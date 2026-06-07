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料理功夫／美味成雙：兩道家常料理

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雙茄煮豆腐
雙茄煮豆腐

朋友問我：「怎麼寫食譜呢？」我回答：「先做出料理，再將過程記錄下來。」每個人都可以創作自己的食譜。只要平時願意動手烹飪，寫食譜並不難，難的是親自下廚。

廚房就是自家的實驗室。茄子不易保持原有的紫色，但只要先用油炒過，再加入番茄的酸，顏色就會顯得耀眼許多。我認為茄子和番茄是最佳拍檔。而鮮綠的油菜搭配紅、黃甜椒，能讓餐桌色彩更豐富，達到秀色可餐的效果。

雙茄煮豆腐

材料：番茄、茄子、豆腐、水。

調味料：酪梨油、鹽、黑胡椒、紅糖、醬油。

作法：

1.番茄洗淨切塊；茄子洗淨，切片後再切成長條狀；豆腐切塊備用。

2.炒鍋熱鍋後倒入酪梨油，先放入茄子快速拌炒30秒，接著加入番茄拌勻，並倒入少許的水，蓋上鍋蓋燜煮。

3.茄子至八分熟，放入豆腐，並以鹽、黑胡椒、紅糖、醬油調味，攪拌均勻後繼續烹煮。

4.待食材熟透入味，即可起鍋。

雙椒炒油菜

材料： 黃椒、紅椒、油菜、水。

調味料：酪梨油、鹽、黑胡椒。

作法：

1.黃椒與紅椒洗淨、去籽並切塊；油菜洗淨後切段備用。

2.炒鍋熱鍋後倒入酪梨油，放入黃、紅椒及油菜梗，拌炒均勻後加入適量水，蓋上鍋蓋。

3.2分鐘後放入油菜葉，以鹽、黑胡椒調味，快速翻炒1分鐘。

4.待食材熟透入味，即可盛盤。

雙茄煮豆腐材料
雙茄煮豆腐材料

雙椒炒油菜材料
雙椒炒油菜材料

雙椒炒油菜
雙椒炒油菜

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