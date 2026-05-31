花費篇／世界盃決賽票價最高達3萬 引眾怒

2022年卡達世界盃小組賽阿根廷對墨西哥，一名阿根廷球迷賽前在球場外舉牌索要球票。(路透)

國際足總(FIFA)將世界盃 決賽頂級票價調漲三倍，最高達3萬2970元，引發球迷不滿。國會議員質疑定價不透明，要求FIFA解釋。FIFA主席稱此為市場機制，但轉售市場甚至出現百萬元天價票。同時，新澤西球場的交通費用雖小幅調降，仍遠高於平日水準。

ESPN報導，FIFA將世界盃決賽最貴的現場門票價格調漲三倍，並開放購買7月19日在新澤西大都會人壽體育場(MetLife Stadium)舉行的決賽門票，最高售價達3萬2970元，相較FIFA過去對決賽第一級門票設定最高價格為1萬990元。

先前FIFA公布的決賽最高檔位「第一級(Category 1)」門票定價為1萬990元。而最新釋出的3萬2970元座位，被歸類為位置更精華的「前排第一級(Front Category 1)」，價格正好是先前的三倍。

至於其他賽事，7月14日在德州阿靈頓AT&T體育場舉行的四強賽，門票售價分別為1萬1130元、4330元、3710元和2705元，隔天在亞特蘭大舉行的另一場四強賽，票價則為1萬635元、3545元和2725元。

美國隊於6月12日在加州洛杉磯對陣巴拉圭的開幕戰，票價為2735元、1940元和1120元，6月19日在西雅圖對陣澳洲的比賽，票價為2715元。

新澤西州民主黨籍帕隆(Frank Pallone Jr.)等眾議員對此致函FIFA主席英凡提諾(Gianni Infantino)，要求他解釋該組織所謂「不透明」的浮動定價策略及其所引發的眾怒。

英凡提諾辯護說，「我們必須審視市場狀況。我們身處一個娛樂產業為全球最發達的市場，因此必須採取符合市場行情的價格。在美國，轉售門票也是允許的。若我們把票價訂得過低，這些票最終會被以更高價格轉售。」他補充說，「在美國，就算只是看一場大學比賽，更不用說頂級職業賽事花不到300元是不可能的。」

雖然超級盃和全美大學美式足球錦標賽的票價，確實能與部分世界盃相提並論，但美國的大學和職業體育賽事，包括正在進行的NBA季後賽經常能買到低於300元門票。

在FIFA的轉售／交換市場平台上，仍可購得決賽門票，價格從1萬1499元到8970元不等。FIFA並不控制其官方轉售與交易平台上的賣方開價，但會向買方收取15%的購買手續費以及向賣方收取15%的轉售手續費。上個月，有人將決賽門票以229萬9998.85元的價格掛售。

英凡提諾說，「如果有人把決賽門票放到次級或轉售市場，開價200萬元，第一，這並不代表門票就值200萬元。第二，也不代表就有人會買。說真的，如果有人願意花200萬元買一張決賽門票，我會親自送上一份熱狗與一杯可樂，確保他享受絕佳體驗。」

衛報則報導，多國足球協會為球員親友購買世界盃門票時同樣遭遇漲價。FIFA雖在抽籤後提供六周固定票價購票期，但自1月底起採行「適應性定價」，導致多數賽事票價上揚，參賽球隊也受到影響。

川普總統日前在被問及美國隊首場比賽的票價時直言，「我是不會付那個錢的，」不過，FIFA堅決捍衛其定價策略，認為與美國市場上其他高規格賽事的價格相符。

另外，本屆世界盃另一個爭論焦點是往返球場的交通問題。雖然新澤西運輸局已將原定從所有車站往返東盧瑟福體育場的150元來回票價調降至105元，但仍遠高於通常從曼哈頓賓州車站(Penn Station)往返體育場約13元的常規票價。