起腳一射，球觸及范赫克(Jan Paul van Hecke)後些微改變方向，飛入網內，日本追平。

64分鐘時，荷蘭隊薩默維爾(Crysencio Summerville)禁區左側單刀闖入，切入禁區後左腳低射死角破門，重新為荷蘭取得領先。

88分鐘時，日本開出角球，小川航基(Koki Ogawa)頭槌攻向球門，意外觸碰到鎌田大地(Daichi Kamada)改變方向，門將維貝赫倫(Bart Verbruggen)撲救不及，日本在補時前火線追平。

荷蘭被視為F組出線機會最高的隊伍，日本則是「黑馬」人選，兩隊被普遍認為將爭奪小組前兩名。首戰打成2比2平手，雙方皆拿到1分但沒有拉開差距，後續對戰瑞典、突尼西亞時，積分壓力可能會更直接反映在出線排名上。

精華 FAQ

  • 荷蘭對日本一戰最終以2比2收場，雙方在下半場互有攻勢與進球，直到接近終場前，日本才把比分追平，兩隊各取一分。

  • 荷蘭由范戴克與薩默維爾進球，日本則由中村敬斗先追平，最後再靠小川航基的頭球製造變線，由鎌田大地完成補時前扳平。

  • 由於荷蘭被看好出線、日本則是黑馬，首戰打平讓兩隊都只拿1分，未能拉開差距，後續對瑞典與突尼西亞的比賽將更關鍵。

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