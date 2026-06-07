封面故事／美食篇 市場反應佳 英出版社考慮出食譜

繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，《臺灣漫遊錄》楊双子（左）與英文版譯者金翎（右）再度拿下大獎。（圖／春山出版臉書粉專）

出版「臺灣漫遊錄」英國譯本的獨立出版社And Other Stories資深編輯托柏勒(Tara Tobler)說，該書對美食的描述相當引人入勝，或許可考慮推出附食譜 的新版本。

被問到是否曾考慮圖像化呈現書中所描述飲食，托柏勒說，「這真是個好主意」，或許「我們會推出一個有插圖和食譜的版本」。

托柏勒指出，儘管作品處理的議題複雜尖銳、兩位女性主角之間可能暗潮洶湧，楊双子 在展現令人驚嘆的精準筆鋒、敏銳心思之際，仍能一貫維持優雅，並對書中所有人物保持同理心，相當難得。

編輯資歷超過十年的托柏勒認為，很少有作品能做到像「臺灣漫遊錄」這樣，在深刻探討「權力」與「政治」的同時，一路緊扣讀者心弦、維持微妙的戲劇張力，讓讀者難以自拔。

此外，「這本書讓所有讀過的人飢腸轆轆」，托柏勒說。

儘管書中呈現的豐富飲食細節對英國在地讀者而言十分陌生，她認為，由於描述實在太美味誘人，如一場感官盛宴，這反而激發英國讀者好奇心、挑動他們的認知味蕾，想趕快「衝出門找食物來品嘗」。

楊双子提到，她想探討嚴肅議題，而美食、鐵道、昭和風情以及女性之間的曖昧情誼，是她認為容易吸引大眾並引導讀者進入她嚴肅世界的幾個類型元素。

她舉例，飲食其實隱含「權力」與「認同」；近年屢引發熱議的「到底什麼是台灣菜」話題，以及如何定義「美味」，即是例證。

楊双子指出，美味的標準與「權力位階」息息相關。在「認同」方面，俄羅斯侵略烏克蘭後，雙方在文化與身分認同的交戰更形激烈，俄羅斯長期主張所謂的羅宋湯發源於俄羅斯、是俄羅斯「歷史固有料理」，但聯合國教育、科學及文化組織(UNESCO)於2022年7月認定「羅宋湯」是烏克蘭的無形文化資產。