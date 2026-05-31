我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州驚傳巨響地動 NASA揭真相「火流星炸了」 衛星影像曝光

豪門遺產惹殺機？西班牙服飾Mango創辦人墜崖 接班人被控弒父

球迷篇 世界盃全新「首秀臂章」 藏家已準備搶買

編譯彭馨儀
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑞士洛桑一名年輕的收藏家將瑞士國家足球隊球員魯本·巴爾加斯的貼紙貼在2026年國...
瑞士洛桑一名年輕的收藏家將瑞士國家足球隊球員魯本·巴爾加斯的貼紙貼在2026年國際足總世界盃官方帕尼尼收藏冊上。(歐新社)

世界盃(World Cup)開幕之際，請密切關注巴黎聖傑曼的杜埃(Desire Doue)、西班牙18歲天才邊鋒亞馬爾(Lamine Yamal)與里卡多·佩皮(Ricardo Pepi)等球員的球衣。

他們分別入選法國、西班牙及美國隊，這三名年輕球星會在他們的首秀中穿著帶有全新「首秀臂章」(debut patch)的球衣亮相。

這完全是球迷藏家夢寐以求的稀有紀念品，因為只要球員完成生涯第一場世界盃出賽，上場穿的球衣就會貼上首秀章，賽後再把那個章取下來，經過認證、簽名，做成可收藏的Topps球員卡。

世界盃將追隨NBA和MLB的潮流，推出球員「首秀臂章」。(美聯社)
世界盃將追隨NBA和MLB的潮流，推出球員「首秀臂章」。(美聯社)

追隨職棒大聯盟(MLB)的潮流，「首秀臂章」將在美國、加拿大及墨西哥舉辦的世界盃上推出，這是國際足球總會(FIFA)即將與體育用品零售商Fanatics達成的授權協議的一部分。

Fanatics將生產卡片、貼紙與交易卡，此前曾於2024年與職業足球大聯盟(MLS)合作推出類似的臂章計畫。

以往世界盃收藏是Panini貼紙本，國際足總的授權合作2031年起由Fanatics接手，也就是說，今年世界盃的胸章最早要到那時才會出現在球員卡上，但Fanatics執行長魯賓(Michael Rubin)表示，今年夏天球員就會戴上這些章。

據多名消息人士上月向體育媒體「運動員」(The Athletic)透露，Fanatics已獲得未來獨家授權，將為英格蘭、巴西、德國及義大利的男、女國家隊製作球星卡與貼紙冊。

Topps出品的匹茲堡海盜隊新秀保羅·斯基恩斯的簽名球衣卡。(美聯社)
Topps出品的匹茲堡海盜隊新秀保羅·斯基恩斯的簽名球衣卡。(美聯社)

據一名知情人士透露，Fanatics旗下的Topps已獲得美國國家隊的未來授權。Topps也宣布已獲得阿根廷的授權。

去年12月，國際足總選定Fanatics作為2026年世界盃所有體育場館與盛會零售點的獨家營運商。

「這項收藏品合作體現國際足總向北美學習的策略，北美的體育商業化水平已達到不同的高度，」國際足總主席英凡提諾(Gianni Infantino)表示，「F1賽車、國家美式足球聯盟(NFL)、格鬥UFC、職籃NBA等你能想到的體育賽事都能見證這一點，現在我們可以與Fanatics合作，將這種模式引入足球領域，Fanatics是這一領域的領導者。」

英凡提諾說，「因此，這項合作透過收藏品，或是例如比賽用球衣與其他活動，在球迷和球員之間建立更深層次的情感聯繫，從而增強球迷的參與度和故事性。」

波士頓街頭擺放著Topps棒球卡。美國職棒大聯盟於2021年與球星卡公司Topp...
波士頓街頭擺放著Topps棒球卡。美國職棒大聯盟於2021年與球星卡公司Topps結束長達70年的合作關係，轉而與體育用品公司Fanatics合作。(美聯社)

世界盃 MLB 加拿大

上一則

球迷篇 賽後「保證」清理世界盃球場 日本球迷留典範

下一則

風雲榜 世代交替之戰 看足壇巨星們最後一舞

延伸閱讀

世界盃開踢在即 球迷得忍受北美高溫、露天球場「雷雨」干擾

世界盃開踢在即 球迷得忍受北美高溫、露天球場「雷雨」干擾
世足賽／16歲助西班牙奪歐國盃 亞馬爾盼達梅西、C羅層級

世足賽／16歲助西班牙奪歐國盃 亞馬爾盼達梅西、C羅層級
世界盃／梅西接班人？盤點5大潛力球星 有望一戰成名

世界盃／梅西接班人？盤點5大潛力球星 有望一戰成名
世界盃新規 FIFA：摀嘴說話挑釁直接紅牌

世界盃新規 FIFA：摀嘴說話挑釁直接紅牌

熱門新聞

美國局氣的裝飾顯示出濃濃的北京風情。 （圖／局氣提供）

封面故事／疫情之後 中國餐飲巨頭結隊「征美」

2026-05-24 20:30
位於南加州的一所大學課堂上，來自各地的國際學生正在上課。國土安全部擬修改相關簽證規定，此類學生的居留身分將受到更嚴格限制。(讀者提供)

移民專頁／F、J、I 身分 未來只能居留4年

2026-05-24 02:19
紐約市法拉盛已經成為中餐的聚集地。(韓傑攝影)

封面故事／中餐進軍美國捷徑：先搶華社 再攻主流

2026-05-24 09:59
茶話弄在美國已有四家門店；圖為法拉盛門店。(特約記者韓傑／攝影)

封面故事／東方甜風襲來 中式茶飲熱潮席捲全美

2026-05-24 08:49
根據相關追蹤研究，最佳沿用咖啡和茶的黃金比例是每天喝兩杯咖啡+三杯茶。早晨用咖啡啟動代謝，下午飲茶來穩定血壓和情緒。(圖／123RF)

醫生的話／2杯咖啡3杯茶 可降低中風機率

2026-05-24 02:11

理財百科／70-20-10預算法 管住荷包

2026-05-24 02:12

超人氣

更多 >
明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場

明星接連退出美國250周年生日音樂會 川普考慮親自上場
加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了

加拿大軍艦今年首度穿越台海 台交部發聲了
哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價

哈佛生自殺、少年抑鬱症...華人家庭「不能失敗」的代價
中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評
市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示

市值2000萬傳奇跑車被華人購入 首度公開展示