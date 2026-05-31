賽場指南篇／新澤西球場 看誰奪金盃

大都會人壽球場。(美聯社)

這裡是決賽城市。7月19日，全世界將見證誰能舉起大力神盃。

今年世界盃 決賽不在巴黎、不在倫敦、不在卡達——就在紐約旁邊，距離曼哈頓 只有8哩的大都會 人壽球場。對住在大紐約地區的華人球迷來說，距離最近、這輩子最可能親眼見證世界盃決賽的機會，就是今年。

球場資訊

球場名稱：大都會人壽球場(MetLife Stadium，世界盃期間官方名稱：紐約新澤西球場)

地點：新澤西州東盧瑟福(East Rutherford, NJ)，距曼哈頓約8哩

容量：8萬2500人，全賽最大場地之一

本屆賽事：八場，含五場小組賽、一場32強、一場16強，加上決賽(7/19)

值得一提，球場特地換成天然草，從北卡州運來約20車的百慕達草皮，經10個月種植，於5月7日鋪設，讓決賽在最好的草地上踢出最好看的球。

賽事場次(美東時間ET)

6/13(六)下午6時 巴西 vs. 摩洛哥(小組賽C組)

6/16(二)下午3時 法國 vs. 塞內加爾(小組賽I組)

6/22(一)晚上8時 挪威 vs. 塞內加爾(小組賽I組)

6/25(四)下午4時 厄瓜多 vs. 德國(小組賽E組)

6/27(六)下午5時 巴拿馬 vs. 英格蘭(小組賽L組)

6/30(二)32強賽(對戰隊伍待定)

7/5(日)16強賽(對戰隊伍待定)

7/19(日)下午3時 決賽

小組賽陣容華麗：巴西、法國、德國、英格蘭全在這裡，陣容最受矚目的城市。

從機場怎麼去球場

紐瓦克機場(EWR)——最近，最推薦

EWR距球場約10哩，是三個機場中最近的。出機場後搭AirTrain到Newark Liberty Airport車站，轉NJ Transit火車到Newark Penn Station，再連接賽事專車前往球場，全程約60至90分鐘，費用約$20至$35。可直接叫車，約20至30分鐘車程，比賽日可能延長。訂機票時優先選EWR，交通最省時省力。

拉瓜地亞機場(LGA)——國內航班最多

LGA距球場約11哩。搭Q70巴士連接地鐵，到NY Penn Station轉NJ Transit前往，全程約75至90分鐘。適合從各城市飛來的球迷。

甘迺迪機場(JFK)——國際航班最多

JFK距球場約19哩，三個機場中最遠的。搭AirTrain到Jamaica站，轉地鐵E線到NY Penn Station，再轉NJ Transit，全程90至120分鐘。亞洲、歐洲航班多半落地這裡。

比賽日怎麼進球場

球迷務必注意：大都會球場禁止一般觀眾停車，所有球迷必須使用官方交通工具進場。

選項1：NJ Transit火車(首選)

從NY Penn Station出發，在Secaucus Junction轉乘賽事專用火車，直達球場旁的Meadowlands Station，轉乘後只需約10分鐘抵達，來回票價$98。每場限額4萬張，必須憑FIFA球票才能購買，透過NJ Transit App或njtworldcup.com提前訂購。為恐向隅，建議盡早提前購票。

選項2：官方接駁巴士

從曼哈頓有兩個上車點：港務局巴士總站(Port Authority Bus Terminal)以及大中央車站東側的中城接駁點。新澤西方面則有從Hackensack出發的停車轉乘服務。來回票價約$20，同樣需提前購票。

選項3：Uber／Lyft

叫車不能直接到球場門口，須在附近的Meadowlands Racing & Entertainment指定區下車，再步行約1英里才到球場入口。比賽日加成計費嚴重，從曼哈頓單程可能高達$150至$250，不建議作為主要交通方式。

選項4：開車(最後手段)

American Dream購物中心提供約5000個車位，每場$225，需在JustPark.com提前預訂，決賽車位已全數售罄。購物中心與球場之間有兩條行人天橋相連，步行可達。

核心建議：比賽日至少提前三小時出發，FIFA安全檢查嚴格，晚到就只能在場外聽歡呼聲。

天氣

6月大紐約地區均溫約77至82°F，偶有午後雷陣雨，建議帶折疊傘和薄外套。7月決賽期間更熱，可達86至90°F以上，大都會人壽球場是露天場地，防曬乳和帽子不可少。

球場附近吃什麼

球場位於東盧瑟福，四周以停車場和公路為主，華人食物幾乎為零。以下是球場步行可達的選擇，全部集中在緊鄰球場的American Dream購物中心：

Jarana：秘魯菜，以酸橘汁醃魚和皮斯可雞尾酒聞名，可容納20人以上大型團體，比賽日體驗佳

Yard House：美式酒吧連鎖，數十個大螢幕同步播球，適合邊吃邊看其他場賽事

House of Que：德州風格煙燻BBQ，主打牛胸肉，有戶外座位，適合賽前大餐

H Mart美食廣場：韓國超市內的亞洲美食街，是球場附近難得一見的亞洲口味

Redd's Meadowlands：就在球場旁的老字號酒吧餐廳，35個大螢幕，比賽日提供接駁車往返球場

稍微走遠一點，Secaucus的Carnegie Diner and Cafe位於火車線沿途，是賽前用餐的穩定選擇。

華人球迷請注意：

球場周邊沒有中餐。建議喜好中餐的球迷從法拉盛或曼哈頓吃飽再出發，場內食物以熱狗、漢堡、薯條為主，價格偏高。

華人聚落與觀賽熱點

對北美華人球迷來說，紐約最大的優勢不只是有決賽，而是有法拉盛。

皇后區法拉盛(Flushing)華埠是全球最大的華人社區之一，緬街(Main Street)一帶中文招牌從街頭到巷尾，川菜、粵菜、台灣小吃、上海湯包各省口味應有盡有，且幾乎24小時都有店在營業。世界盃期間，許多餐廳和茶餐廳會架起大螢幕播球，和一群華人球迷一起在法拉盛吃著中式料理看世界盃，是其他城市給不起的體驗。

除法拉盛外，曼哈頓華埠(Canal Street一帶)和布魯克林日落公園也是大型華人聚集區，觀賽餐廳和聚會場所選擇豐富。

實用資訊整理

官方買票：fifa.com/tickets

官方轉售：FIFA Resale Marketplace

交通購票：njtworldcup.com 或 NJ Transit App

停車預訂：JustPark.com(American Dream Mall)