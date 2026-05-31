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交通篇／搭火車 輕鬆往返多個舉辦城市

編譯彭馨儀
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如果是火車迷又是足球迷，美聯社整理世界盃城市鐵路交通指南，可以搭美鐵(Amtrak)輕鬆往返於幾個世界盃舉辦城市。對不方便搭機的朋友和一些無證件的西語裔球迷，搭火車也是理想的選擇。

在美東看球，「東北走廊」(Northeast Corridor)是最方便的選擇。Acela特快列車最高時速可達160哩／小時。紐約至費城最快90分鐘內，費城至波士頓則需5至6小時。

在美加觀戰西雅圖與加拿大卑詩省(British Columbia)溫哥華之間的美鐵「卡斯卡迪亞」(Cascadia)號列車，雙向往返約四小時。也是美鐵系統中風景最美路線之一。

在加州觀戰，可乘坐「海岸星光號」(Coast Starlight)往返洛杉磯與舊金山灣區(Bay Area)。若去聖克拉拉(Santa Clara)的李維球場(Levi's Stadium)觀賽，建議在聖荷西狄利登車站(San Jose Diridon)下車。美鐵無直達舊金山線路，須從艾姆瑞維爾(Emeryville)轉乘巴士。

長途列車有七種選擇。

「楓葉號列車」(Maple Leaf)：紐約直達多倫多，北行12小時、南行13小時，可在尼加拉瀑布(Niagara Falls)下車。

「新月號列車」(Crescent)：連接紐約、費城與亞特蘭大，從紐約出發需19小時。

「銀色流星號列車」：紐約與費城前往邁阿密，紐約出發需28小時。

「海岸星光號列車」(Coast Starlight)至西雅圖：舊金山灣區至西雅圖約22小時，走完全程需34至35小時。

「日落特快號」(Sunset Limited)與「德州之鷹號」(Texas Eagle)：洛杉磯至德州可搭乘；往返休士頓則全程搭乘日落特快號，需35至43小時，每周僅運行三天。

「西南酋長列車」(Southwest Chief)：往返洛杉磯與密蘇里州堪薩斯城，東行費時兩天。

墨西哥城、瓜達拉哈拉(Guadalajara)與蒙特雷(Monterrey)這三個主辦城市之間無火車連接，美墨邊境亦無客運鐵路。

新州籲勿步行到球場

紐約時報報導，新澤西運輸局(NJ Transit)宣布世界盃期間前往大都會人壽球場(MetLife Stadium)火車票價150元，是正常票價10倍多。歐洲球迷疑惑為何不能步行前往球場？

儘管國際足總(FIFA)禁止行人通行，且路線需穿過州際公路與沼澤地，據傳卡車司機工會前主席霍法(Jimmy Hoffa)曾被埋葬於此。住在荷蘭格羅寧根(Groningen)的梅耶(Meijer)認為球迷會像喪屍般橫衝直撞。

美國人則警告，從羅斯福(Rutherford)車站出發有幾哩；從曼哈頓出發約10哩，試圖走在95號州際公路或穿過梅多蘭茲(Meadowlands)及高汞毒性的沼澤溪流，完全不可行。

紐約-新澤西組委會(Host Committee)被迫發表聲明，強烈建議球迷不要步行，以免為行人及駕駛帶來嚴重風險。布魯克林居民弗納爾(Tony Vernal)表示，為了帶兒子觀看挪威對陣塞內加爾，雖不滿票價，仍會選擇坐火車。他認為步行去球場是個沿著普拉斯基高架橋(Pulaski Skyway)走的「死亡陷阱」。

費城 西雅圖 波士頓

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