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世界盃／澳洲隊公布26名球員名單 其中17人首次入選

新華社／雪梨1日電
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澳洲足球隊5月30日在加州與墨西哥隊進行2026美加墨世界盃開賽前的友誼熱身賽。...
澳洲足球隊5月30日在加州與墨西哥隊進行2026美加墨世界盃開賽前的友誼熱身賽。（路透）

正在美國備戰2026年美加墨世界盃澳洲男足國家隊5月31日公布了本屆世界盃的26人大名單，其中有17名球員是首次入選世界盃陣容。

與此同時，門將馬修．瑞安（Mathew Ryan）和前鋒馬修．萊基（Mathew Leckie）追平蒂姆．卡希爾（Tim Cahill）和馬克．米利甘（Mark Milligan）保持的澳洲國家隊紀錄，第四次入選世界盃陣容。

澳洲隊主教練托尼．波波維奇（Tony Popovic）表示，確定最終世界盃陣容時，球隊綜合考慮了多方面因素，做了一些艱難的取捨。現在球隊的工作重點將轉向完成最後階段的備戰，包括6月6日與瑞士隊進行的熱身賽，另外也要為小組賽做好準備。

本次世界盃，澳洲與美國、巴拉圭和土耳其隊同處D組。澳洲隊此前曾6次晉級世界盃決賽圈，最好成績是打入16強。

以下是2026年世界盃澳洲隊大名單：

門將：Mathew Ryan、Paul Izzo、Patrick Beach

後衛：Harry Souttar、Lucas Herrington、Jacob Italiano、Alessandro Circati、Cameron Burgess、Aziz Behich、Jordan Bos、Jason Geria、Miloš Degenek、Kai Trewin；

中場：Jackson Irvine、Aiden O'Neill、Connor Metcalfe、Ajdin Hrustić、Cameron Devlin、Paul Okon-Engstler；

前鋒：Nestory Irankunda、Mathew Leckie、Nishan Velupillay、Tete Yengi、Awer Mabil、Cristian Volpato 、Mohamed Touré。

世界盃 澳洲

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