荷蘭日本互轟 2:2 日本終場前扳平

日本隊小川航基進球後比分扳為2:2，張臂慶祝。(路透)

F組荷蘭對日本 一戰無疑是今日最受矚目的比賽之一，戰況也一路膠著，上半場雙方都踢得較為謹慎，但下半場進球連連，日本隊在接近賽末時力挽狂瀾將比分扳平，兩隊以2:2握手言和。

荷蘭隊范戴克(Virgil van Dijk)在下半場第50分鐘時，接獲格拉文柏赫(Ryan Gravenberch)的自由球傳中，頭槌破門得分，為荷蘭打破僵局。

不過七分鐘後，日本隊中村敬斗(Keito Nakamura)長驅直入，在外圍起腳一射，球觸及范赫克(Jan Paul van Hecke)後些微改變方向，飛入網內，日本追平。

64分鐘時，荷蘭隊薩默維爾(Crysencio Summerville)禁區左側單刀闖入，切入禁區後左腳低射死角破門，重新為荷蘭取得領先。

88分鐘時，日本開出角球，小川航基(Koki Ogawa)頭槌攻向球門，意外觸碰到鎌田大地(Daichi Kamada)改變方向，門將維貝赫倫(Bart Verbruggen)撲救不及，日本在補時前火線追平。

荷蘭被視為F組出線機會最高的隊伍，日本則是「黑馬」人選，兩隊被普遍認為將爭奪小組前兩名。首戰打成2比2平手，雙方皆拿到1分但沒有拉開差距，後續對戰瑞典、突尼西亞時，積分壓力可能會更直接反映在出線排名上。