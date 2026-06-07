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養生／降血壓只能控鈉？ 香蕉、青花菜是好幫手

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學者指出，高血壓患者如果在飲食中加入更多富含鉀的食物，如香蕉或青花菜，對血壓可能...
學者指出，高血壓患者如果在飲食中加入更多富含鉀的食物，如香蕉或青花菜，對血壓可能有比單純減少鈉攝取更大的正面影響。（本報資料照片）

通常高血壓在前期不會引起任何症狀，因此有「沉默殺手」的稱號。一般建議，減鹽和鈉的攝取量來降低血壓，但發表在《美國生理學─腎臟生理學期刊》（American Journal of Physiology-Renal Physiology）的新研究表明，透過多吃香蕉來控制飲食中的鉀攝取，可能是降低血壓的關鍵，而不僅僅是減少鈉的攝取。

多吃香蕉為何有助降血壓？

該研究的作者之一、教授Anita Layton指出，「通常當我們有高血壓時，會被建議少吃鹽。我們的研究顯示，在飲食中加入更多富含鉀的食物，如香蕉或青花菜，對血壓可能有比單純減少鈉攝取更大的正面影響。」

事實上，鉀和鈉都是電解質，這些物質有助於身體傳遞電信號以收縮肌肉、影響體內水分的含量，以及執行其他重要功能。

雖然先前的研究發現增加鉀的攝取有助於控制血壓，但研究人員開發了一個數學模型，成功識別出鉀與鈉的比例如何影響身體。

這個模型也指出，性別差異會影響鉀與血壓之間的關係。研究發現，相較於更年期前的女性，男性更容易罹患高血壓，但男性對於提高鉀鈉比例的反應也更為正面。

該研究的作者之一、博士生Melissa Stadt表示，「早期人類攝取大量的水果和蔬菜，因此，我們的身體調節系統可能已經演化成最適合高鉀、低鈉的飲食方式。現代西方飲食通常含有較高的鈉與較低的鉀。這也許可以解釋為什麼高血壓主要出現在工業化社會，而不是與世隔絕的社會中。」

獲取足夠鉀的最佳途徑，就是攝取水果和蔬菜，也可在乳製品、全穀類食物、肉類和魚類中找到。富含高鉀的食物，包括馬鈴薯、番茄、酪梨、新鮮水果（香蕉、柳橙和草莓）、乾果（葡萄乾、杏子、李子和無花果）、菠菜、豆類等。

降低血壓的6大治療方式

高血壓的治療包括生活方式的改變以及服用藥物，包括：

1.健康飲食

得舒飲食是一種有益心臟健康的飲食方式，富含水果、蔬菜、全穀類和低脂乳製品。

2.減少鹽分攝取

理想情況下，有高血壓或其他健康問題的患者應將每日鈉攝取量限制在不超過1500毫克。

3.攝取足夠的鉀

嘗試每天攝取3500毫克的鉀，最好是透過食物而非補充劑來攝取。

4.運動

一般來說，從輕量運動開始，逐步達到每週150分鐘的有氧運動。此外，阻力訓練也很有幫助。

5.限制飲酒

如果你選擇飲用含酒精的飲料，需適量飲用。

6.服用降血壓藥

醫事人員建議生活方式的改變與藥物治療同時進行，以降低血壓。

學者指出，高血壓患者如果在飲食中加入更多富含鉀的食物，如香蕉或青花菜，可能有比單...
學者指出，高血壓患者如果在飲食中加入更多富含鉀的食物，如香蕉或青花菜，可能有比單純減少鈉攝取更大的正面影響。（本報資料照片）

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