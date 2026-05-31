球迷篇 世界盃全新「首秀臂章」 藏家已準備搶買
世界盃(World Cup)開幕之際，請密切關注巴黎聖傑曼的杜埃(Desire Doue)、西班牙18歲天才邊鋒亞馬爾(Lamine Yamal)與里卡多·佩皮(Ricardo Pepi)等球員的球衣。
他們分別入選法國、西班牙及美國隊，這三名年輕球星會在他們的首秀中穿著帶有全新「首秀臂章」(debut patch)的球衣亮相。
這完全是球迷藏家夢寐以求的稀有紀念品，因為只要球員完成生涯第一場世界盃出賽，上場穿的球衣就會貼上首秀章，賽後再把那個章取下來，經過認證、簽名，做成可收藏的Topps球員卡。
追隨職棒大聯盟(MLB)的潮流，「首秀臂章」將在美國、加拿大及墨西哥舉辦的世界盃上推出，這是國際足球總會(FIFA)即將與體育用品零售商Fanatics達成的授權協議的一部分。
Fanatics將生產卡片、貼紙與交易卡，此前曾於2024年與職業足球大聯盟(MLS)合作推出類似的臂章計畫。
以往世界盃收藏是Panini貼紙本，國際足總的授權合作2031年起由Fanatics接手，也就是說，今年世界盃的胸章最早要到那時才會出現在球員卡上，但Fanatics執行長魯賓(Michael Rubin)表示，今年夏天球員就會戴上這些章。
據多名消息人士上月向體育媒體「運動員」(The Athletic)透露，Fanatics已獲得未來獨家授權，將為英格蘭、巴西、德國及義大利的男、女國家隊製作球星卡與貼紙冊。
據一名知情人士透露，Fanatics旗下的Topps已獲得美國國家隊的未來授權。Topps也宣布已獲得阿根廷的授權。
去年12月，國際足總選定Fanatics作為2026年世界盃所有體育場館與盛會零售點的獨家營運商。
「這項收藏品合作體現國際足總向北美學習的策略，北美的體育商業化水平已達到不同的高度，」國際足總主席英凡提諾(Gianni Infantino)表示，「F1賽車、國家美式足球聯盟(NFL)、格鬥UFC、職籃NBA等你能想到的體育賽事都能見證這一點，現在我們可以與Fanatics合作，將這種模式引入足球領域，Fanatics是這一領域的領導者。」
英凡提諾說，「因此，這項合作透過收藏品，或是例如比賽用球衣與其他活動，在球迷和球員之間建立更深層次的情感聯繫，從而增強球迷的參與度和故事性。」
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