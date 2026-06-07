周日動動腦／楊貴妃心愛的寵物「雪衣娘」是什麼動物？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.名偵探福爾摩斯有個哥哥叫邁克羅夫特(Mycroft)，他在哪一本小說首次亮相？

2.電影《星際效應》(Interstellar)中的「曼恩星球」(Mann’s Planet)是在哪個國家取景的？

3.在秘魯發現的「金雞納樹皮」是治療哪種致命流行病的關鍵藥物來源？

4.使用長柄網筐接球的長曲棍球(Lacrosse)原本不是體育活動，而是原住民 做什麼用的？

5.1945年美國一位工程師因口袋裡的糖果融化，意外發明了哪種現代廚房家電？

6.拿破崙死於胃癌，但另一說是砷中毒，而且他家中某種裝潢的確也存在此毒，那是什麼裝潢呢？

7.韓國古代的王室有收藏子孫胎盤和臍帶的傳統，將之保存在特殊的甕中，放置這些甕的地方叫什麼？

8.中國唐朝的楊貴妃有一隻心愛的寵物 「雪衣娘」，那是什麼動物？

9.古希臘時期有人測量出地球周長，成為第一位知道地球大小的人，此人是誰？

10.19世紀「歐洲最美皇后」奧地利茜茜公主(Sissi)極愛美，她用來敷臉材料包羅萬象，但有兩個比較特別，您知道是什麼嗎？

答案：1.希臘語譯員 2.冰島 3.瘧疾 4.訓練戰士 5.微波爐 6.壁紙 7.胎室 8.白鸚鵡 9.埃拉托色尼 10.生牛肉、蛞蝓