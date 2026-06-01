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世界盃／終結5個月進球荒 美國當家球星鬆口氣：質疑的人閉嘴

記者曾思儒／即時報導
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美國隊頭號球星普利西奇（10號）在美國隊與塞內加爾的熱身賽，有進球表現還傳出一次...
美國隊頭號球星普利西奇（10號）在美國隊與塞內加爾的熱身賽，有進球表現還傳出一次助攻。（路透）

美國隊頭號球星普利西奇（Christian Pulisic）超過5個月的進球荒終於告終，美國在5月最後一天和塞內加爾的熱身賽以3：2奪勝，普利西奇除有進球表現還傳出一次助攻，總算進球的他說：「現在我們可以停止討論這話題了。」

效力AC米蘭的普利西奇，原本最近一次進球是去年12月28日，連19場俱樂部賽事沒進球持續寫生涯新高；若要算國家隊進球，他從2024年11月後連8場沒有進球紀錄，直到這場和塞內加爾的熱身賽。

「我一直有信心，這幾個月也踢得很好，但所有人似乎只關心我是否進球，所以希望我們能讓他們閉上嘴，我們還要迎接比賽，我必須做好準備。」27歲的美國主將說。

和普利西奇從13歲就相識的中場麥肯尼（Weston McKennie）表示，大家都很為普利西奇開心，「我們一秒都不曾懷疑過他，不認識他的人可能不知道他的能力，或不知道他能做到什麼。」

普利西奇進球後，揮舞拳頭跑向角旗，然後雙膝跪地，看得出激動情緒，他也承認鬆了口氣，「是的，我想你們可以看到我的反應。」

美國波切蒂諾（Mauricio Pochettino）也為普利西奇開心，「因為經過那麼久的時間，好幾個月，他再度進球，這對我們備戰世界盃很重要。」

身為今年世界盃主辦國之一，美國和巴拉圭、澳洲和土耳其同於D組，第二度出征世界盃的普利西奇說，現在可以更輕鬆和自信迎戰四年一度的盛事，「這是很棒的結果，那是支球隊，是支優秀的隊伍，所以我們能為此感到高興，但還有很多工作要做。」

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