我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

別以為蔬菜都很安全 無毒教母點名5食材「沒煮熟恐中毒」

Dua Lipa穿鑽石婚紗出嫁 西西里島豪辦夢幻婚禮 艾爾頓強驚喜獻唱

養生／超慢跑抗老、強心、控糖

沈能元
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，真正經過醫學研究驗證的「超慢跑」（Slo...
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，真正經過醫學研究驗證的「超慢跑」（Slow Jogging）可以說是「長壽跑法」，慢跑不只是燃脂，更能抗老、強心、控糖；示意圖。（圖／123RF）

運動一定要跑得快、跑到喘，最好汗如雨下才夠「燃燒脂肪」？但或許真正有效的運動方式，其實一點都不狼狽。 台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，真正經過醫學研究驗證的「超慢跑」（Slow Jogging）可以一邊跑、一邊講話還能笑出聲，跑完不但不累，反而心情變好、身體變輕，血壓、血糖還同步下降，脂肪悄悄燃燒、肌肉也默默變強。

張家銘說，現代生活的高壓與快速，身體已太久沒動起來，但傳統健身房、高強度有氧訓練，對多數人來說，擔心撐不下去、怕受傷、更怕花了時間卻沒效果，反而成了一種壓力。「超慢跑」是由日本福岡大學教授田中宏曉推廣的運動方式，慢得像在散步，卻正在悄悄改變我們的身體細胞。

因此，「超慢跑」不用配速、不追距離、不求爆汗的方式，成為了愈來愈多人的日常運動首選。你只需要一雙鞋，甚至穿著平常衣服就能上路。重要的是，它讓我們願意動、能每天動，身體才有真正改變的機會。

張家銘指出，醫學實驗顯示，當用每小時約4到6公里、比快走稍快的速度慢跑時，每公里燃燒的熱量竟是走路的兩倍，且心跳維持在「脂肪最容易被燃燒」的黃金區間，讓我們能在毫無壓力的狀態下，默默開啟燃脂模式。

「慢跑不只是燃脂，更能抗老、強心、控糖。」張家銘說，關鍵是它能精準啟動體內PGC-1α分子。這分子是粒線體總指揮、能量代謝的CEO、細胞年輕化的主控鍵。當運動強度達到「乳酸閾值」，也就是輕微喘氣，但還能講話的程度時，PGC-1α才會被喚醒，並促進粒線體再生、抑制慢性發炎、改善血糖與脂質代謝，還能延緩肌肉衰退與代謝下降，這正是對抗糖尿病、心血管疾病、失智與老化的底層關鍵。

PGC-1α的活化，只需要你願意用舒服的節奏動起來。像是每次運動20至30分鐘，一周累積150分鐘以上，就能有效促進這個抗老基因表現，連續幾週後，身體的代謝、血糖、血脂都會有顯著改善。

對年長者來說，這種運動方式尤其溫和卻有效。研究證實，持續12周超慢跑訓練能明顯提升腿部肌肉，還能降低內臟脂肪與血糖指數。重要的是，這些參與者幾乎沒有半途而廢，運動滿意度高達90%以上。

而對我們一般人而言，「超慢跑」更像是一種身體與生活之間的橋梁。它不講求爆發，但強調持續；它不是一時激烈，而是每天一點點。正因如此，它才真正適合現代人對抗「久坐症候群」、「慢性發炎」與「亞健康狀態」的日常處方。

「健康不是靠拚命，而是靠聰明。」張家銘說，真正有效的運動，不一定要精疲力竭，而是每天都願意繼續。我們終於明白了身體需要的，是節奏，不是衝刺。從今天開始，試著給自己一點空間，踏上那條輕鬆又長久的健康之路。

血糖

上一則

養生／吃沙丁魚對骨骼有益 降低骨折風險

下一則

醫藥／減輕拇趾外翻疼痛 這款凝膠分趾套被稱「救星」

延伸閱讀

不僅變胖、易怒… 更年期「脆弱化」 防肌少症體衰氣虛

不僅變胖、易怒… 更年期「脆弱化」 防肌少症體衰氣虛
飯後散步10分鐘 打造不易胖體質有奇效

飯後散步10分鐘 打造不易胖體質有奇效
養生／蛋白質、運動、減壓… 這些祕訣助消除腹部脂肪

養生／蛋白質、運動、減壓… 這些祕訣助消除腹部脂肪
65歲醫不吃藥血糖降一半 「每天出門」強心臟又防衰老

65歲醫不吃藥血糖降一半 「每天出門」強心臟又防衰老

熱門新聞

阿根廷隊38歲的梅西在2022年卡達世足拿到最高榮耀、舉起了冠軍獎盃，無數榮耀加身、但他自己承認退役的日子愈來愈近。(路透)

世代交替之戰 看足壇巨星們最後一舞

2026-05-31 16:18
與梅西金球獎獎盃合影。(作者提供)

球迷篇／從吶喊加油到從容看球 我與世界盃40年

2026-05-31 10:18
1994年國際足總世界盃在美國舉行，冠軍戰7月17日在加州巴沙迪那玫瑰碗舉行，巴西隊在點球大戰中以3比2擊敗義大利隊，奪得世界盃冠軍。(美聯社檔案照)

回顧篇／美國隊1994年世界盃踢贏了 全美開始瘋足球

2026-05-31 02:29
世界盃美國主場比賽，6月12日在洛杉磯的SoFi體育場舉行，美國對陣巴拉圭。(路透)

開幕篇╱美加墨三地 獨立開幕式

2026-05-31 02:28
紐約州撥款600萬元，將從曼哈頓往返新州境內世界盃比賽場地的巴士票價從80元降低至20元。全美最大的校車服務商也將投放最多300輛校車，為紐約賽區補充運力。(本報檔案照)

交通篇／紐約赴新州看世界盃 巴士20元、火車98元

2026-05-31 02:10

星座／雙子座有偏財運 天蠍座戀情升溫

2026-05-31 02:00

超人氣

更多 >
學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊

學霸自殺… 華裔博士揭華人家長盲點 忽略孩子憂鬱警訊
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應

曾演「從結婚開始戀愛」…33歲金澤被爆在橫店猝逝 工作室未回應